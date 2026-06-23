Cầu thủ 'ngoan' đột xuất tại World Cup 2026: Nguyên nhân do đâu?

TPO - Sau 40 trận, World Cup 2026 chỉ ghi nhận trung bình 2,8 thẻ phạt/trận, thấp nhất trong 5 kỳ vừa qua. Ngay cả số thẻ đỏ có nhiều bất thường so với các VCK gần đây thì con số chung của toàn giải vẫn là thấp. Đâu là lý do dẫn tới hiện tượng này?

Tính đến trước loạt trận sáng 23/6, khi chặng đường 40 trận đấu trôi qua, ban tổ chức World Cup 2026 chỉ ghi nhận tỷ lệ trung bình vỏn vẹn 2,4 thẻ vàng mỗi trận đấu. Để hiểu được sự sụt giảm này kinh ngạc đến nhường nào, chúng ta cần lật lại các vòng chung kết gần đây.

Cách đây 4 năm tại Qatar, các trọng tài phải làm việc hết công suất với trung bình 3,5 thẻ/trận. Trước đó, World Cup 2018 tại Nga ghi nhận con số 3,4; kỳ đại hội tại Brazil năm 2014 là 3,3. Và đỉnh điểm là World Cup 2010 trên đất Nam Phi với tỷ lệ khủng khiếp 4,06 thẻ phạt/trận. Biểu đồ sụt giảm từ 4,06 xuống còn 2,4 là một minh chứng đanh thép cho thấy các cầu thủ tại World Cup 2026 đang thi đấu với một cái đầu lạnh chưa từng có, ít nhất là tới thời điểm này.

So với các giải VĐQG hàng đầu thì con số của World Cup 2026 vẫn rất khiêm tốn. Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua ghi nhận trung bình thẻ vàng mỗi trận là 3,7; Champions League là 3,3; La Liga là 4,2; Bundesliga là 3,6.

Ngay cả nếu tính số thẻ đỏ xuất hiện khá dày đặc (8) và quy đổi tương đương 1 đỏ bằng 2 vàng thì trung bình mỗi trận ở VCK lần này cũng chỉ có 2,8 thẻ. Và nếu so sánh với những con số ở trên, World Cup 2026 vẫn thấp hơn nhiều, thậm chí chưa đạt đến mốc 3 (trong khi các giải khác đều vượt 3).

So sánh thẻ phạt giữa World Cup 2026 và các giải đấu khác (theo Opta)

Khá thú vị là trận mở màn World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi từng đem tới mối lo về một VCK mưa thẻ với 3 tấm màu đỏ, 3 vàng. Nhưng rốt cuộc những gì diễn ra sau đó lại đi ngược hoàn toàn, thậm chí có nhiều trận trọng tài không phải rút thẻ lần nào như Anh vs Croatia, Nhật Bản vs Tunisia...

Không dừng lại ở những chiếc thẻ, số liệu về các pha phạm lỗi ở giải đấu sau 40 trận cũng chạm mức thấp khó tin: chỉ 21,7 lần/trận. Con số này kém so với các kỳ World Cup trước. Qatar 2022 là 25 lỗi/trận; Nga 2018 là 27 lỗi/trận.

Khi tần suất các pha phạm lỗi giảm xuống, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian bóng lăn trên sân được tối ưu hóa, trận đấu ít bị xé vụn bởi tiếng còi của trọng tài, người hâm mộ được chứng kiến những pha chuyển trạng thái mượt mà. Để được chứng kiến sự tiến bộ ấy, phải ghi nhận phần lớn nỗ lực thay đổi của FIFA.

Các trọng tài cương quyết hơn trong nhiều tình huống khiến cầu thủ dè dặt

Đầu tiên và quan trọng nhất chính là sự siết chặt của các luật lệ bổ sung. Trước thềm World Cup 2026, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã ban hành hàng loạt chỉ thị nghiêm khắc dành cho đội ngũ trọng tài, đồng thời phổ biến kỹ lưỡng đến từng đội tuyển tham dự.

Đáng chú ý nhất là quy định chỉ có đội trưởng mới được quyền tiếp cận và thảo luận với trọng tài về các quyết định trên sân. Bất kỳ cầu thủ nào khác có hành vi vây hãm, gây áp lực lên "vua áo đen" đều phải nhận thẻ vàng ngay lập tức mà không có ngoại lệ. Quy định này đã triệt tiêu hoàn toàn những chiếc thẻ phạt lãng phí do lỗi phản ứng vốn chiếm tới 20-30% tổng số thẻ ở các giải đấu trước.

Bên cạnh đó, sự nâng cấp của công nghệ VAR với hệ thống camera bắt việt vị tự động và giám sát hành vi siêu nét đã tạo ra một thứ "quyền lực vô hình" bao trùm lên sân cỏ. Các cầu thủ thừa hiểu rằng mọi hành vi tiểu xảo, giật cùi chỏ hay những pha vào bóng ác ý kín kẽ đều không thể qua mắt được hàng chục ống kính độ phân giải cao.

Hệ quả là, dù trên sân vẫn xuất hiện thẻ đỏ trực tiếp do sai số kỹ thuật hoặc khoảnh khắc mất kiểm soát, nhưng nhìn chung, các cầu thủ đã biết cách "rụt chân" đúng lúc. Những pha xoạc bóng từ phía sau hay những tình huống lao vào bóng theo kiểu "năm ăn năm thua" đang vắng bóng. Mỗi hậu vệ đều thi đấu với sự cẩn trọng tối đa, trong khi các tiền đạo cũng không dám câu giờ lộ liễu, dùng tiểu xảo nhiều như trước.

Nhiều khả năng trọng tài sẽ rút thẻ nhiều hơn từ vòng knock-out

Nguyên nhân thứ hai nằm ở cấu trúc và tính chất giai đoạn của giải đấu. Với quy mô mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 có số lượng trận đấu ở vòng bảng nhiều hơn, mở ra cơ hội đi tiếp rộng mở hơn cho cả các đội đứng thứ 3 đạt thành tích tốt.

Chính thể thức này đã vô tình giảm bớt áp lực nghẹt thở ngay từ những lượt trận đầu tiên. Sau 40 trận đấu đã qua, phần lớn các cuộc đối đầu vẫn nằm trong khuôn khổ tính toán chiến lược của vòng bảng hoặc giai đoạn vòng sơ loại trực tiếp đầu tiên, nơi các đội bóng vẫn còn cơ hội sửa sai và ưu tiên bảo toàn lực lượng.

Giải đấu rõ ràng chưa đi vào giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mà mỗi trận đấu đều mang tính chất một mất một còn. Ở những vòng đấu muộn như tứ kết, bán kết hay chung kết, khi áp lực vinh quang và nỗi sợ bị loại đẩy lên đỉnh điểm, cầu thủ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, kể cả những pha phạm lỗi chiến thuật thô bạo nhất để bảo vệ thành quả.

Hiện tại, tính chất triệt tiêu đối thủ chưa lớn vì các tính toán chiến thuật đường dài đang tạm thời chiếm ưu thế. Sự điềm tĩnh hiện tại có thể chỉ là khoảng lặng trước một cơn mưa thẻ ở các vòng đấu sau.

Con số 2,8 thẻ phạt/trận sau 40 cuộc đối đầu đầu tiên tại World Cup 2026 là một tín hiệu đáng mừng cho những ai yêu mến bóng đá đẹp và giàu cống hiến. Nó cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa những quy định nghiêm khắc mang tính răn đe của FIFA và sự trưởng thành, chuyên nghiệp trong tư duy thi đấu của các ngôi sao thế giới.

Dù chặng đường phía trước còn rất dài và đầy rẫy những biến số khó lường khi các trận cầu sinh tử đang cận kề, nhưng những gì đã diễn ra xứng đáng ghi nhận World Cup 2026 vẫn đem đến nhiều tín hiệu lạc quan.