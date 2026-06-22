Salah tỏa sáng, Ai Cập ngược dòng đánh bại New Zealand

TPO - Sau khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở trận hòa Bỉ, Salah lại tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo để giúp Ai Cập ngược dòng đánh bại New Zealand ở lượt trận thứ hai của bảng G sáng 22/6. Thắng lợi đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup cũng đưa Ai Cập đặt một chân vào vòng knock-out.

New Zealand khởi đầu như mơ

New Zealand đã gây bất ngờ cho Ai Cập lẫn cả những người theo dõi trận đấu này khi nhập cuộc bằng lối chơi tấn công cởi mở và là đội có cơ hội trước với cú dứt điểm chệch cột dọc của Sarpreet Singh ngay phút thứ 7.

Có vẻ cách tiếp cận này của đội bóng châu Đại dương khiến Ai Cập lúng túng. Sau pha hụt ăn của Singh, một pha phối hợp sắc bén giúp Marko Stamenic tạo cơ hội cho Elijah Just trong vòng cấm, nhưng cú sút cận thành của tiền vệ này đã bị thủ thành Oufa Shobeir bên phía Ai Cập cản phá xuất sắc.

Sau liên tiếp cơ hội tuột khỏi mũi giày, New Zealand cuối cùng cũng thành công. Từ quả phạt góc ở phút 15, đường chuyền của Tim Payne tìm đến hậu vệ Finn Surman, người sau đó bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Ai Cập, giúp All Whites có được bàn thắng dẫn trước một cách xứng đáng.

Sau bàn mở tỷ số, New Zealand đã bảo vệ được lợi thế này nhờ một lối đá đơn giản nhưng kỷ luật, và nhờ cả sự… bế tắc của Ai Cập. Đội bóng Bắc Phi tỏ ra thiếu ý tưởng và khá vô duyên trong những pha dứt điểm, khiến hiệp 1 kết thúc với ưu thế dẫn bàn cho New Zealand và nỗi lo ngày một lớn nơi các CĐV Ai Cập.

Màn ngược dòng xuất sắc của Ai Cập

New Zealand suýt nhân đôi lợi thế 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, khi một đường chuyền vào khu vực cấm địa được Callum McCowatt kết thúc bằng cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng Shobeir đã kịp thời phản xạ, đẩy bóng qua xà ngang.

Tình huống ấy gợi lên một dự cảm đáng sợ cho các CĐV Ai Cập và bóng dáng của một thất bại bắt đầu chập chờn xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc mọi thứ đang xấu đi trông thấy, đẳng cấp của các ngôi sao Ai Cập đã lên tiếng, hay đúng hơn là dàn hảo thủ của HLV Hossam Hassan đã kịp thời thức tỉnh.

Ai Cập đẩy cao tốc độ tấn công và quyết đoán hơn trong các pha phối hợp. Nỗ lực này lập tức đem lại tác dụng: họ gỡ hòa ở phút 58 khi nhờ đường chuyền vào khu vực cấm địa của Mohamed Hany tìm đến Mostafa Ziko và cầu thủ chạy cánh này đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Max Crocombe bên phía New Zealand.

Bàn gỡ cởi bỏ gánh nặng tâm lý, giúp các Pharaohs trở lại hình ảnh một đội bóng tự tin và sắc sảo như họ từng thể hiện trước Bỉ ở trận ra quân. Và rồi, ngôi sao số một, cầu thủ được Ai Cập kỳ vọng nhất đã đưa ra tiếng nói định đoạt trận đấu.

Phút 67, tức là chưa đầy 10 phút sau bàn gỡ, Salah phối hợp 1 chạm với Ziko trong vòng cấm địa New Zealand trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa khung thành đối thủ, đưa Ai Cập vượt lên dẫn 2-1.

Salah đặt lòng vào góc xa khung thành New Zealand, đưa Ai Cập vượt lên dẫn 2-1.

Và cũng chỉ 15 phút sau, đội bóng bảy lần vô địch châu Phi đã ấn định chiến thắng World Cup đầu tiên của mình với cú đánh đầu chính xác của cầu thủ dự bị Trézéguet sau quả phạt góc từ chân Mohamed Salah.

Những nỗ lực vùng lên tấn công sau đó của New Zealand không giúp họ gỡ được dù chỉ một bàn, mà còn khiến họ suýt nhận thêm một lần thủng lưới nữa. Thua 1-3, New Zealand trên lý thuyết chưa bị loại nhưng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì buộc phải thắng Bỉ ở lượt trận cuối cùng.

Ngược lại, kết quả này giúp Salah và đồng đội đi vào lịch sử. Họ đã đem về cho Ai Cập thắng lợi đầu tiên trong lịch sử các lần tham dự World Cup và gần như đã chắc suất vào vòng 32 đội khi ở trận còn lại, Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ trong một trận cầu không bàn thắng.

Đại diện Bắc Phi đã có 4 điểm và rất rộng đường tính toán: Họ chỉ cần có thêm 1 điểm trước Iran ở lượt trận cuối là đi tiếp và thậm chí có thể thua mà vẫn giành vé nếu New Zealand và Bỉ cùng nhau chia điểm.