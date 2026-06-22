Wyndham Clark vượt áp lực khán giả để lần thứ hai vô địch US Open

TPO - Wyndham Clark đã chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch khi vượt qua điều kiện thi đấu khắc nghiệt cùng sức ép từ khán giả để đăng quang US Open 2026 trên sân Shinnecock Hills.

Wyndham Clark lần thứ 2 vô địch US Open.

Với thành tích -4 gậy sau 4 vòng, Clark trở thành golfer thứ 9 trong lịch sử giành chức vô địch US Open, cũng là chiến thắng wire-to-wire (giữ vị trí dẫn đầu xuyên suốt cả 4 vòng) đầu tiên kể từ khi Martin Kaymer làm được điều đó năm 2014. Đây cũng là danh hiệu US Open thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau năm 2023.

Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn trước 6 gậy, Clark tưởng như đã chạm một tay vào cúp vô địch. Tuy nhiên, sân Shinnecock Hills đã cho thấy vì sao đây luôn được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của golf thế giới.

Những cú phát bóng thiếu chính xác khiến Clark mắc 3 bogey trong 9 hố đầu, đánh mất phần lớn lợi thế đã tạo dựng. Trong khi đó, Sam Burns bùng nổ với hàng loạt birdie (hố 1, 3, 5 và 8) để thắp lên hy vọng lội ngược dòng ngoạn mục. Golfer người Mỹ thậm chí chỉ còn cách cuộc đua vô địch một khoảng cách rất nhỏ, trước khi khép lại ngày thi đấu bằng vòng 67 gậy (-3).

Wyndham Clark ăn mừng chức vô địch với caddie David Pelekoudas.

Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn nhất, Clark vẫn biết cách tìm lại sự khác biệt. Cú birdie quan trọng tại hố 16 par-5 giúp anh giữ quyền kiểm soát cuộc chơi trước khi hoàn tất vòng đấu với 73 gậy (+3), qua đó kết thúc giải ở điểm tổng -4, kém Sam Burns đúng 1 gậy.

“Tôi đã chơi không tốt trong hai ngày cuối, nhưng khả năng gạt bóng và xử lý quanh green đã giúp tôi đứng vững", Clark chia sẻ. “Điều quan trọng là phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân và tin rằng mình sẽ thực hiện được những cú đánh quyết định".

Vượt qua áp lực khán giả

Ngoài áp lực chuyên môn, Clark còn phải đối mặt với bầu không khí không mấy thân thiện từ khán giả. Phần lớn người hâm mộ tại Shinnecock Hills dành sự cổ vũ cho số 1 thế giới Scottie Scheffler và các đối thủ cạnh tranh khác.

“Rõ ràng họ không muốn tôi chiến thắng", Clark thừa nhận. “Ở một giải major, việc khán giả la ó hoặc cổ vũ khi bạn đánh hỏng là điều rất hiếm gặp. Điều đó không dễ chịu chút nào, nhưng tôi tự hào vì đã vượt qua được".

Chiến thắng lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đến đúng Ngày của Cha. Sau cú gạt quyết định ở hố cuối, Clark thoáng chút ngỡ ngàng rồi lao tới ôm cha mình, ông Randall Clark, người đã bay xuyên đêm từ Denver tới để tạo bất ngờ cho con trai.

“Chiến thắng đầu tiên đã rất tuyệt vời, nhưng lần này còn đặc biệt hơn. Sau những thất vọng ở mùa giải trước, việc trở lại và vô địch thêm một lần nữa thực sự khó tin", anh nói.

Trong khi đó, Scottie Scheffler khép lại giải đấu với tổng điểm even par (E), đồng hạng tư. Dù đã có tám lần lọt top 10 trong mùa giải 2026, thành tích mà hầu hết các golfer khác đều phải mơ ước, Scheffler vẫn chưa thể đạt tới đẳng cấp xuất sắc thường thấy.

Với kết quả này, golfer số một thế giới vẫn chưa thể hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam như kỳ vọng, nhưng hài lòng khi cảm thấy mình đã trở lại cuộc cạnh tranh thực sự sau quãng thời gian không đạt phong độ cao nhất.

“Tôi đã có trạng thái tinh thần rất tích cực trong tuần này", Scheffler cho biết. “Điều tuyệt vời nhất là cảm giác được trở lại cuộc đua tranh danh hiệu thay vì chỉ đóng vai người quan sát".