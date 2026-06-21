Truyền thông Mỹ, châu Âu ngả mũ với tuyển Nhật Bản

TPO - Trang báo hàng đầu tại Anh, The Guardian, nhận định tuyển Nhật Bản ở World Cup 2026 như một "nắm đấm chí mạng" có thể đánh gục bất kỳ đối thủ nào.

"Nhật Bản triển khai thứ chiến thuật slow - slow - quick (chậm - chậm - đẩy nhanh) đầy mê hoặc. Họ ru ngủ đối phương bằng những đường chuyền qua lại chậm rãi ở sân nhà nhưng đó là sự điềm tĩnh có chủ đích - như thể một nắm đấm đã được chuẩn bị, sẵn sàng tung một cú chí mạng bất cứ lúc nào", Guardian viết trong bài tường thuật trực tiếp trận đấu Nhật Bản thắng Tunisia 4-0.

"Nhật Bản kiểm soát bóng hiệu quả và có mục đích rõ ràng. Họ kiểm soát tốt cả không gian để áp đảo Tunisia", Guardian viết thêm.

The Athletic bình luận trận đấu: "Quá đau cho Tunisia khi họ bị Thụy Điển phá lưới 5 lần và hôm nay thua trắng Nhật Bản 4 bàn. Nhật Bản thi đấu như một khối thống nhất không biết mệt mỏi. Họ chạy liên tục, bọc lót cho nhau tốt để tạo nên khối đội hình 'samurai xanh' không có cách nào khoan thủng".

Trang ESPN nhắc về vai trò của 2 HLV: "HLV Renard của Tunisia là chuyên gia tạo nên phép màu cho các đội tuyển ở thế yếu. Nhưng riêng trận này, trước đồng nghiệp Hajime Moriyasu bên kia chiến tuyến, ông Renard bị bắt bài hoàn toàn".

Nhật Bản tạo ra thế trận lấn lướt trước Tunisia. Đại diện châu Á cầm bóng 57%, thực hiện 503 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác lên tới 91%. "Samurai xanh" tung ra 10 cú sút, với 50% đi trúng đích. Trong khi đó, Tunisia chỉ có một pha dứt điểm trúng đích ở trận này.

"Đây là trận đấu thứ 1.000 của World Cup và nó mang tính chất một chiều hơn là cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Nhật Bản đã hoàn toàn vượt trội Tunisia", Yahoo Sport viết.

Nhật áp đảo Tunisia cả trận.

Cây viết Tomas Hill Lopez-Menchero của The Athletic phân tích: "Nhìn Tunisia cố gắng khoan thủng hàng thủ Nhật Bản giống như việc bạn cố gắng dùng tay không để nắm chặt nước vậy. Người Nhật chạy không ngừng nghỉ, bọc lót hoàn hảo tạo nên một khối 'samurai xanh' không thể đánh bại.

Hãng thông tấn Adnkronos của Italia khen ngợi: Nhật Bản giành chiến thắng trong một trận đấu không cân sức. Họ chơi bóng với cường độ chóng mặt, biến Tunisia thành một quân xanh tập luyện tội nghiệp trên sân".

Tính đến lúc này, đội hình Nhật Bản sứt mẻ nghiêm trọng vì các ca chấn thương. Mitoma và Minamino không dự World Cup 2026 từ đầu. Endo và Kubo cũng chấn thương. Tuy nhiên, hệ thống của người Nhật vẫn vận hành cực tốt.

Nhật Bản đang có 4 điểm, ngang bằng Hà Lan và xếp dưới vì kém hiệu số. Lượt cuối, "Samurai xanh" đối đầu Thụy Điển. Đó là trận "chung kết" bảng đấu của Nhật Bản. Họ phải thắng để giữ chặt vị trí thứ 2, trước khi nghĩ tới việc cạnh tranh tốp 1 cùng Hà Lan.