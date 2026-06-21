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Bất ngờ người soán 'ngôi vương' Giải Quần vợt vô địch nam - nữ Quốc gia

Trạch Dương

TPO - Sau 7 ngày tranh tài tại Tây Ninh, Giải Quần vợt vô địch Nam - nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 khép lại với bất ngờ lớn ở nội dung đơn nam. Phạm La Hoàng Anh đánh bại tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức để lên ngôi vô địch. Trần Thụy Thanh Trúc đăng quang nội dung đơn nữ sau trận chung kết kịch tính kéo dài ba set.

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 khép lại chiều 21/6, tại cụm sân quần vợt thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint (An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh).

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - cho biết quần vợt Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi nhận được sự chung tay từ các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà tài trợ, trung tâm đào tạo, huấn luyện viên, phụ huynh và cộng đồng yêu quần vợt.

“VTF tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hệ thống giải đấu quốc gia, đẩy mạnh công tác đào tạo vận động viên trẻ, tăng cường hợp tác quốc tế, chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội thi đấu và cọ xát cho các tay vợt Việt Nam ở đấu trường khu vực và quốc tế”, ông Sơn nhấn mạnh.

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Toàn cảnh buổi trao giải vinh danh VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026.

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Nam Long Group tổ chức, quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 8 đơn vị quần vợt hàng đầu cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ, tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng.

Trận chung kết đơn nam chứng kiến bất ngờ lớn nhất giải khi Phạm La Hoàng Anh (Ninh Bình), hạt giống số 5, đánh bại tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club) sau ba set đấu căng thẳng với tỷ số 7-6(7), 5-7, 6-1. Chiến thắng giúp Hoàng Anh lần đầu tiên đăng quang tại một chặng đấu thuộc hệ thống VTF Pro Tour, đồng thời khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ của tay vợt trẻ Ninh Bình.

Ở nội dung đơn nữ, Trần Thụy Thanh Trúc (TPHCM) vượt qua Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) trong trận chung kết kéo dài ba set với tỷ số 6-4, 1-6, 7-5 để giành chức vô địch.

Giải đấu năm nay ghi nhận dấu ấn nổi bật của các vận động viên trẻ. Cặp U14 Lê Phú Gia và Nguyễn Linh Nhi (TPHCM) thi đấu tự tin, bản lĩnh và lần đầu góp mặt trong trận chung kết nội dung đôi nam - nữ tại giải đấu cấp quốc gia. Thành tích được đánh giá là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo lực lượng kế cận của quần vợt Việt Nam.

Suốt 7 ngày tranh tài, VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. VĐV thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, khát vọng chinh phục và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo điều kiện để các tay vợt trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và từng bước khẳng định tên tuổi.

Ngoài những thành tích chuyên môn, giải đấu cũng được đánh giá cao về công tác tổ chức, điều kiện thi đấu và cơ sở vật chất hiện đại tại Waterpoint. Sự đồng hành của Nam Long Group cùng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của VTF góp phần thúc đẩy phong trào quần vợt thành tích cao, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, thành công của VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống giải VTF Pro Tour trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên quần vợt đỉnh cao cho thể thao Việt Nam.

Trạch Dương
#Phạm La Hoàng Anh #VTF Pro Tour 200 – Cúp Nam Long 2026 #Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ Quốc gia #Quần vợt Việt Nam #Phạm La Hoàng Anh vô địch #VTF Pro Tour 200

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