Trực tiếp Argentina vs Áo, 0h00 ngày 23/6: Lấy vé vào vòng knock-out

TPO - Messi tiếp tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số bằng màn trình diễn chói sáng trước Algeria ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026. Giờ đây, mục tiêu của anh không chỉ là phá kỷ lục ghi bàn, mà còn giúp Argentina sớm hoàn thành nhiệm vụ giành vé đi tiếp.

Nếu còn có những hoài nghi về khả năng tái lập kỳ tích World Cup của Argentina, màn trình diễn trước Algeria đã mang đến câu trả lời thuyết phục. Messi tỏa sáng với ba bàn thắng, giúp La Albiceleste giành chiến thắng 3-0 và vươn lên dẫn đầu bảng J.

Ngôi sao 38 tuổi hiện đã có 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose đúng một pha lập công. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn với Messi là đưa Argentina sớm giành vé đi tiếp.

Một chiến thắng trước Áo sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Lionel Scaloni góp mặt ở vòng 32 đội. Ngay cả một trận hòa cũng có thể đủ để Argentina giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng đấu.

Phong độ của đội bóng Nam Mỹ đang ở mức rất cao. Argentina toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ 2 lần để thủng lưới trong chuỗi trận đó. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng khả năng bùng nổ của Messi giúp nhà đương kim vô địch trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Áo bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Jordan. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Ralf Rangnick gặp không ít khó khăn.



Sau khi bị Jordan gỡ hòa đầu hiệp hai, Áo chỉ có thể tạo ra bước ngoặt nhờ bàn phản lưới nhà của Yazan Abu Al-Arab ở phút 76, trước khi Marko Arnautovic ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền trong thời gian bù giờ.

Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, Áo vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể dưới thời HLV Rangnick. Họ chỉ để thủng lưới từ hai bàn trở lên đúng một lần trong 18 trận gần nhất và ghi ít nhất hai bàn ở 4 trong 6 trận chính thức vừa qua.

Đội bóng Trung Âu đang đứng trước cơ hội lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1982. Đây cũng là lần đầu tiên Áo trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1998, nên động lực tạo nên bất ngờ là rất lớn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội khá hạn chế khi mới gặp nhau hai lần. Áo từng cầm hòa Argentina 1-1 trong trận giao hữu năm 1990, còn Argentina thắng đậm 5-1 ở lần chạm trán trước đó vào năm 1980.

Dù Áo sở hữu lối chơi giàu năng lượng và khả năng tổ chức tốt dưới thời HLV Rangnick, khoảng cách về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn nghiêng rõ rệt về phía Argentina.

Với phong độ thăng hoa của Messi cùng sự ổn định trong lối chơi, nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành trọn 3 điểm.