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Nhật Bản dội mưa gôn vào đại diện châu Phi trong ngày World Cup kỷ niệm cột mốc 1.000

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Tại Monterrey, tuyển Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh áp đảo Tunisia. Họ ghi tới 4 bàn trong khi không cho đối thủ tạo ra bất cứ cơ hội nào. Kết quả 4-0 giúp đội tuyển của châu Á đặt 1 chân vào vòng 1/16.

foul Hết giờ

6 phút bù không chứng kiến thêm pha bóng nguy hiểm nào. Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng 4-0 và mở ra cơ hội đi tiếp.

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report Trận đấu thứ 1.000 World Cup đang trở thành bữa tiệc của riêng người Nhật

89': Các cầu thủ áo xanh đang no nê với chiến thắng, họ chuyền qua chuyền lại để đưa trận đấu về đích. Tỷ số 4-0 là quá ấn tượng trong ngày World Cup kỷ niệm trận đấu thứ 1.000.

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goal 4-0, Nhật Bản bùng nổ dữ dội

84': Ayase Ueda bật cao đón đường chuyền tuyệt vời từ cánh phải, anh đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vượt qua thủ môn, neo vào góc phải khung thành. Tỷ số là 4-0 cho Nhật Bản.

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substitution Nhật Bản thay hàng loạt trụ cột ra sân

80': Keito Nakamura rời sân và Yuito Suzuki vào sân thay thế. Trước đó họ cũng rút Doan và Kamada ra sân. Nhật Bản đang dưỡng sức cho trận đấu với Thụy Điển.

report Thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Nhật Bản

74': Đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện lối chơi đồng đội tuyệt vời khi kiểm soát bóng bằng nhiều đường chuyền ngắn. Kiên nhẫn là chìa khóa nếu họ muốn tìm khoảng trống trong hàng phòng ngự để ghi bàn.

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goal 3-0 cho Nhật Bản

68': Trong thế trận ru ngủ, Nhật Bản đã có bàn thắng thứ 3. Ito nhận bóng từ đồng đội và băng xuống đối mặt thủ môn Tunisia. Anh dễ dàng xâu kim đối thủ đưa tỷ số lên 3-0.

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nhat-ban-tunisia-2-6511.jpg
report Sự chủ động của Nhật Bản

60': Junya Ito khéo léo vượt qua các pha tranh chấp, một cầu thủ đối phương đã rất vất vả để kịp cản phá. Pha bóng này cho thấy Nhật Bản thi đấu đàn anh thế nào trước Tunisia.

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report Không có cơ hội cho Tunisia

53': Các cầu thủ Nhật Bản đang thực hiện một số đường chuyền ngắn. Họ kiểm soát thế trận một cách nhãn nhã, Tunisia thì vẫn loay hoay kiếm bóng.

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report Nguy hiểm, Tanaka dứt điểm đưa bóng sát sạt cột dọc

48': Một đường chuyền ngắn đưa Ao Tanaka vào khoảng trống rộng lớn ngay sát rìa vòng cấm và anh quyết định dứt điểm. Cú sút của anh tưởng chừng như sẽ vào lưới nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên trái.

foul Hiệp 2 bắt đầu
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foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu nhãn nhã của Nhật Bản. Đội tuyển này dẫn 2-0, làm chủ hoàn toàn cuộc chơi khiến Tunisia gần như không thể lên bóng.

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report Nhật Bản vẫn ép sân

44': Ritsu Doan thực hiện một đường chuyền đẹp mắt vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, một hậu vệ đối phương đã cảnh giác và hóa giải nguy hiểm.

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report Tunisia không biết làm gì để lên bóng

40': Trong tình huống hiếm hoi có thể áp sát vòng cấm thì các cầu thủ áo trắng không biết phối hợp ra sao. Đến nay, họ mới chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm và thủ môn Nhật Bản rất nhàn hạ.

nhat-ban-4.jpg
report Nhật Bản vẫn đang làm chủ cuộc chơi

35': Ritsu Doan thực hiện một đường chuyền đẹp mắt vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, một hậu vệ đối phương đã cảnh giác và hóa giải nguy hiểm. Tunisia phải vùng lên nhưng họ thậm chí còn chưa đưa bóng lên nửa sân.

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goal 2-0 cho đại diện châu Á

31': Ayase Ueda đón được bóng và tung ra cú sút mạnh từ xa. Đó là một quyết định đúng đắn khi bóng đi vào góc dưới bên trái khung thành. Thủ môn Aymen Dahmen chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực.

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report Không được

27': Junya Ito thực hiện đường chuyền đẹp mắt vào khu vực cấm địa, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã kịp thời phá bóng ra ngoài an toàn.

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report Nhật Bản đang nắm thế chủ động

21': Tunisia dĩ nhiên phải tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ đang mất thế trận khi hàng tiền vệ Nhật Bản cầm bóng tốt.

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report Cơ hội tốt của Tunisia

16': Trong tình huống nguy hiểm đầu tiên trong trận, Tunisia đã bỏ lỡ. 2 cầu thủ áo trắng nhường nhau bỏ lỡ cơ hội dứt điểm khá ngon ăn.

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report Tỷ số suýt là 2-0 cho Nhật Bản

10': Ueda được đồng đội đặt vào tư thế ghi bàn thuận lợi. May cho Tunisia khi Dylan Bronn kịp phá bóng trước khi Ueda có thể dứt điểm trước khung thành trống.

goal VÀO, bàn thắng sớm của Nhật Bản

4': Kamada tận dụng đường chuyền cận thành của Nakamura để đưa bóng vào lưới. Nhật Bản dẫn bàn từ rất sớm.

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foul Trận đấu bắt đầu
report 2 đội đang làm thủ tục chào cờ
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report Các CĐV Nhật Bản sẵn sàng cho trận đấu, chờ đợi chiến thắng đầu tay của đội nhà
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report Đội hình ra sân của 2 đội
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report Nhật Bản, đội tuyển khổ nhất World Cup 2026

Nhật Bản đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng. Trước và trong quá trình giải đấu diễn ra, họ liên tục phải chia tay với những trụ cột. Hàng loạt sự thiếu vắng này chắc chắn là những tổn thất vô cùng lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh và những toan tính chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu tại giải đấu năm nay.

Trước thềm giải đấu

- Takumi Minamino: Tiền đạo trụ cột này đã bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái khi thi đấu cho AS Monaco, khiến anh không thể tham dự World Cup.

- Kaoru Mitoma: Ngôi sao chạy cánh cũng đã phải rút lui khỏi đội tuyển từ trước ngày hội quân do chấn thương. Vắng Mitoma, khả năng xuyên phá 2 cánh của Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề.

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- Wataru Endo: Chỉ ít ngày trước trận ra quân gặp Hà Lan, tiền vệ đang khoác áo Liverpool đã bị tái phát chấn thương bàn chân. Anh không chỉ bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu mà còn được cho là đã nói lời chia tay với sự nghiệp quốc tế vì chấn thương này.

Trong giải

- Takefusa Kubo: Trong trận mở màn vòng bảng hòa 2-2 trước Hà Lan, Kubo đã gặp phải chấn thương đầu gối trái sau một pha va chạm mạnh với Denzel Dumfries ở phút 75. Kết quả chụp MRI cho thấy anh có nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của vòng bảng (bao gồm các trận gặp Tunisia và Thụy Điển).

report Lần đầu của trọng tài Stefan Kovacs

Dù là một trong những vị vua áo đen dày dạn kinh nghiệm tại châu Âu, đây mới là lần đầu tiên ông Stefan Kovacs được cầm còi một trận cầu ở VCK World Cup.

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Để tôn vinh cột mốc vô tiền khoáng hậu này, FIFA đã mang đến sự khác biệt ngay từ khâu điều hành trận đấu. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ, dẫn đầu là trọng tài chính người Romania, Stefan Kovacs, sẽ khoác lên mình bộ trang phục được thiết kế độc quyền.

Chiếc áo màu cam rực rỡ với những đường sọc vàng vắt ngang tay áo, điểm xuyết bằng huy hiệu "1.000 trận đấu" đầy kiêu hãnh bên tay trái, hứa hẹn sẽ tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc trên sân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, đây là cách để FIFA lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hai vị trợ lý Ferenc Tóniogi và Mihai Marica cũng sẽ vinh dự diện phiên bản áo đặc biệt này.

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Về khía cạnh chuyên môn, sức nóng của trận đấu còn được cộng hưởng bởi màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Tunisia. Tân HLV Herve Renard sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt đại diện Bắc Phi, thay thế cho người tiền nhiệm Sabri Lamouchi vừa bất ngờ rời ghế nóng. Sự xuất hiện của chiến lược gia cá tính này được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới, giúp Tunisia đứng vững trước sức mạnh của tuyển Nhật Bản.

Và ở trận đấu trọng đại này, ông Renard sẽ có nhiệm vụ phải giúp đội nhà giành được ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản. Vì như thế, Tunisia mới có thể níu kéo cơ hội đi tiếp của mình. Trong khi đó, chắc chắn Nhật Bản muốn tận dụng đà thăng tiến sau trận hòa Hà Lan để kiếm về 3 điểm đầu tay.

Màn thư hùng giữa Tunisia và Nhật Bản đã được lựa chọn để trở thành một phần bất tử của lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh. Nhưng với 2 đội tuyển này, mục tiêu tối thượng của họ chắc chắn là 3 điểm để duy trì hy vọng đi tiếp của mình. Cái tên nào sẽ đạt được mục đích của mình?

Đặng Lai
Tiểu Phùng
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