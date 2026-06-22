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CLB golf nữ Hà Nội đăng quang Giải vô địch các CLB golf nữ toàn quốc 2026

Trọng Đạt

TPO - Giải vô địch các CLB golf nữ toàn quốc 2026 - Cúp Nam A Bank đã khép lại tại FLC Golf Links Quy Nhơn với chức vô địch thuộc về CLB golf nữ Hà Nội (Queen Club), sau hành trình tranh tài sôi nổi của 11 đội tuyển đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

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Ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch các CLB golf nữ toàn quốc 2026 - Cúp Nam A Bank với các trận singles match diễn ra hấp dẫn và kịch tính.

Bước vào ngày quyết định với vị trí đồng dẫn đầu sau nội dung four-ball, Queen Club cho thấy bản lĩnh của một trong những đội golf nữ giàu truyền thống nhất Việt Nam. Nhờ chiến thuật hợp lý và phong độ ổn định, đội liên tiếp giành những điểm số quan trọng để bứt lên trong cuộc đua vô địch.

Golfer Đỗ Thị Bích Liên là người mang về điểm số mở màn cho Queen Club với chiến thắng 5&4 trước Vũ Thị Nhung của CLB golf nữ Quảng Ninh. Lợi thế này tạo đà để các đồng đội tiếp tục thi đấu thăng hoa.

Chung cuộc, Queen Club thắng 5 trong 6 trận singles match. Chiến thắng 2UP của Nguyễn Thu Hương trước Nguyễn Hải Hạt (CLB golf nữ Hải Phòng) đã khép lại hành trình đăng quang của đội bóng Thủ đô.

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Ở cuộc đua giành vị trí Á quân, CLB golf nữ Bắc Ninh và CLB golf nữ Họ Nguyễn Thăng Long phải bước vào loạt play-off. Tại hố đấu quyết định, Kiều Trang vượt qua Lan Hương để giúp CLB golf nữ Bắc Ninh giành ngôi Á quân. CLB golf nữ Họ Nguyễn Thăng Long cán đích ở vị trí thứ ba.

Top 5 đội tuyển xuất sắc nhất giải gồm: CLB golf nữ Hà Nội (Queen Club); CLB golf nữ Bắc Ninh; CLB golf nữ Họ Nguyễn Thăng Long; CLB golf nữ TP Hồ Chí Minh; CLB golf nữ Hải Phòng.

Không chỉ mang đến những màn so tài chuyên môn chất lượng, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi đồng đội hàng đầu của golf nữ Việt Nam. Tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa các thế hệ golfer cùng khát vọng chinh phục đã góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc.

Với thông điệp “Di sản phái đẹp”, VCC Ladies 2026 không chỉ là nơi hội tụ những nữ golfer xuất sắc trên cả nước mà còn lan tỏa những giá trị đặc trưng của golf nữ Việt Nam: bản lĩnh trong thi đấu, thanh lịch trong phong thái, tinh thần đồng đội và sự tiếp nối những dấu ấn đẹp qua nhiều thế hệ.

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Trọng Đạt
#golf nữ #CLB Hà Nội #Giải vô địch #quốc gia 2026 #Queen Club #đội tuyển golf

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