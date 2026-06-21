World Cup 2026: Cuộc cách mạng của những người kể chuyện

TP - Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup 2026 được tổ chức trọn vẹn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Khi thông tin được tạo ra nhanh hơn bao giờ hết, giá trị của báo chí càng được đo bằng độ tin cậy, khả năng kiểm chứng và những câu chuyện sâu sắc mà mạng xã hội hay thuật toán không thể mang lại.

Cuộc đua truyền thông đặc biệt

Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại World Cup 2026 Ảnh: FBNV

Nhìn lại lịch sử gần một thế kỷ, World Cup phản ánh sự phát triển của môn thể thao vua, đồng thời phản chiếu quá trình tiến hóa của truyền thông toàn cầu. Từ bản tin phát thanh hay những bài báo in đơn sơ năm 1930, truyền hình màu ở thập niên 1970, sự bùng nổ của internet cuối thế kỷ XX cho đến mạng xã hội trong hai thập niên gần đây, mỗi kỳ World Cup đều đánh dấu sự chuyển mình của cách con người tiếp nhận thông tin.

World Cup 2026 là một cột mốc đặc biệt trong hành trình ấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, diễn ra trên 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức trong 39 ngày, gần gấp đôi so với 64 trận ở các kỳ World Cup trước đó.

FIFA dự báo lượng khán giả xem trực tiếp vượt mốc 6,5 triệu người, trong khi số người theo dõi qua truyền hình và các nền tảng số vượt qua con số 5 tỷ người từng được ghi nhận tại World Cup 2022. Chưa bao giờ một sự kiện thể thao lại có sức lan tỏa rộng lớn như vậy.

World Cup phát triển hơn về quy mô, nhưng điều đáng chú ý hơn là cách người hâm mộ trải nghiệm giải đấu thay đổi nhanh chóng. Theo thống kê của FIFA, World Cup 2022 tạo ra hơn 93 triệu bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội chính thức chỉ trong vòng một tháng. Riêng trận chung kết giữa Argentina và Pháp đã trở thành một trong những sự kiện thể thao được tương tác nhiều nhất lịch sử.

Đến năm 2026, con số này được dự báo còn tăng mạnh khi TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts hay các nền tảng AI hỗ trợ sản xuất nội dung trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống truyền thông.

Sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra một nghịch lý thú vị. Thông tin ngày càng nhiều hơn nhưng sự chú ý của công chúng lại ngày càng ngắn hơn.

Khi trí tuệ nhân tạo vào sân

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức hoàn toàn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Các hệ thống AI hiện nay có thể tự động tạo bản tường thuật trận đấu, thống kê dữ liệu, cắt ghép video, dịch thuật đa ngôn ngữ và thậm chí xây dựng các bản tin cá nhân hóa cho từng người dùng.

Những công việc từng mất hàng giờ hoặc hàng ngày giờ đây có thể hoàn thành trong vài phút. Nhiều tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới đã ứng dụng AI trong quá trình sản xuất nội dung World Cup 2026.

Tuy nhiên, chính thời điểm công nghệ phát triển mạnh mẽ nhất lại làm nổi bật giá trị cốt lõi của nghề báo. Máy móc có thể cung cấp dữ liệu nhưng không thể thay thế cảm xúc. Thuật toán có thể thống kê số bàn thắng, số lần chạm bóng của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng không thể kể lại hành trình vượt qua nghịch cảnh của một đội bóng lần đầu dự World Cup. AI có thể mô tả diễn biến trận đấu nhưng khó có thể truyền tải bầu không khí của một sân vận động rung chuyển bởi hàng chục nghìn khán giả.

Lịch sử World Cup chứng minh những câu chuyện sống lâu nhất không phải lúc nào cũng gắn với tỷ số hay cúp vô địch. Người hâm mộ luôn nhớ đến Diego Maradona tại World Cup 1986 với “Bàn tay của Chúa” và hình ảnh một thiên tài đầy mâu thuẫn. Họ nhớ đến World Cup 1998 với chức vô địch của Pháp cùng hình ảnh "Người ngoài hành tinh" Ronaldo gục ngã bí ẩn trước trận chung kết.

Người hâm mộ không quên hành trình kỳ diệu của Cameroon vào tứ kết năm 1990, góp phần thay đổi cách nhìn của thế giới về bóng đá lục địa đen. Họ cũng nhớ tới những câu chuyện vượt qua giới hạn của các quốc gia được xem là “chiếu dưới" như Croatia giành ngôi Á quân năm 2018 hay Morocco vào bán kết năm 2022. Đó là những câu chuyện mà chỉ báo chí mới có thể khai thác, lý giải và truyền tải một cách đầy đủ.

World Cup 2026 cũng sẽ mở ra vô số câu chuyện như thế. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở tuổi 41, của Lionel Messi ở tuổi 39 hay nhiều ngôi sao thống trị bóng đá thế giới suốt hai thập niên. Đồng thời, đây cũng là sân khấu để những gương mặt mới như Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala hay Nico Paz khẳng định vị thế.

Giữa sự chuyển giao thế hệ ấy, báo chí làm nhiệm vụ ghi chép lịch sử, đồng thời giúp công chúng hiểu được ý nghĩa của những khoảnh khắc đang diễn ra.

Bóng đá vẫn cần người kể chuyện

Đối với những người làm báo thể thao, World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Trong kỷ nguyên mà mọi thông tin đều có thể xuất hiện trên mạng xã hội chỉ sau vài giây, giá trị của báo chí không chỉ nằm ở việc chạy đua thông tin nhanh hơn, mà còn là góc nhìn, khả năng phân tích, kết nối dữ kiện và kể lại những câu chuyện chạm đến cảm xúc con người.

Đằng sau mỗi kỳ World Cup là sự hiện diện của rất nhiều nhà báo làm nhiệm vụ ghi lại lịch sử của giải đấu

Nhìn từ góc độ đó, World Cup 2026 đặt ra câu hỏi về tương lai của báo chí, nhưng đồng thời khẳng định giá trị không thể thay thế của nghề báo. Bởi dù công nghệ có phát triển đến đâu, người hâm mộ vẫn cần những người kể chuyện. Họ cần những phóng viên hiện trường, những cây bút đủ trải nghiệm để nhìn thấy điều nằm sau các con số và những nhà báo đủ bản lĩnh để giữ gìn sự thật giữa biển thông tin hỗn độn.

Đơn cử như nhà báo Trương Anh Ngọc (Thông tấn xã Việt Nam), một trong số ít phóng viên Việt Nam tác nghiệp trực tiếp tại World Cup 2026. Ngay trước ngày khai mạc, anh đã ghi lại hình ảnh khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm giữa trung tâm của Mexico City (Mexico).

Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận không chỉ bởi đó là một thông tin độc quyền về bóng đá, mà bởi nó chạm đến niềm tự hào, sự đồng cảm và cảm xúc của người Việt Nam ở nơi cách quê hương nửa vòng trái đất.

Khi trái bóng bắt đầu lăn ngày 11/6, ánh mắt người hâm mộ sẽ hướng về các trận cầu đỉnh cao của World Cup 2026. Đó cũng là lúc hàng chục nghìn nhà báo trên khắp thế giới bước vào cuộc đua của riêng mình. Họ không tranh cúp vàng, không ghi bàn thắng quyết định hay nâng cao danh hiệu vô địch.

Công việc của họ là ghi lại lịch sử khi lịch sử đang diễn ra. Đó chính là lý do sau gần một thế kỷ phát triển của World Cup cũng như của nền báo chí thể thao, những người kể chuyện vẫn luôn là một phần không thể thiếu của trận cầu lớn nhất hành tinh.