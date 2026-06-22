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Tuyển Đức nhận tin sốc

Hương Ly

TPO - Trung vệ Nico Schlotterbeck không kịp hồi phục chấn thương mắt cá, buộc chia tay World Cup 2026 chỉ sau 2 trận vòng bảng.

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Liên đoàn Bóng đá Đức thông báo trung vệ Nico Schlotterbeck phải sớm khép lại hành trình tại World Cup 2026 do chấn thương nặng ở mắt cá chân trái. Ngôi sao 26 tuổi gặp sự cố trong hiệp một trận Đức thắng Bờ Biển Ngà 2-1, buộc nhường chỗ cho Antonio Rudiger.

Kết quả chụp chiếu chỉ ra Schlotterbeck bị tổn thương dây chằng chéo giữa mắt cá và sẽ rời xa sân cỏ trong nhiều tháng. HLV Julian Nagelsmann tiếc nuối khi nói về chấn thương của học trò: "Đây lẽ ra đã là một kỳ World Cup rực rỡ của cậu ấy. Schlotterbeck có khả năng phát động tấn công xuất sắc".

Theo quy định của FIFA cho World Cup 2026, tuyển Đức không được phép triệu tập nhân tố thay thế. "Die Mannschaft" sẽ tạm hài lòng khi Schlotterbeck đã góp công giúp đội tuyển sớm hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng. Còn với đoạn đường phía trước, Đức chắc chắn gặp khó khăn khi thiếu vắng trung vệ được HLV Nagelsmann tin tưởng nhất.

Sự vắng mặt của Schlotterbeck sẽ để lại khoảng trống lớn nơi hệ thống phòng ngự của "Cỗ xe tăng". Trước khi chấn thương, Schlotterbeck chơi ấn tượng. Anh đóng góp một bàn trong chiến thắng 7-1 của Đức trước Curacao.

Khi không thể xỏ giày thi đấu, ngôi sao thuộc biên chế Borussia Dortmund vẫn tiếp tục ở lại đại bản doanh tại Mỹ để đồng hành cùng toàn đội. HLV Nagelsmann đánh giá rất cao thái độ lạc quan của học trò, đồng thời coi anh là điểm tựa tinh thần quan trọng trong phòng thay đồ. Hiện tại, trọng trách án ngữ trước khung thành tuyển Đức sẽ được san sẻ cho Jonathan Tah, Rudiger, Waldemar Anton và Malick Thiaw.

HLV Nagelsmann sẽ bố trí cặp trung vệ Tah - Rudiger đá chính cho Đức ở giai đoạn tiếp theo tại World Cup. So với Schlotterbeck, Rudiger không giỏi bằng ở khả năng phát động tấn công. Tah cũng không phải là mẫu trung vệ giỏi cầm bóng. Những pha triển khai bóng từ tuyến dưới của Đức sẽ ít nhiều ảnh hưởng ở các trận tới.

Rudiger là trung vệ kinh nghiệm nhưng hay mắc sai lầm cá nhân. Ở mùa giải 2025/26, trung vệ Real xuống phong độ, dẫn đến mất suất đá chính tại đội tuyển.

Hương Ly
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