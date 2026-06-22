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Thể thao

Cục diện căng như 'dây đàn' ở bảng H: Cửa nào cho Cape Verde đi tiếp?

Hương Ly

TPO - Sau 2 lượt trận ở bảng H, cả 4 đội đều còn cơ hội tiến tới vòng knock-out World Cup 2026. Tây Ban Nha đã giành 4 điểm và là những người sáng cửa nhất.

Tây Ban Nha hủy diệt Saudi Arabia ở lượt cuối. Uruguay và Cape Verde cầm chân nhau 2-2. Sau 2 lượt, thứ tự ở bảng H lần lượt là Tây Ban Nha (4 điểm), Uruguay (2 điểm), Cape Verde (2 điểm) và Saudi Arabia (một điểm). Tây Ban Nha và Uruguay sẽ đại chiến ở lượt cuối. Trận đấu còn lại giữa Cape Verde và Saudi Arabia cũng đặc biệt căng thẳng.

Cửa đi tiếp của Tây Ban Nha

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Giành vé trực tiếp: Chỉ cần hòa hoặc thắng Uruguay, Tây Ban Nha chắc chắn vào vòng trong với ngôi đầu bảng.

Khả năng bị loại: Có tỷ lệ rất nhỏ xảy ra nếu họ thua Uruguay và Cape Verde thắng Saudi Arabia. Khi đó, Tây Ban Nha rơi xuống thứ 3. Nhưng ngay cả khi đứng vị trí thứ 3 thì với 4 điểm cùng hiệu số cao, "La Roja" gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp bằng vé vớt.

Cửa đi tiếp của Uruguay

uruguay-v-cape-verde-2.jpg

Giành vé trực tiếp: Nếu thắng Tây Ban Nha, đoàn quân của Marcelo Bielsa chắc chắn có suất vào vòng trong.

Khả năng bị loại: Nếu hòa Tây Ban Nha, Uruguay giành tổng 3 điểm. Họ đứng nhì bảng nếu Saudi Arabia hòa Cape Verde (Uruguay hơn Cape Verde tổng hiệu số/số bàn thắng), hoặc rơi xuống thứ 3 chờ vé vớt nếu Cape Verde hoặc Saudi Arabia.

Trong trường hợp thua Tây Ban Nha, Uruguay giữ nguyên 2 điểm. Họ có thể bị loại ngay lập tức nếu Saudi Arabia thắng Cape Verde (Khi đó, Saudi Arabia vượt lên, Uruguay sẽ so hiệu số bàn thắng/bại cùng Cape Verde). Với kịch bản thua Tây Ban Nha, Saudi Arabia sẽ đứng thứ 3 chờ vé vớt khi Cape Verde thắng hoặc hòa Saudi Arabia.

Cửa đi tiếp của Cape Verde

uruguay-v-cape-verde-3.jpg

Giành vé trực tiếp: Chỉ cần thắng Saudi Arabia là họ chắc chắn có vé vào vòng trong, không cần quan tâm cặp trận còn lại.

Khả năng bị loại: Nếu hòa Saudi Arabia, họ có 3 điểm và phải chờ đợi Uruguay thua Tây Ban Nha nhằm chiếm ngôi nhì bảng. Còn khi thất bại trước Saudi Arabia, đại diện châu Phi có nguy cơ rất lớn rơi xuống vị trí bét bảng H và bị loại trực tiếp.

Cửa đi tiếp của Saudi Arabia

spain-v-saudi-arabia-group-h-fifa-world-cup-2026-25.jpg

Giành vé trực tiếp: Trước tiên, họ phải thắng Cape Verde bằng mọi giá để có 4 điểm. Khi họ giành 4 điểm và Uruguay thua Tây Ban Nha, Saudi Arabia vươn lên nhì bảng. Kể cả không đứng nhì, 4 điểm là con số an toàn để đại diện châu á giành "vé vớt" dành cho các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Khả năng bị loại: Saudi Arabia sẽ bị loại khi thua Cape Verde. Nếu hòa Cape Verde, đại diện châu Á phải đợi Uruguay thua rất đậm Tây Ban Nha để họ vượt lên đứng vị trí thứ 3 và nuôi hy vọng mong manh.

Hương Ly
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