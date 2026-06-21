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Trực tiếp Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, 23h00 ngày 21/6: Mệnh lệnh phải thắng

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Sau trận hòa Cape Verde, Tây Ban Nha khao khát giành 3 điểm đầu tiên khi chạm trán Saudi Arabia. Đây không phải đối thủ dễ chịu đối với "La Roja".

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Cục diện bảng H World Cup 2026 đang cực kỳ khó lường khi cả bốn đội đều mới có 1 điểm sau lượt mở màn. Bước vào lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha chịu áp lực khổng lồ buộc phải thắng Saudi Arabia, nhằm tự quyết tấm vé đi tiếp và xua tan nỗi ám ảnh bị loại sớm ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Sau trận hòa 0-0 bế tắc trước Cape Verde, HLV Luis de la Fuente hiểu rằng "La Roja" cần tốc độ. Lamine Yamal và Nico Williams gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát để khoan phá hai biên. Ở tuyến giữa, Rodri tiếp tục nắm giữ vai trò "nhạc trưởng" điều phối, trong bối cảnh toàn đội sung mãn và chỉ có Victor Munoz bỏ ngỏ khả năng thi đấu do đau gân kheo.

Bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia đang hừng hực khí thế sau trận hòa 1-1 quả cảm trước Uruguay. HLV Georgios Donis sẽ tiếp tục giăng ra thế trận phòng ngự lùi sâu, thu hẹp cự ly các tuyến và rình rập phản công dựa vào tốc độ của Salem Al Dawsari cùng mũi nhọn Firas Al Buraikan. Đại diện châu Á bước vào trận này với lực lượng trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, mọi thống kê đều chỉ ra sự chênh lệch khủng khiếp. Tây Ban Nha (hạng 3 FIFA) đứng trên đối thủ tới 56 bậc và từng thắng Saudi Arabia 1-0 tại World Cup 2006. Siêu máy tính Opta dự đoán đoàn quân áo đỏ nắm giữ tới 86,7% cơ hội giành trọn 3 điểm, trong khi cửa tạo địa chấn của Saudi Arabia chỉ vỏn vẹn 4,3%.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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