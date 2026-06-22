HCV SEA Games Nguyễn Văn Lai 'đánh' giải marathon 'Việt Nam tôi đó 2026'

Cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Văn Lai tranh tài tại giải marathon 'Việt Nam tôi đó 2026' diễn ra vào tháng 8 tới tại Hà Nội.

Nguyễn Văn Lai vẫn bền bỉ trên đường đua khắc nghiệt của điền kinh

Là một sự kiện thể thao trọng điểm, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng yêu chạy bộ và lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc, giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” khởi tranh vào ngày 23/8. Sự kiện được tổ chức tại không gian phức hợp hiện đại bậc nhất: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Được tổ chức bởi Công ty CP Zaha Việt Nam, giải chạy mùa thứ hai tiếp tục sứ mệnh là một trong những chuỗi sự kiện trọng điểm kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026).

Giải chạy vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc đua tranh tài thể thao thông thường để trở thành hành trình kết nối văn hóa - lịch sử sâu sắc. Giải dự kiến thu hút 15.000 VĐV, trong đó có cả chuyên nghiệp và phong trào có thành tích cao, VĐV Quốc tế tham dự, tranh tài ở các cự ly marathon, 21km, 9,2km và 2,9km.

Nhằm lan toả thông điệp bảo vệ môi trường, giải chú trọng áp dụng các giải pháp giảm thiểu rác thải và thực hành kinh tế tuần hoàn trong khâu tổ chức. BTC sẽ triển khai công tác thu gom, phân loại rác thải tại các trạm tiếp nước, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để tối ưu hoá việc tái chế các vật liệu sử dụng tại sự kiện.

Nhằm đáp ứng sự trưởng thành vượt bậc của thị trường điền kinh đại chúng, giải chính thức ra mắt hệ elite giải chạy "Việt Nam tôi đó", giới hạn 200 suất. Để ghi danh, các runner phải sở hữu thành tích đạt chuẩn gắt gao trong 12 tháng gần nhất (Ví dụ: 42 km nam dưới 3 giờ 10 phút, nữ dưới 3 giờ 40 phút).

Đáng chú ý, giải đấu có sự tham dự của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Lai - VĐV sở hữu 6 HCV SEA Games cùng sự thống trị tuyệt đối ở cự ly 5.000m với 13 lần vô địch ở các kỳ đại hội.