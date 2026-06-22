Chuỗi sự kiện thể thao Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao CAND tổ chức sắp trở lại

Sau mùa đầu tiên, Sports Festival 2026 – chuỗi sự kiện thể thao quy mô lớn do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân (CAND) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức dự kiến sẽ trở lại từ ngày 07/7 đến 22/9/2026 tại NovaWorld Phan Thiet với nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng diễn ra xuyên suốt gần hai tháng.

Được biết, chuỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 17.000 vận động viên và khách mời, bao gồm vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế. Các hoạt động sẽ trải dài trong gần hai tháng với nhiều nội dung thi đấu xen kẽ các chương trình trải nghiệm, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách trong mùa cao điểm hè.

Theo đơn vị tổ chức, Sports Festival 2026 sẽ được mở rộng về quy mô tổ chức và nội dung hoạt động so với mùa đầu tiên, với số lượng bộ môn thi đấu nhiều hơn cùng sự tham gia của vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và cộng đồng yêu thể thao. Thay vì tổ chức đơn lẻ theo từng nội dung như mùa Sports Festival đầu tiên, chương trình năm nay sẽ được triển khai theo mô hình chuỗi hoạt động liên hoàn, kết hợp giữa thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tăng tính gắn kết cộng đồng.

Sports Festival 2026 sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng)

Năm nay, chuỗi sự kiện dự kiến sẽ có hơn 10 bộ môn với nhiều giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế như Giải Vô địch Quốc gia Triathlon, Master Tour 100 – Giải Tennis Quốc tế mở rộng 35+, ASEAN Police Open Golf Tournament 2026, Giải Golf Công an Nhân dân mở rộng lần thứ 2, Giải chạy “Hành trình 81 năm – Vì an ninh Tổ quốc”, cùng các nội dung thi đấu về pickleball, bóng chuyền bãi biển và quần vợt bãi biển.....

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Sports Festival 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 01/8/2026, với khoảng 10.000 người tham dự, trở thành hoạt động trung tâm của toàn chuỗi sự kiện.

Đáng chú ý, Sports Festival 2026 được tổ chức trong dịp hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa thi đấu thể thao, chương trình còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân và người dân.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND chia sẻ: “Sports Festival 2026 bên cạnh là sân chơi thể thao, còn là hoạt động góp phần cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND và NovaGroup trong thời gian vừa qua thông qua các chương trình thể thao thiết thực, được định hướng tổ chức thường niên vào các dịp lễ lớn của đất nước. Qua đó, tạo dấu ấn về sự đồng hành giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời hướng đến phát triển ngành công nghiệp thể thao giải trí kết hợp du lịch biển tại tỉnh Lâm Đồng…”

Chuỗi sự kiện năm nay dự kiến sẽ có hơn 10 bộ môn thi đấu

Trong bối cảnh các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, du lịch kết hợp vận động ngày càng được quan tâm, sự xuất hiện của những chuỗi sự kiện kéo dài nhiều tuần như Sports Festival được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng kết hợp giữa thể thao, cộng đồng và du lịch đang ngày càng mở rộng tại Việt Nam.

Nhiều bộ môn thi đấu mới lạ, hấp dẫn sẽ có mặt tại Sports Festival 2026

Với quy mô dự kiến lớn hơn mùa đầu tiên cùng nhiều giải đấu mang tính mở rộng quốc tế,

Sports Festival 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hoạt động thể thao đáng chú ý của mùa hè năm nay, đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, hoạt động dành cho cộng đồng trong giai đoạn cao điểm du lịch.