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Căng thẳng Iran - Mỹ ở World Cup lại nóng: LĐBĐ Iran tố chủ nhà 'bịa đặt'

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Iran bác bỏ cáo buộc từ Mỹ về việc lén đưa thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đến nơi tổ chức World Cup 2026. Họ gọi đây là lời bịa đặt nhằm che đậy các quy định chèn ép từ Mỹ.

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Liên đoàn Bóng đá Iran (FFI) bức xúc trước cáo buộc từ chính quyền Mỹ. Theo đó, Mỹ cho rằng một cá nhân có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm cách trà trộn vào chuyến bay của đội tuyển đến Los Angeles. FFI gọi tuyên bố của phía Mỹ là một "lời nói dối trắng trợn", bôi nhọ danh dự của toàn đội trước trận gặp tuyển Bỉ ở lượt 2 vòng bảng.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông Markwayne Mullin, khẳng định trên Fox News: "Lực lượng an ninh đã chặn đứng một người cố gắng bám theo chuyên cơ của tuyển Iran di chuyển từ Mexico sang Mỹ".

Bộ trưởng Mullin nói thông thường các đội tuyển mang theo khoảng 120 người lên chuyến bay, nhưng Washington chỉ cấp phép cho 53 thành viên Iran. Quan chức này nhấn mạnh những cá nhân bị Mỹ từ chối cấp thị thực đều có liên kết trực tiếp với IRGC và không đến World Cup 2026 vì mục đích thể thao thuần túy.

Đại diện FFI phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định sự việc phía Mỹ mô tả chỉ là giả tưởng. Họ chỉ trích các quan chức Mỹ đang cố tình phát tán thông tin sai lệch nhằm hợp thức hóa những quy định khắc nghiệt mà nước chủ nhà đang áp đặt vào tuyển Iran.

Theo ESPN, Chủ tịch FFI, ông Mehdi Taj, từng đảm nhận vị trí sĩ quan tình báo cấp cao thuộc IRGC - tổ chức bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Tại World Cup 2026, Mỹ cấp thị thực cho toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện. Tuy nhiên, nước chủ nhà gạt bỏ hồ sơ của nhiều nhân viên hậu cần tuyển Iran và các quan chức bóng đá nước này.

Tuyển Iran không được đóng quân tại Mỹ. Họ phải lập đại bản doanh ở thành phố Tijuana (Mexico). Mỹ chỉ cho Iran nhập cảnh trước một ngày diễn ra trận đấu và rời đi ngay sau tiếng còi kết thúc. Vì quy định ngặt nghèo này, Iran gặp khó trong việc chuẩn bị trước trận. Đại diện tuyển Iran nhờ FIFA can thiệp nhưng tình hình không đổi.

Bất chấp khó khăn, Iran vẫn giành 2 trận hòa tại vòng bảng World Cup 2026. Đêm 22/6, họ khiến tuyển Bỉ chia điểm trong thế trận bế tắc.

Hương Ly
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