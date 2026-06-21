Nhật Bản dội mưa gôn vào đại diện châu Phi trong ngày World Cup kỷ niệm cột mốc 1.000

report Nhật Bản, đội tuyển khổ nhất World Cup 2026

Nhật Bản đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng. Trước và trong quá trình giải đấu diễn ra, họ liên tục phải chia tay với những trụ cột. Hàng loạt sự thiếu vắng này chắc chắn là những tổn thất vô cùng lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh và những toan tính chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu tại giải đấu năm nay.

Trước thềm giải đấu

- Takumi Minamino: Tiền đạo trụ cột này đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái khi thi đấu cho AS Monaco, khiến anh không thể tham dự World Cup.

- Kaoru Mitoma: Ngôi sao chạy cánh cũng đã phải rút lui khỏi đội tuyển từ trước ngày hội quân do chấn thương. Vắng Mitoma, khả năng xuyên phá 2 cánh của Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề.

- Wataru Endo: Chỉ ít ngày trước trận ra quân gặp Hà Lan, tiền vệ đang khoác áo Liverpool đã bị tái phát chấn thương bàn chân. Anh không chỉ bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu mà còn được cho là đã nói lời chia tay với sự nghiệp quốc tế vì chấn thương này.

Trong giải

- Takefusa Kubo: Trong trận mở màn vòng bảng hòa 2-2 trước Hà Lan, Kubo đã gặp phải chấn thương đầu gối trái sau một pha va chạm mạnh với Denzel Dumfries ở phút 75. Kết quả chụp MRI cho thấy anh có nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của vòng bảng (bao gồm các trận gặp Tunisia và Thụy Điển).

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