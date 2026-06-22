Chuyên gia Việt: Iraq khó chống Pháp, Nauy lấy 3 điểm của Senegal

TPO - Pháp sẽ lấy trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu Iraq nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao đang phong độ cao như Mbappe, Nauy cũng được dự báo sẽ vượt qua Senegal.

Mbappe đang chơi bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp

"Pháp cho thấy họ xứng đáng là 1 trong những ứng viên vô địch ở World Cup 2026. Họ có chiều sâu lực lượng và những ngôi sao như Mbappe hay Olise, Dembele...đều đang có phong độ cao. Theo tôi Pháp sẽ thắng Iraq với cách biệt tối thiểu 2 bàn"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, hàng tấn công của Pháp đang thể hiện phong độ cao khi ghi tới 15 bàn trong 5 trận gần nhất. Tiền đạo Mbappe vừa lập cú "đúp" ở trận ra quân trước Senegal. Trong khi đó, Iraq không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu do nhiều lý do khác nhau. Đẳng cấp chênh lệch giữa đôi bên càng khiến Iraq khó tạo bất ngờ trước đối phương.

Chung quan điểm trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao sự sức mạnh hàng tấn công của Pháp. "Dù nhiều thời điểm họ vận hành chưa thật trơn tru nhưng khả năng xuyên phá của các tiền đạo Pháp rất tốt. Đội hình Iraq năm nay không đủ chiều sâu và họ lại gặp nhiều vấn đề ở khâu chuẩn bị. Theo tôi Pháp có thể thắng đậm Iraq"-HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định.

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Ở cặp đấu còn lại tại bảng I, HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Nauy sẽ giành 3 điểm trước Senegal. Erling Haaland đang chơi bùng nổ sẽ là điểm tựa để Nauy giành chiến thắng trước đối thủ.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Nauy đã có 3 điểm ở trận ra quân với Iraq nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành thêm 3 điểm khi đấu Senegal để cạnh tranh cơ hội 2 suất chính thức vào vòng sau. Senegal chơi thiên về thể lực và tốc độ, đồng thời nếu so với Nauy, họ sở hữu đội hình đồng đều hơn. Ngược lại Nauy có phần quá phụ thuộc vào Haaland.

"Cơ hội chia đều cho cả đôi bên, dù tôi thiên về khả năng Nauy giành 3 điểm. Nếu bên nào khai thác được điểm yếu của đối phương, cơ hội chiến thắng sẽ cao. Senegal cần "bắt chết" Haaland, khi đó Nauy có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng, vì Haaland đang chơi rất bùng nổ"-HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.