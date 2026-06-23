Trực tiếp Pháp vs Iraq 1-0 (hết H1): Hiệp hai chưa thể bắt đầu

report Hiệp hai chưa thể bắt đầu

Trời mưa rất to và có sấm sét tại Philadelphia trong thời gian nghỉ giữa hiệp, điều đó có nghĩa là hiệp hai sẽ bắt đầu muộn hơn so với kế hoạch. Theo quy định, cần có khoảng thời gian 15 phút kể từ lần sét đánh cuối cùng trước khi các cầu thủ quay lại sân và khởi động trong 15 phút.

Như vậy, hiệp hai trận đấu có thể bị chậm trễ khoảng 30 phút hoặc lâu hơn.