Bỉ bị đuổi người, bất lực trước tuyển Iran

TPO - Sau khi thi đấu đầy nỗ lực để giành 1 điểm trong ngày ra quân, tuyển Iran đã tiếp tục chơi kiên cường để ghìm chân Bỉ. Đại diện châu Á bỏ túi 2 điểm và vẫn nắm vận mệnh trong tay.

Tâm điểm của cuộc đối đầu tại Los Angeles rạng sáng 22/6 đổ dồn về những lão tướng trên sân. Với tuyển Bỉ, tiền đạo 33 tuổi Romelu Lukaku có lần đá chính đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái. Sự xuất hiện này đưa anh trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Bỉ nhiều thứ ba trong lịch sử.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Amir Ghalenoei tung ra sân đội hình xuất phát lớn tuổi nhất tại một trận đấu World Cup kể từ năm 1966, với độ tuổi trung bình lên tới 32 tuổi 181 ngày.

Dù sở hữu đội hình dạn dày sương gió, Iran vẫn chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Thay vào đó, Iran đã giăng ra một thế trận phòng ngự dày đặc. Họ pressing liên tục khiến các chân sút Bỉ lúng túng.

Thi thoảng Iran vẫn biết cách làm Bỉ toát mồ hôi. Phút 14, Hossein Kanani có pha dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ thành Thibaut Courtois phải đổ người cứu thua ngoạn mục.

"Quỷ đỏ" tiếp tục gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành, nhất là khi thủ môn Beiranvand chơi xuất sắc để cản phá các pha dứt điểm từ Youri Tielemans. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 25 khi Ehsan Hajsafi thực hiện đường chuyền đánh lừa toàn bộ hàng thủ Bỉ, tạo điều kiện cho Mehdi Taremi dứt điểm chéo góc tung lưới Courtois. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ châu Á ngắn chẳng tày gang khi bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối do lỗi việt vị.

Iran ăn mừng bàn thắng hụt

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. Bỉ kiểm soát bóng nhiều nhưng lại vô cùng bế tắc khi thiếu vắng đi chân chạy cánh sắc bén Jeremy Doku. Ngược lại, những pha phản công của Iran tỏ ra cực kỳ khó chịu.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ở giữa hiệp hai. Từ một đường chuyền về thiếu lực, hậu vệ Nathan Ngoy đành phải tác động khiến Taremi ngã ra hòng ngăn cản tình huống đối mặt trực tiếp. Trọng tài Dario Herrera ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ngoy, đẩy tuyển Bỉ vào thế mất người.

Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại, song thầy trò HLV Ghalenoei không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn định đoạt trận đấu. Ở chiều ngược lại, mọi nỗ lực của các chân sút Bỉ cũng bị "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" Beiranvand từ chối hoàn toàn.

Với kết quả hòa 0-0 này, chuỗi trận không thắng của Bỉ tại các vòng chung kết World Cup đã kéo dài lên con số 4 (3 hòa, 1 thua). Hiện tại, cả hai đội đều đang có 2 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Ở lượt đấu cuối cùng mang tính chất sống còn, Bỉ sẽ phải đối đầu với New Zealand tại Vancouver, trong khi Iran sẽ chạm trán Ai Cập tại Seattle.