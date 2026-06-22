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Thể thao

Doppelherz cùng Golf Nữ Việt Nam lan tỏa bản lĩnh, sức khỏe và vẻ đẹp rạng rỡ

P.V

Hơn 100 golfer từ các câu lạc bộ trên cả nước đã hội tụ tại Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026, tạo nên một sân chơi giàu cảm hứng, nơi bản lĩnh, sức khỏe và vẻ đẹp rạng rỡ cùng tỏa sáng. Đồng hành cùng giải đấu, Doppelherz mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và chủ động chăm sóc bản thân, góp phần xây dựng cộng đồng Golf nữ Việt Nam ngày càng gắn kết và phát triển bền vững.

Nơi bản lĩnh và vẻ đẹp cùng tỏa sáng

Golf ngày càng trở thành môn thể thao được nhiều chị em yêu thích bởi không chỉ rèn luyện thể chất mà còn mang đến khoảng thời gian để cân bằng cuộc sống, tái tạo năng lượng và tận hưởng những giá trị tích cực.

Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026 là dịp để các golfer nữ trên khắp cả nước gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau tạo nên một cộng đồng năng động, hiện đại và giàu cảm hứng.

Trên sân golf, mỗi cú swing không chỉ thể hiện kỹ năng và bản lĩnh mà còn phản chiếu phong cách sống của những người phụ nữ luôn biết chăm sóc bản thân, theo đuổi đam mê và không ngừng hoàn thiện chính mình.

Doppelherz đồng hành lan tỏa tinh thần Radiant Beauty

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng của Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026, Công ty Cổ phần Mastertran - Doppelherz Việt Nam mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần Radiant Beauty - vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ sức khỏe, nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin từ bên trong.

Tại sự kiện, Doppelherz mang đến không gian trải nghiệm nhẹ nhàng, tinh tế để các golfer lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, kết nối cùng cộng đồng và tận hưởng những phút giây thư giãn bên ngoài sân đấu.

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Ảnh golfer check-in tại Photo Booth Doppelherz

Đặc biệt, Doppelherz đã trao tặng 20 triệu đồng bao gồm tiền mặt và sản phẩm tới 11 Câu lạc bộ tham gia giải đấu và 15 triệu đồng để vinh danh Top 5 đội thi đấu xuất sắc nhất. Bên cạnh những giải thưởng tiền mặt giá trị, Doppelherz còn mang đến những bộ quà tặng sức khỏe đặc biệt (bao gồm các dòng sản phẩm cao cấp như Collagen Max, Vitamin D3+K2, Joints Ultra...) để tri ân tinh thần thi đấu hết mình của các đội tuyển. Đây là sự ghi nhận của thương hiệu đối với tinh thần thể thao, sự bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực mà cộng đồng Golf nữ Việt Nam đang lan tỏa.

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Doppelherz trao tặng 20 triệu đồng bao gồm tiền mặt và sản phẩm tới 11 Câu lạc bộ tham gia giải đấu
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Doppelherz trao tặng 15 triệu đồng tới Top 5 Câu lạc bộ xuất sắc nhất

Hơn cả một giải đấu - Là hành trình của đam mê, bản lĩnh và sự rạng rỡ

Hơn 100 golfer, hàng trăm khoảnh khắc đáng nhớ và những nụ cười rạng rỡ đã cùng nhau tạo nên một mùa giải đầy cảm hứng.

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Thông qua việc đồng hành cùng Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026, Doppelherz mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực và truyền cảm hứng để mỗi người luôn đủ năng lượng theo đuổi đam mê, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Bởi vẻ đẹp rạng rỡ không chỉ đến từ những chiến thắng trên sân golf, mà còn được nuôi dưỡng từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần luôn tràn đầy năng lượng.

P.V
#Golf nữ #Doppelherz #sức khỏe #vẻ đẹp #giải golf

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