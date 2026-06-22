Khi chạy bộ là xu hướng: Đừng để buổi tập dừng lại ở sự hào hứng

Chạy bộ đang trở thành một phần của lối sống hiện đại. Từ những buổi giao lưu cuối tuần đến các hội nhóm ngày càng đông đảo, người tham gia tìm thấy ở đây sự hứng khởi, cơ hội kết nối và không gian để khám phá giới hạn bản thân.

Chạy bộ là xu hướng sống mới của thế hệ trẻ

Cuối tuần hẹn nhau sải bước rồi nhâm nhi cà phê, sau giờ làm là những buổi "sunset run", hay cùng đồng nghiệp ghi danh tại giải đấu đầu tiên... Xu hướng này không còn là môn thể thao cá nhân đơn điệu mà đã biến chuyển thành một hoạt động xã hội đậm chất Gen Z và Millennials. Họ xỏ giày vì muốn tăng cường vận động, gặp gỡ những người chung chí hướng và tích lũy năng lượng tích cực cho đời sống tinh thần.

Các cộng đồng chạy giúp người trẻ ngày nay bắt nhịp chạy bộ trong không khí kết nối và tích cực (Ảnh: Garmin)

Theo dữ liệu từ báo cáo xu hướng thể thao trong năm 2025 của Strava, số lượng câu lạc bộ (CLB) thể thao trên nền tảng tăng gần gấp bốn lần, đạt 1 triệu CLB; trong đó, CLB chạy (running club) tăng 3,5 lần. Con số này cho thấy người trẻ không chỉ vận động để khỏe hơn, mà còn tìm động lực, kết nối và những trải nghiệm tích cực trong đời sống thường ngày.

Thế nhưng, ghi danh vào một hội nhóm để bắt đầu thì rất đơn giản. Biến những bước sải chân đầu tiên thành một thói quen bền bỉ theo năm tháng lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cộng đồng giúp bạn bắt đầu, nhưng điều gì khiến bạn tiếp tục?

Giai đoạn đầu nhập cuộc luôn tràn ngập năng lượng. Một lời rủ rê cự ly 5K, một buổi "coffee run" nhẹ nhàng hay tấm huy chương hoàn thành đầu đời đều có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ. Thế nhưng, khi sự mới mẻ qua đi, nhiều người bắt đầu đối mặt với những thử thách thực tế hơn.

Có ngày cả nhóm chạy 10K nhưng bản thân chỉ đủ sức cho 5K. Có hôm công việc bận rộn, chỉ còn 20 phút để vận động. Cũng có lúc mọi người đều tập nặng trong khi cơ thể mình lại cần nghỉ ngơi.

Gia nhập cộng đồng mang lại sự hào hứng ban đầu, nhưng thấu hiểu thể trạng riêng mới là chìa khóa để người trẻ duy trì thói quen bền vững.

Nếu chỉ cố gắng cuốn theo guồng quay và giáo án chung của tập thể, việc vận động rất dễ biến tướng thành một áp lực tâm lý mới, thay vì giữ đúng vai trò là công cụ cân bằng cuộc sống. Để đồng hành lâu dài, mỗi cá nhân cần học cách thấu hiểu thể trạng, biết cách phân bổ sức lực hợp lý mỗi ngày và tập trung vào sự tiến bộ của chính mình thay vì sa đà vào việc so sánh thành tích với những người xung quanh.

Để không bị “hụt hơi" giữa làn sóng phong trào và tìm thấy nhịp điệu phát triển của riêng mình, người trẻ cần một "người hướng dẫn" đủ am hiểu để cá nhân hóa lộ trình và biến sự hào hứng nhất thời thành một thói quen bền vững.

Công cụ “nên có” của hệ social runner

Forerunner 170 Series Watch được Garmin phát triển cho những người trẻ yêu thích vận động, muốn bắt đầu chạy bộ hoặc xây dựng một lối sống năng động mà vẫn cân bằng với công việc và cuộc sống hằng ngày.

Thay vì chạy theo cảm hứng hay cố bắt kịp tốc độ của cả nhóm, người dùng có thể xây dựng hành trình tập luyện của riêng mình với Garmin Run-Walk Coach (Huấn luyện viên chạy - đi bộ). Tính năng này tạo các bài tập kết hợp giữa chạy và đi bộ phù hợp với mục tiêu và thể trạng hiện tại, đồng thời nhắc người dùng khi nào nên chuyển đổi giữa hai trạng thái trong suốt buổi tập. Điều giúp việc chạy bộ trở nên dễ tiếp cận hơn, duy trì hiệu quả tập luyện và hạn chế tình trạng quá sức ở người mới bắt đầu.

Những ngày chỉ có khoảng 20-30 phút rảnh, bài tập nhanh tùy ý (Quick Workouts) cho phép lựa chọn nhanh bài tập phù hợp để duy trì thói quen. Trong khi đó, huấn luyện viên thể chất Garmin Fitness Coach hỗ trợ theo dõi quá trình cải thiện thể lực để người dùng nhìn thấy sự tiến bộ của mình theo thời gian.

Thiết bị đóng vai trò như một "mentor" thực thụ, giúp bạn tập luyện theo dữ liệu cơ thể để bứt phá sức bền một cách khoa học.

Bên cạnh việc hỗ trợ tập luyện, Garmin Forerunner 170 Series Watch còn giúp người dùng hiểu cơ thể mình tốt hơn. Các tính năng Mức độ sẵn sàng tập luyện (Training Readiness) nhằm xác định xem bạn đã sẵn sàng để chạy hay chưa, Trạng thái tập luyện (Training Status) cho bạn biết liệu bạn có đang tập luyện hiệu quả hay không, cùng hệ thống theo dõi sức khỏe 24/7 cung cấp dữ liệu về giấc ngủ, nhịp tim, năng lượng cơ thể và quá trình phục hồi, giúp người dùng biết khi nào có thể tăng tốc và khi nào nên nghỉ ngơi để tiến bộ bền vững.

Đối với thế hệ social runner, buổi chạy thường không kết thúc ở vạch dừng. Sau đó có thể là buổi cà phê cùng bạn bè, một cuộc hẹn cuối tuần hay những hoạt động khác trong ngày. thiết bị cũng được thiết kế để phù hợp với nhịp sống đó với Garmin Pay cho thanh toán không chạm, phiên bản Music hỗ trợ nghe playlist hoặc podcast mà không cần mang theo điện thoại cùng thiết kế trẻ trung, nhiều lựa chọn màu sắc để có thể đeo hằng ngày.

Forerunner 170 Series Watch giúp runner mới tập luyện theo dữ liệu cơ thể và tiến bộ bền vững hơn (Ảnh: Garmin)

Người trẻ ngày nay không thiếu lý do để bắt đầu. Thứ họ cần là một người đồng hành đủ tinh tế để tiếp tục. Với sự giao thoa hoàn hảo giữa tính năng thể thao chuyên sâu và tiện ích hằng ngày, Forerunner 170 Series không chỉ đơn thuần là một chiếc smartwatch, mà là mảnh ghép định hình lối sống, nơi mỗi bước chạy không chỉ là mục tiêu chinh phục đường đua, mà là hành trình kiến tạo một phiên bản bền bỉ và năng động hơn của chính mình.

Đừng chỉ chạy theo phong trào, hãy làm chủ nhịp điệu của riêng bạn. Tìm hiểu ngay trợ lý đường chạy tại đây.