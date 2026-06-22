Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Chuyên gia Việt: Iraq khó chống Pháp, Nauy lấy 3 điểm của Senegal

Vĩnh Xuân

TPO - Pháp sẽ lấy trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu Iraq nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao đang phong độ cao như Mbappe, Nauy cũng được dự báo sẽ vượt qua Senegal.

anh-chup-man-hinh-2026-06-22-luc-104226.png
Mbappe đang chơi bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp

"Pháp cho thấy họ xứng đáng là 1 trong những ứng viên vô địch ở World Cup 2026. Họ có chiều sâu lực lượng và những ngôi sao như Mbappe hay Olise, Dembele...đều đang có phong độ cao. Theo tôi Pháp sẽ thắng Iraq với cách biệt tối thiểu 2 bàn"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, hàng tấn công của Pháp đang thể hiện phong độ cao khi ghi tới 15 bàn trong 5 trận gần nhất. Tiền đạo Mbappe vừa lập cú "đúp" ở trận ra quân trước Senegal. Trong khi đó, Iraq không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu do nhiều lý do khác nhau. Đẳng cấp chênh lệch giữa đôi bên càng khiến Iraq khó tạo bất ngờ trước đối phương.

Chung quan điểm trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao sự sức mạnh hàng tấn công của Pháp. "Dù nhiều thời điểm họ vận hành chưa thật trơn tru nhưng khả năng xuyên phá của các tiền đạo Pháp rất tốt. Đội hình Iraq năm nay không đủ chiều sâu và họ lại gặp nhiều vấn đề ở khâu chuẩn bị. Theo tôi Pháp có thể thắng đậm Iraq"-HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định.

P

Ở cặp đấu còn lại tại bảng I, HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Nauy sẽ giành 3 điểm trước Senegal. Erling Haaland đang chơi bùng nổ sẽ là điểm tựa để Nauy giành chiến thắng trước đối thủ.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Nauy đã có 3 điểm ở trận ra quân với Iraq nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành thêm 3 điểm khi đấu Senegal để cạnh tranh cơ hội 2 suất chính thức vào vòng sau. Senegal chơi thiên về thể lực và tốc độ, đồng thời nếu so với Nauy, họ sở hữu đội hình đồng đều hơn. Ngược lại Nauy có phần quá phụ thuộc vào Haaland.

"Cơ hội chia đều cho cả đôi bên, dù tôi thiên về khả năng Nauy giành 3 điểm. Nếu bên nào khai thác được điểm yếu của đối phương, cơ hội chiến thắng sẽ cao. Senegal cần "bắt chết" Haaland, khi đó Nauy có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng, vì Haaland đang chơi rất bùng nổ"-HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #Pháp #Mbappe #Na Uy #Erling Haaland

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe