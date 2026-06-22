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Nhận định Pháp vs Iraq, 04h00 ngày 23/6: Không có bất ngờ

Tam Vịnh

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Croatia, 03h00 ngày 18/6, bảng L World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. World Cup 2026 đã xuất hiện một số bất ngờ, nhưng chắc chắn yếu tố này sẽ bị loại trừ ở cặp đấu giữa Pháp và Iraq bởi sự chênh lệch quá lớn của hai bên.

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Nhận định trước trận Pháp vs Iraq

Pháp đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Senegal trong trận đấu Kylian Mbappe vượt qua Olivier Giroud để trở thành tuyển thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, đồng thời cũng xô đổ kỷ lục của Just Fontaine về số bàn thắng tại World Cup.

Tuy nhiên Les Bleus vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng do Na Uy giành chiến thắng đậm hơn trước Iraq. Điều này buộc thầy trò Deschamps đặt mục tiêu bắn phá đối thủ yếu nhất bảng Iraq nhằm cạnh tranh ngôi đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó bởi hàng công của Pháp rất mạnh, được tạo nên bởi nhiều ngôi sao thượng thặng.

Ngược lại, Iraq vừa nhận tới 4 bàn thua trước Na Uy và vẫn chưa có được điểm nào tại đấu trường World Cup sau 3 trận vòng bảng toàn thua năm 1986.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Iraq

Ở trận ra quân, Pháp khởi đầu khá chật vật nhưng sau khi Didier Deschamps điều chỉnh chiến thuật, cỗ máy ghi bàn hạng nặng đã lập tức khai hỏa. Hiện Les Bleus đã nổ súng 14 trận liên tiếp, trong đó có 13 trận ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Pháp cũng sở hữu chuỗi trận vô cùng ấn tượng, khi giành chiến thắng 10/12 trận đã qua (còn lại hòa 1 thua 1). Ngược lại, Iraq không thắng 3 trận gần nhất (thua 2 hòa 1).

Thông tin lực lượng Pháp vs Iraq

Hernandez nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Lucas Digne, đồng thời Manu Kone cũng có khả năng thay thế Aurelien Tchouameni ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sau khi trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt World Cup kể từ sau Thierry Henry, Barcola cũng được kỳ vọng sẽ thay thế Desire Doue ở vị trí hậu vệ trái.

Về phía Iraq, cầu thủ chạy cánh Ali Jasim đã phải rời sân trong hiệp hai trận thua trước Na Uy do bị chấn thương nhẹ, nhưng cầu thủ 22 tuổi này đã tập luyện và sẵn sàng ra sân. Thủ môn Jalal Hassan cũng đã hồi phục sau một vấn đề nhỏ về thể lực, nhưng sau màn trình diễn không mấy thuyết phục trước Na Uy, có thể Ahmed Basil sẽ bắt chính.

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Iraq: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi

Dự đoán Pháp 3-0 Iraq

Tam Vịnh
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