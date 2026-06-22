Từ bài đăng Instagram đến World Cup: Hành trình kỳ lạ đưa Dennis Dargahi khoác áo Iran

TPO - World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là câu chuyện về sức mạnh của cộng đồng người di cư, khi gần một phần tư số cầu thủ tham dự giải đấu sinh ra bên ngoài quốc gia mà họ đang đại diện.

Trong tổng số 1.248 cầu thủ thuộc 48 đội tuyển góp mặt tại Mỹ, Mexico và Canada, có tới 288 người (23,07%) đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nhờ nguồn gốc tổ tiên hoặc quá trình nhập tịch.

Những cái tên như Erling Haaland (Na Uy), Michael Olise (Pháp), Scott McTominay (Scotland) hay Antoine Semenyo (Ghana) đều sinh ra tại Anh. Đội tuyển Mỹ cũng sở hữu 6 cầu thủ mang câu chuyện tương tự, trong đó có Gio Reyna sinh tại Đức hay Sergiño Dest sinh tại Hà Lan.

Đội tuyển Curaçao thậm chí có tới 25 trong số 26 cầu thủ sinh ra bên ngoài hòn đảo Caribe này. Chỉ duy nhất cựu tiền đạo Manchester United Tahith Chong được sinh ra tại Curaçao.

Xu hướng khai thác nguồn lực từ cộng đồng kiều dân đã tồn tại nhiều thập kỷ trong bóng đá quốc tế và phổ biến kể từ World Cup 1990, khi Ireland trở thành đội tuyển đầu tiên có tới 13 thành viên trong đội hình Ireland được sinh ra bên ngoài lãnh thổ nước này.

Hậu vệ Pico Lopes của Cape Verde, sinh ra tại Dublin (Ireland), từng nổi tiếng khi được triệu tập lên tuyển sau khi trả lời một tin nhắn mạng xã hội LinkedIn từ Liên đoàn Bóng đá Cape Verde.

Tuy nhiên, giữa hàng trăm trường hợp cầu thủ đại diện cho quê hương tại World Cup 2026, ít ai có hành trình đặc biệt và khó tin như Dennis Dargahi của Iran.

Đó là câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên Instagram, kéo theo xét nghiệm ADN và đổi họ xuyên biên giới, cuộc đua giành hộ chiếu kéo dài hơn một năm và cuối cùng là cơ hội xuất hiện tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một bài đăng làm thay đổi cuộc đời

Dennis Dargahi, tên khai sinh là Dennis Eckert, sinh ra tại Đức, có cha mang quốc tịch Đức và mẹ là người Tây Ban Nha. Trong suốt phần lớn sự nghiệp, anh được biết đến như một cầu thủ châu Âu điển hình.

Tiền đạo 29 tuổi từng trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Borussia Monchengladbach, khoác áo đội U19 Đức và sau đó thi đấu cho nhiều CLB tại Đức, Tây Ban Nha và Bỉ như Celta Vigo, Union Saint-Gilloise hay Standard Liege.

Ít người biết rằng anh còn mang trong mình dòng máu Iran từ ông nội. Và nếu không có một bài đăng trên mạng xã hội, có lẽ câu chuyện đó sẽ mãi chỉ là "bí mật" trong gia đình.

Người tạo nên bước ngoặt ấy là Anahita Dargahi - nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Iran, đồng thời là dì của Dennis.

Trong một dịp lễ cuối năm, Anahita đăng bức ảnh gia đình lên Instagram có mặt của Dennis. Chỉ vậy thôi, nhưng những người hâm mộ Iran nhanh chóng nhận ra mối liên hệ giữa nữ diễn viên nổi tiếng và tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu.

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội.

"Anh có phải người Iran không?"

"Anahita Dargahi là dì của anh à?"

"Tại sao anh không thi đấu cho Iran?"

Dennis nhớ lại: "Tôi nghĩ nếu dì tôi không nổi tiếng thì chẳng ai biết tôi có gốc Iran cả. Nhưng dòng máu Iran vẫn ở trong tôi và tôi không che giấu điều đó".

Từ thời điểm ấy, sự quan tâm từ người hâm mộ và giới truyền thông Iran ngày càng lớn. Ý tưởng đưa anh về khoác áo đội tuyển Quốc gia bắt đầu được nhắc tới nghiêm túc.

Hành trình gian nan hơn cả thương vụ chuyển nhượng

Theo luật pháp Iran, quốc tịch chỉ được công nhận đối với những trường hợp chứng minh được mối quan hệ trực hệ với công dân Iran. Trong khi đó, cha của Dennis sinh ra và lớn lên tại Đức khi ông nội anh đang sinh sống và học tập nơi đây.

Cha của Dennis chưa từng xin quốc tịch Iran, còn ông nội của anh đã qua đời từ nhiều năm trước. Vì thế, cách duy nhất để Dennis chứng minh nguồn gốc Iran là thông qua xét nghiệm ADN.

Cha của Dennis phải bay từ châu Âu tới Tehran để cung cấp mẫu ADN. Các cơ quan chức năng sau đó đối chiếu với ADN của Anahita Dargahi nhằm xác nhận quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình.

Đó là một quá trình phức tạp, kéo dài nhiều tháng với hàng loạt thủ tục pháp lý. Mãi tới tháng 4 năm nay, mọi giấy tờ mới được hoàn tất. Một tháng sau, Dennis chính thức nhận hộ chiếu Iran.

Nhưng ngay cả khi có quốc tịch Iran, không ai đảm bảo Dennis sẽ được gọi lên đội tuyển. Tuy nhiên, cơ hội bất ngờ mở ra khi chân sút số một Sardar Azmoun không có tên trong danh sách dự World Cup 2026.

Sự vắng mặt của ngôi sao từng nhiều năm là biểu tượng hàng công Iran tạo ra khoảng trống lớn trong đội hình. Dennis được triệu tập và trở thành một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của Iran tại giải đấu năm nay.

Tại World Cup 2026, tiền đạo 29 tuổi đăng ký thi đấu với tên gọi mới Dennis Dargahi, sử dụng họ của đại gia đình ở Iran. Đó không chỉ là một sự thay đổi trên giấy tờ. Đó là cách anh khẳng định bản sắc và nguồn cội của mình.

"Tôi luôn muốn được thi đấu tại World Cup. Tôi muốn trải nghiệm bóng đá quốc tế ở cấp độ cao nhất và thử thách bản thân. Dì Anahita đã giúp tôi rất nhiều trong toàn bộ quá trình giấy tờ. Dì là một người có trái tim vô cùng lớn, tử tế và tuyệt vời", anh chia sẻ.

World Cup 2026 từng có lúc tưởng như xa vời với Iran khi những căng thẳng chính trị và bất ổn khu vực khiến việc tham dự giải đấu bị đặt dấu hỏi. Thế nhưng đội bóng Tây Á vẫn hiện diện trên đất Mỹ, giành hai trận hòa liên tiếp trước New Zealand và Bỉ để tạm dẫn đầu bảng G sau 2 lượt trận.

Và sự hiện diện của Dennis Dargahi tại World Cup 2026 có lẽ đặc biệt không kém gì chính hành trình của đội tuyển Iran tại giải đấu năm nay.