Yamal ghi bàn, Tây Ban Nha dội mưa gôn vào lưới Saudi Arabia

TPO - Tây Ban Nha vừa giành chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia nhờ tình huống toả sáng của Lamine Yamal. Ngôi sao 18 tuổi cùng đồng đội giành chiến thắng đầu tay ở World Cup 2026 đồng thời mở toang cửa vào vòng trong.

foul HẾT GIỜ!!! Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia Tây Ban Nha giành chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2026. La Roja sẽ đối đầu Uruguay ở lượt cuối. report Hủy bàn của Torres Phút 90+5: Trọng tài tham khảo VAR, xác định Torres đã việt vị và ra quyết định hủy bàn. goal VÀO!!! Tây Ban Nha nâng tỷ số 5-0 Phút 90+2: Torres dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report Trận đấu đã an bài Phút 90: Saudi Arabia không thể tạo ra một tình huống tấn công đáng chú ý. report KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Saudi Arabia suýt phản lưới Phút 83: Hậu vệ Saudi Arabia phá bóng về khung thành đội nhà sau quả tạt của Nico Williams. May mắn cho đại diện Tây Á khi thủ môn của họ vẫn chơi tập trung. report Unai Simons trổ tài Phút 81: Lần hiếm hoi Saudi Arabia tung được một pha dứt điểm ở trận này. Bóng đi căng nhưng đến đúng vị trí Simons đợi sẵn. report Saudi Arabia không có cơ hội ghi bàn Phút 68: Đưa đưa bóng sang phần sân Tây Ban Nha đã khó khăn cho Saudi Arabia, chứ chưa nói đến việc họ sẽ ghi bàn. report Torres bỏ lỡ cơ hội Phút 65: Torres băng xuống đối mặt thủ môn nhưng cú sút cẩu thả khiến anh bỏ lỡ cơ hội. Một lần nữa tiền đạo của Barca lại gây thất vọng trong khâu dứt điểm. substitution Cơ hội cho Nico Williams tỏa sáng Phút 61: Williams và Merino vào sân. Baena và Olmo được rút ra nghỉ. Tây Ban Nha đã thay mới hàng công. report Tây Ban Nha giảm nhịp độ trận đấu Phút 59: Đội bóng xứ bò tót không còn mặn mà ở việc tấn công tìm thêm bàn thắng. Tây Ban Nha vẫn cầm bóng chủ động nhưng Rodri và đồng đội chủ động giảm nhịp độ để giữ sức, tránh chấn thương. report Suýt có bàn thứ 5 cho Tây Ban Nha Phút 52: Torres dứt điểm khi phía trước chỉ còn thủ môn Saudi Arabia nhưng thất bại. report VÀO!!! Cucurella ghi bàn thứ 4 cho Tây Ban Nha Phút 49: Cucurella bắt volley đẹp mắt ghi bàn cho Tây Ban Nha. Trước đó, "La Roja" thực hiện quả phạt góc. Một cầu thủ Saudi Arabia phá bóng vô tình kiến tạo cho Cucurella ghi bàn. report Hiệp 2 bắt đầu Tây Ban Nha thay 2 người. Torres và Pino vào sân. Oyarzabal và Yamal rời sân. report HẾT HIỆP MỘT!!! TÂY BAN NHA 3-0 SAUDI ARABIA Một hiệp đấu dạo chơi của Tây Ban Nha. Họ ghi 3 bàn dễ dàng để tạo lợi thế quá lớn ở trận này. report Hiệp một có 5 phút bù giờ report Oyarzabal tiếp tục dứt điểm Phút 43: Oyarzabal sút cực mạnh nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. report Hai pha dứt điểm liên tiếp của Yamal Phút 37: Thủ môn Saudi Arabia cản phá cú cứa lòng đầu tiên của Yamal. Sau đó, tiền đạo Tây Ban Nha thử vận may lần 2 và bóng đi không trúng mục tiêu. report Oyarzabal suýt lập hat-trick Phút 36: Thủ môn Saudi Arabia chuyền vào sân Oyarzabal. Tiền đạo Tây Ban Nha dứt điểm ngay ở góc hẹp và đưa bóng đi vọt xà. report Saudi Arabia sút từ sân nhà Phút 35: Cầu thủ Saudi Arabia sút khi thấy thủ môn Tây Ban Nha dâng cao. Đường bóng vẫn thiếu lực để làm nên chuyện. report Yamal cứa lòng Phút 30: Yamal ra quyết dịnh dứt điểm rất nhanh khi nhìn thấy khoảng trống. Cú cứa lòng của tiền đạo 18 tuổi đưa bóng đi thiếu chính xác. report Cú sốc cho Saudi Arabia Phút 25: Các cầu thủ Saudi Arabia đứng nhìn nhau sau khi Oyarzabal ghi bàn nâng tỷ số 3-0. Đại diện châu Á đang vỡ vụn vì không theo kịp tốc độ trận đấu. goal VÀO!!! Oyarzabal lập cú đúp, Tây Ban Nha nâng tỷ số 3-0 Phút 23: Hàng thủ Saudi Arabia vỡ vụn sau pha phối hợp bài bản của Tây Ban Nha. Perro tạt bóng, Cucurella trả ngược lại và Olmo đánh đầu kiến tạo cho Oyarzabal. Cú sút cuối cùng của Oyazabal quá lạnh lùng. goal VÀO!!! Tây Ban Nha nâng tỷ số 2-0 Phút 21: Loạt pha bóng lộn xộn trong tình huống đá phạt góc mang về bàn thắng thứ 2 cho Tây Ban Nha. ở tình huống quyết định, Oyarzabal đoạt bóng trong pha tranh chấp và dứt điểm cận thành chuẩn xác. report Tây Ban Nha dồn bóng cho Yamal Phút 20: Khi Yamal ra sân, ngay lập tức Tây Ban Nha triển khai thế trận xoay quanh tiền đạo 18 tuổi. "La Roja" cũng dồn bóng sang cánh trái. Nhưng hướng phải với Yamal và Porro mới là ưu tiên số 1 lúc này. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Không có cầu thủ Tây Ban Nha băng vào dút điểm Phút 19: Oyarzabal căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội của anh lao vào để tạo điểm cắt. report Oyarzabal dứt điểm nguy hiểm Phút 18: Tiền đạo Tây Ban Nha sút lái trái bóng về góc xa nhưng thủ môn Saudi Arabia đã chơi tập trung. report Màn trình diễn tuyệt vời của Yamal Phút 17: Tiền đạo 18 tuổi đã chạm bóng 18 lần, thực hiện 2 cú sút và có một lần thành bàn. Yamal có một pha rê bóng thành công và thực hiện một đường chuyền mở cơ hội cho đồng đội. Từ chuyền bóng đến rê bóng và dứt điểm, Yamal đang tạo đột biến quá tốt. report Saudi Arabia chỉ cầm bóng 15% Phút 15: Tây Ban Nha thị uy sức mạnh và tạo ra thế trận áp đảo toàn diện. Bóng giờ chỉ lăn ở sân của Saudi Arabia. report Thêm cơ hội cho Tây Ban Nha Phút 13: Yamal lại tạo ra khác biệt với đường chuyền cho Baena thoát xuống. Tiền đạo Tây Ban Nha không kịp dứt điểm. Sau đó, Pedri sút bóng hai và đưa lên trời. goal VÀO!!! Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha Phút 11: Yamal chạy băng cắt để đón đường căng ngang và dứt điểm thành công. Thần đồng của Tây Ban Nha đã ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup. Người kiến tạo cho Yamal là Oyarzabal. report Tây Ban Nha liên tục sút xa Phút 10: Lần lượt Olmo và Porro tiếp tục thử vận may bằng những cú sút xa. Sự chuẩn xác ở bước xử lý cuối đang là vấn đề của "La Roja". report Saudi Arabia lần đầu đưa bóng vào khu vực cấm địa Tây Ban Nha Phút 7: Saudi Arabia phản công nhanh, chỉ 3 đường chuyền đã đưa bóng vào vùng cấm Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tiền đạo của Saudi Arabia quá đơn độc khi nhận bóng. report Sơ đồ thi đấu của 2 đội tuyển Phút 6: Saudi Arabia triển khai đội hình với 5 hậu vệ. Đội bóng Tây Á đang co cụm rất đông quân số ở giữa sân, buộc Tây Ban Nha phải đưa bóng ra biên nhiều hơn. report Yamal sút từ khoảng cách hơn 25m Phút 5: Yamal dứt điểm táo bạo sau khi tự mình mở ra khoảng trống. Anh vung chân ở cự ly quá xa và không thành công. report Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động Phút 3: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "La Roja" đẩy hết đội hình sang phần sân đối thủ để tổ chức tấn công. Saudi Arabia đang bị đẩy toàn bộ cần thủ về sân nhà. report Cú sút đầu tiên của Tây Ban Nha Phút 2: Baena rê bóng và dứt điểm bên cánh trái. Tuy nhiên, hậu vệ Saudi Arabia kịp cản phá. report Dấu ấn đầu tiên của Yamal Phút 1: Yamal rê bóng qua hậu vệ Saudi Arabia và thực hiện đường căng ngang vào trong. Tiền đạo Tây Ban Nha không kịp dứt điểm ở pha bóng này. start Hiệp một bắt đầu report CĐV Tây Ban Nha tạo không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn report Mặt cỏ tuyệt đẹp của sân Sân Mercedes-Benz trước giờ bóng lăn report Chờ Yamal tỏa sáng Yamal chưa hồi phục 100% chấn thương nhưng vẫn đá chính ở trận này. Tây Ban Nha phải thắng Saudi Arabia để tạo lợi thế ở cuộc đua tại bảng H. Do đó, sự trở lại của Yamal là vị trí rất quan trọng với họ. photo Saudi Arabia sẵn sàng cho trận đấu sinh tử report Dàn sao Tây Ban Nha đến sân report Đội hình xuất phát Saudi Arabia report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha

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Cục diện bảng H World Cup 2026 đang cực kỳ khó lường khi cả bốn đội đều mới có 1 điểm sau lượt mở màn. Bước vào lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha chịu áp lực khổng lồ buộc phải thắng Saudi Arabia, nhằm tự quyết tấm vé đi tiếp và xua tan nỗi ám ảnh bị loại sớm ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Sau trận hòa 0-0 bế tắc trước Cape Verde, HLV Luis de la Fuente hiểu rằng "La Roja" cần tốc độ. Lamine Yamal và Nico Williams gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát để khoan phá hai biên. Ở tuyến giữa, Rodri tiếp tục nắm giữ vai trò "nhạc trưởng" điều phối, trong bối cảnh toàn đội sung mãn và chỉ có Victor Munoz bỏ ngỏ khả năng thi đấu do đau gân kheo.

Bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia đang hừng hực khí thế sau trận hòa 1-1 quả cảm trước Uruguay. HLV Georgios Donis sẽ tiếp tục giăng ra thế trận phòng ngự lùi sâu, thu hẹp cự ly các tuyến và rình rập phản công dựa vào tốc độ của Salem Al Dawsari cùng mũi nhọn Firas Al Buraikan. Đại diện châu Á bước vào trận này với lực lượng trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, mọi thống kê đều chỉ ra sự chênh lệch khủng khiếp. Tây Ban Nha (hạng 3 FIFA) đứng trên đối thủ tới 56 bậc và từng thắng Saudi Arabia 1-0 tại World Cup 2006. Siêu máy tính Opta dự đoán đoàn quân áo đỏ nắm giữ tới 86,7% cơ hội giành trọn 3 điểm, trong khi cửa tạo địa chấn của Saudi Arabia chỉ vỏn vẹn 4,3%.