Phía sau câu chuyện cổ tích của Cape Verde ở World Cup 2026

TPO - Cape Verde lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm và thuyết phục các cầu thủ "Cape Verde kiều". Đó là cách mà đảo quốc nhỏ bé này hội tụ nên đội hình đáng gờm tại World Cup 2026.

Bóng đá Cape Verde từng có câu chuyện "dở khóc dở cười" vào năm 2019, khi HLV Rui Aguas vô tình nhìn thấy thông tin Roberto Lopes là cầu thủ có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. HLV Aguas không có bất kỳ thông tin gì về Lopes, do đó phải nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn để mời lên tuyển.

Lopes không biết tiếng Bồ Đào Nha. Anh không hiểu HLV Aguas muốn viết gì, do đó nhầm tưởng là tin rác. Trung vệ này ngó lơ tin nhắn suốt 9 tháng, trước khi lục lại và hiểu nội dung. Ngay sau đó, Lopes liên hệ với LĐBĐ Cape Verde để nói lời đồng ý lên tuyển.

Đó là câu chuyện thú vị thể hiện rõ cái cách Cape Verde xây dựng đội tuyển. Hơn 15 năm qua, chiến lược của họ là săn tìm khắp nơi để mang về dàn tuyển thủ "Cape Verde kiều". Trong đội hình Cape Verde dự World Cup 2026, số lượng tuyển thủ Cape Verde sinh ra ở Rotterdam (Hà Lan) còn lớn hơn ở thủ đô Praia (Cape Verde).

LĐBĐ Cape Verde đặt "chân rết" khắp nơi

Nền bóng đá Cape Verde khởi sắc từ năm 2010. Trước đó, FIFA hỗ trợ một phần tài chính để Cape Verde nâng cấp toàn diện hệ thống bóng đá. Những người đứng đầu Liên đoàn nước này vạch lại chiến lược phát triển đội tuyển. Phương án tối ưu Cape Verde chọn là săn lùng nguồn cầu thủ mang dòng máu quê nhà đang chơi bóng ở nước ngoài.

Đến nay, dân số của đảo quốc Cape Verde hơn 500.000. Số lượng kiều bào Cape Verde gần gấp đôi con số ấy, tập trung nhiều ở Hà Lan và Bồ Đào Nha. The Guardian cho biết Cape Verde đã xây dựng mạng lưới tuyển trạch tại Hà Lan và Bồ Đào Nha. Họ săn lùng đến từng lò đào tạo để xác định các tài năng trẻ có gốc gác Cape Verde.

Sau đó, Cape Verde sẽ tiếp cận và thuyết phục nhóm cầu thủ này khoác áo đội tuyển.

Trong đội hình Cape Verde dự World Cup 2026, có Logan Costa được LĐBĐ nước này tiếp cận và thuyết phục từ rất sớm. Costa từng khoác áo các đội U16, U17, U19 và U20 Pháp, đồng ý khoác áo tuyển Cape Verde khi nhận lời mời ở tuổi 20. Trung vệ này xác định một điều sẽ khó được lên tuyển nếu kiên nhẫn với Pháp.

Nhiều tuyển thủ Cape Verde là "kiều bào trở về phục vụ cho đội.

Hậu vệ Steven Moreira là trường hợp tương tự Costa. Moreira đã kinh qua mọi cấp độ trẻ của Pháp. Dù vậy, khi nhận lời mời của Cape Verde với viễn cảnh có thể dự World Cup 2026, Moreira gác lại mọi giấc mơ cùng tuyển Pháp để trở về quê hương.

Anh em nhà Duarte (Laros Duarte và Deroy Duarte) cũng được Cape Verde thuyết phục theo đúng một công thức - khoác áo tuyển Cape Verde sẽ ngay lập tức có vai trò quan trọng để chinh chiến ở CAN Cup và hướng đến World Cup. Cape Verde cũng thành công khi thuyết phục được Jovane Cabral.

Trong 26 tuyển thủ Cape Verde dự World Cup, có 15 người sinh ra, lớn lên và ăn tập bóng đá ở nước ngoài. Thủ môn Vozinha là trường hợp đặc biệt. Anh lớn lên ở Cape Verde, từng bị các lò đào tạo danh tiếng như Ajax, Sporting Lisbon từ chối. Vozinha phải trở về Cape Verde "ăn tập" bóng đá trước khi tìm thấy cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 25.

Bóng đá trong nước Cape Verde chưa thật sự phát triển ở thời điểm này. Họ vận hành giải vô địch quốc gia với kinh phí eo hẹp và chưa hẳn chuyên nghiệp. Những tài năng trẻ của Cape Verde ngay khi chớm nở và có tài năng nổi trội sẽ tìm đường sang Bồ Đào Nha hoặc các nền bóng đá lớn hơn ở châu Phi.

Cổ tích Cape Verde ở World Cup 2026

Một đất nước chỉ có dân số 500.000 người như Cape Verde lại quy tụ đội hình có giá trị hơn 50 triệu euro. Đó là thành công lớn của LĐBĐ Cape Verde trong nỗ lực tìm kiếm tuyển thủ từ rất nhiều nguồn trên thế giới.

HLV Pedro Leitao Brito (biệt danh Bubista) sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử Cape Verde với tư cách là người đưa đội tuyển lần đầu tiên dự World Cup, giành điểm số đầu tiên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và tạo ra những màn trình diễn quả cảm.

Từng là trung vệ huyền thoại và giữ băng thủ quân suốt 11 năm, Bubista sở hữu cái uy và sự thấu hiểu sâu sắc để bình định phòng thay đồ Cape Verde kể từ khi tiếp quản "ghế nóng" vào năm 2020. Thành công lớn nhất của ông là khả năng quản trị con người - biến một tập thể kiều bào đa văn hóa, trưởng thành từ những cái nôi bóng đá khác nhau của châu Âu, thành một khối thống nhất, chiến đấu vì một màu cờ sắc áo.

Thủ môn Vozinha là điển hình của chuyện cổ tích mang tên Cape Verde.

Cape Verde liên tiếp cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay ở World Cup 2026, trước hết đến từ lối chơi kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu quật cường. HLV Bubista bố trí đội hình 5 hậu vệ. Các tiền vệ và tiền đạo của Cape Verde sẵn sàng pressing ở cường độ cao và tham gia tích cực vào mặt trận phòng ngự.

Trang dữ liệu The Analyst của Opta phân tích HLV Bubista bố trí đông đảo cầu thủ ở tuyến giữa. Họ bịt kín mọi ngả đường vào trung lộ, buộc Tây Ban Nha và Uruguay phải đưa bóng ra biên nhiều hơn. Tây Ban Nha đã bất lực chuyền qua lại, không thể tấn công biên hiệu quả vì thiếu tiền đạo mũi nhọn có thể giải quyết các tình huống không chiến hoặc chạy băng cắt chất lượng

Đến trận Uruguay, Cape Verde vẫn phòng ngự kỷ luật. Hệ thống của HLV Bubista để lộ nhiều khoảng trống hơn hẳn so với trận ra quân. Nếu Uruguay sắc bén hơn trong các pha dứt điểm, khung thành của Vozinha đã nhận nhiều hơn bàn thua. Trận hòa của Cape Verde một phần đến từ yếu tố may mắn khi Uruguay tự dâng bàn gỡ 2-2 cho họ. Ở tình huống mở tỷ số trận đấu, Cape Verde có bàn từ pha sút phạt xuất thần.

Sau 2 trận, Cape Verde giành 2 điểm trước Tây Ban Nha và Uruguay là bất ngờ lớn, có thể nói là câu chuyện thần kỳ nhất ở giải đấu năm nay. Cape Verde có nền tảng thể lực tốt, tranh chấp khỏe và tinh thần chiến đấu rất cao. Đó là yếu tố nền tảng để HLV Bubista xây dựng thế trận phòng ngự chặt chẽ, nhẫn nhịn trước khi nghĩ tới việc ghi bàn.

Từ vị thế của đội bị đánh giá lót đường ở bảng H, Cape Verde còn nguyên cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối. Một chiến thắng trước Saudi Arabia sẽ giúp thầy trò Bubista thẳng tiến đến vòng knock-out. Nếu là kết quả hòa và Uruguay thua Tây Ban Nha, Cape Verde vẫn giành vé thẳng vào vòng 32 đội.