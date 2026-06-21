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Thể thao

Nhận định Uruguay vs Cape Verde, 5h00 ngày 22/6: Tâm điểm thủ môn Vozinha

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Uruguay vs Cape Verde, bảng H World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Uruguay cần một chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trong khi Cape Verde hướng đến thêm một bất ngờ sau trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha.

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Nhận định trước trận Uruguay vs Cape Verde

Uruguay bước vào lượt trận thứ hai với nhiều áp lực sau trận hòa 1-1 trước Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt. La Celeste chỉ ghi một bàn trong 8 trận gần nhất và tiếp tục cho thấy những vấn đề trên hàng công.

Đội bóng Nam Mỹ tham dự World Cup 2026 với tư cách một trong những ứng viên tại bảng H. Tuy nhiên, Uruguay từng dừng bước ngay từ vòng bảng tại Qatar 2022 và kết quả ở trận ra quân khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng. Đội bóng áo xanh chỉ ghi 10 bàn trong 9 trận vòng bảng World Cup gần nhất.

Bên kia chiến tuyến, Cape Verde tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận mở màn. Đại diện châu Phi trở thành đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất không thua một đội nằm trong top 2 thế giới tại World Cup. Thủ môn Vozinha thực hiện 7 pha cứu thua và giữ sạch lưới trước sức ép lớn từ đối thủ.

Đội bóng của HLV Bubista cũng cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Cape Verde giữ sạch lưới 7 trong 10 trận vòng loại và từng đánh bại Serbia với tỷ số 3-0 trước khi đến Mỹ. Tuy nhiên, họ chỉ có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm Tây Ban Nha ở trận ra quân và cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Trận đấu tại Miami sẽ là màn đối đầu giữa kinh nghiệm của Uruguay và sự kỷ luật của Cape Verde. Đại diện Nam Mỹ cần ba điểm để củng cố vị trí trong bảng đấu, trong khi Cape Verde có cơ hội tiếp tục viết nên câu chuyện bất ngờ tại World Cup 2026.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Uruguay nắm 65,2% chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của Cape Verde là 13,8%. Trên BXH FIFA, Uruguay đang đứng thứ 18, cao hơn Cape Verde 45 bậc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Uruguay vs Cape Verde

Uruguay thắng 1, hòa 4 và thua 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của Marcelo Bielsa chỉ ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu kể từ đầu năm 2026.

Cape Verde thắng 3, hòa 1 và thua 2 trong 6 trận gần nhất. Đại diện châu Phi giữ sạch lưới ở trận hòa Tây Ban Nha và bất bại trong 4 trận gần đây.

Đây là lần đầu tiên Uruguay và Cape Verde gặp nhau trong lịch sử. Trận đấu tại Miami cũng đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội tại World Cup.

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Dự đoán tỷ lệ thắng.

Thông tin lực lượng Uruguay vs Cape Verde

HLV Marcelo Bielsa nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Darwin Nunez và Manuel Ugarte dù cả hai đều rời sân sớm trước Saudi Arabia. Federico Vinas có thể nhường vị trí trên hàng công cho Agustin Canobbio. Trong khi đó, trung vệ Ronald Araujo vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương gặp phải trước World Cup.

Bên phía Cape Verde, HLV Bubista không ghi nhận tổn thất đáng chú ý. Thủ môn Vozinha tiếp tục trấn giữ khung thành sau màn trình diễn trước Tây Ban Nha. Kevin Lenini giữ vai trò đánh chặn ở tuyến giữa, trong khi Ryan Mendes, Jovane Cabral và Dailon Livramento lĩnh xướng hàng công.

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Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.

Dự đoán tỷ số: Uruguay 1-0 Cape Verde.

Hương Ly
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