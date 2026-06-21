Cả đội Argentina đang đồng lòng vì Lionel Messi thế nào?

TPO - Lionel Messi chỉ di chuyển 6,81 km trong 80 phút ở trận ra quân World Cup 2026. Con số đó thấp hơn 2-3 km/trận so với mức trung bình của bóng đá hiện đại. Nhưng chẳng sao cả, vì nếu Messi chạy ít lại, đồng đội sẽ gánh thay phần việc của anh.

Siêu sao 38 tuổi khởi đầu World Cup 2026 tưng bừng bằng cú hat-trick bàn thắng vào lưới Algeria. Messi dứt điểm 6 lần, với chỉ số xG (bàn thắng dự kiến) chỉ ở mức 1,03 bàn. Tuy nhiên, Messi làm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán với 2 siêu phẩm bàn thắng từ ngoài vòng cấm địa. "El Pulga" chứng minh anh có thể sa sút thể lực nhưng cảm giác bóng và kỹ thuật vẫn đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Số liệu từ Opta và Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES chỉ ra một tiền đạo sẽ di chuyển trung bình từ 9 đến 11km/trận. Với vị trí tiền vệ, cầu thủ đó sẽ di chuyển từ 11 đến 13km/trận. Messi chơi 80 phút trước Algeria nhưng di chuyển chưa đến 7km. Đó là hiệu suất thấp, tương đương những gì xảy ra với Cristiano Ronaldo (di chuyển 7,41km) khi chơi trọn 90 phút trước CHDC Congo.

Ronaldo bị cả "làng bóng" chê bai vì lười di chuyển, không đóng góp nhiều vào lối chơi của đồng đội. Trong khi đó, chẳng ai đoái hoài đến việc Messi lười di chuyển cả. Sự khác biệt đến từ việc Leo lập hat-trick và khiến mọi thứ còn lại bị lu mờ.

Cả hệ thống Argentina đang nâng đỡ Messi

Messi vốn đã lười di chuyển trong vài năm gần đây. Thống kê của The Print chỉ ra tại CLB Inter Miami mùa này, Leo di chuyển chỉ từ 7-8km/trận.

Trước Algeria, HLV Scaloni bố trí đội hình 4-3-3 cho Argentina, nhưng thực tế xoay chuyển nhiều sang 4-4-2. Biểu đồ nhiệt từ Sofascore chỉ ra Messi hoạt động nhiều nhất ở khu vực ngay sát khu vực cấm địa (zone 14), sau đó là vòng tròn trung tâm. Tiền vệ Rodrigo De Paul thường xuyên dạt sang cánh phải để làm cả vai trò công và thủ. Mac Allister đóng góp rất nhiều vào lối chơi khi gần như đá bao sân.

Argentina không tạo ra thế trận áp đảo Algeria. Đại diện châu Phi mới là đội cầm bóng nhiều hơn (53%), chuyền nhiều hơn (583 lần, hơn 33 đường chuyền) và gây áp lực tấn công lớn hơn. Với thế trận như vậy, Messi di chuyển chưa đến 7km là hiệu suất thấp. Và khi người đội trưởng di chuyển ít lại, sẽ có vị trí khác đứng lên gánh vác thay.

Biểu đồ nhiệt tầm hoạt động của Messi: Di chuyển dàn trải, ít lao vào điểm nóng tranh chấp.

The Print thống kê bộ ba tiền vệ De Paul, Mac Allister và Enzo Fernandez chạy tổng hơn 35km ở trận này. Một mình De Paul chạy gần 12km, bao phủ tầm hoạt động ở trọn cánh phải và cả vòng tròn trung tâm. Chính De Paul là người di chuyển cận kề Messi nhất trong cả mặt trận tấn công và phòng ngự.

De Paul được giới chuyên môn ví như "cận vệ của Messi". Họ gắn bó từ CLB Inter Miami đến đội tuyển, nơi mà De Paul từng nói sẵn sàng lao vào chiến tranh nếu Messi muốn. Bên cạnh De Paul, Martinez di chuyển rộng, gần như pressing thay phần người đội trưởng ở tuyến đầu. Sự "bao bọc" cho Messi còn đến từ vị trí của Mac Allister.

"80% thời gian trên sân của Messi là đi bộ hoặc di chuyển cường độ cực thấp. Anh gần như không tham gia vào các tình huống mở tốc độ hết cỡ để đuổi bóng hoặc pressing", The Athletic viết. Thay vào đó, cả đội Argentina đồng lòng để giúp Messi giữ sức cho những tình huống tấn công, đặc biệt là các khoảnh khắc Messi rê bóng quãng dài.

Argentina vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi

Cú hat-trick của Messi giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng tưng bừng trước Algeria. Đằng sau màn tỏa sáng cá nhân của Messi, giới chuyên môn phân tích tổng quan và nhìn ra Argentina còn tồn đọng không ít vấn đề. Họ phụ thuộc quá nhiều vào Messi, mọi thứ sẽ trơn tru nếu Leo thi đấu thăng hoa như trận Algeria. Nhưng nếu "El Pulga" bị phong tỏa, nhà ĐKVĐ sẽ gặp khó khăn.

Xuyên suốt 90 phút trước Algeria, Argentina thực hiện 9 pha dứt điểm. Có tới 6 tình huống đến từ đôi chân Messi. Lautaro Martinez có đúng một cú sút. Tiền đạo Thiago Almada, cái tên nhận nhiều kỳ vọng trong thế hệ cầu thủ mới của Argentina, chơi dưới phong độ, không có nổi một pha dứt điểm và bị thay ra từ phút 55.

Martinez được HLV Scaloni chọn thay vì Julian Alverez. Truyền thông Argentina nhận định HLV Scaloni tin dùng Martinez vì tầm hoạt động rộng và chịu khó pressing của tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan. Về góc độ chuyên môn, Martinez chơi lạc lõng, thiếu hiệu quả và bỏ lỡ một cơ hội được dự đoán có 30% cơ hội thành bàn.

Sự kết nối của bộ ba Almada, Martinez và Messi là vấn đề của Argentina. Nếu không phải là Messi, không còn vị trí nào bên phía đội chủ sân Tango sẵn sàng tạo ra đột biến. 4 năm trước, nhà ĐKVĐ có Angel Di Maria san sẻ cùng Messi nhưng hiện tại là sự đơn độc của người đội trưởng.

﻿ ﻿ Argentina cần thêm phương án tấn công nếu Messi bị khóa.

Đến lúc HLV Scaloni phải tính tới phương án xếp Alvarez đá chính thay cho Martinez. Nicolas Gonzalez hoặc Nico Paz cũng sẽ được cân nhắc để đảm đương vị trí chạy cánh trái.

Algeria đã chọn lối chơi đôi công sòng phẳng trước Argentina. Đại diện châu Phi để hở ra nhiều khoảng trống ở trước khu vực cấm địa và họ phải trả giá đắt. Tới đây, Argentina sẽ đương đầu với những đội tuyển phòng ngự co cụm, tập trung quân số rất đông ở khu vực trung lộ. Argentina sẽ rơi vào cảnh cần tấn công biên hoặc dùng bóng dài để khoan phá các khối "bong-ke" ấy. Từ đây, sức mạnh tấn công thật sự của Argentina mới được kiểm chứng.

Điểm tích cực của Argentina tại World Cup 2026 là bộ ba tiền vệ De Paul, Mac Allister và Fernandez đang có điểm rơi phong độ lý tưởng. Họ cùng nhau tạo nên khu trung tuyến cân bằng ở 3 nhiệm vụ là thu hồi bóng, tổ chức thế trận và hỗ trợ phòng ngự cho Argentina. Bên cạnh đó là phong độ xuất sắc của Messi. Chỉ cần Messi chơi hay, Argentina sẽ có cơ hội. Và CĐV Argentina sẽ mong chờ người đội trưởng tiếp tục chơi bùng nổ ở trận tới.