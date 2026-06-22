Cape Verde lại tạo nên kỳ tích ở World Cup 2026

TPO - Sau trận hòa địa chấn trước Tây Ban Nha, Cape Verde lại gây bất ngờ khi gạt giò Uruguay ở bảng H bằng tỷ số 1-1.

Uruguay phải chia điểm với Cape Verde sau màn rượt đuổi tỷ số cảm xúc. Cape Verde mới là đội mở tỷ số ở phút 21 khi Kevin Pina sút phạt hàng rào đẳng cấp. Uruguay ghi 2 bàn trong những phút cuối hiệp một để vượt lên dẫn trước. Đại diện Nam Mỹ chơi áp đảo Cape Verde trong cả hiệp 2, trước khi tự mắc sai lầm và dâng bàn thắng cho Cape Verde.

Sau trận hòa giữa Uruguay và Cape Verde, cục diện bảng H đặc biệt hấp dẫn. Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm. Saudi Arabia xếp cuối với một điểm. Ở lượt trận 3 vòng bảng, Tây Ban Nha đối đầu Uruguay. Cape Verde sẽ đại chiến Saudi Arabia. Cánh cửa tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 vẫn rộng mở cho cả 4 đội.

Cape Verde đã khởi đầu đầy tự tin và tạo bất ngờ lớn ở phút 21 khi Kevin Pina sút phạt thành bàn từ khoảng cách hơn 25m. Uruguay bị dội "gáo nước lạnh", đã điên cuồng dồn lên tấn công với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66%. Sau những nỗ lực, đại diện Nam Mỹ được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp ở cuối hiệp một.

Phút 44, Maximiliano Araújo bay người đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1, trước khi Agustin Canobbio đệm bóng cận thành ở phút bù giờ thứ sáu (45+6), giúp Uruguay lật ngược thế cờ để dẫn trước 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên rất cao với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của 2 đội. Bước ngoặt xảy ra ở phút 61, xuất phát từ pha phối hợp sai lầm nghiêm trọng giữa hậu vệ Mathias Olivera và thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera bên phía Uruguay.

Cầu thủ vừa vào sân thay người Helio Varela chớp thời cơ cực nhanh, loại bỏ thủ thành đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống, giúp Cape Verde đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát. Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Uruguay khi Nunez và Federico Valverde liên tục bắn phá khung thành. Dù vậy, sự vô duyên trong những pha dứt điểm quyết định khiến Uruguay bất lực trong việc tìm thêm bàn thắng.