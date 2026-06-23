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Messi lập kỷ lục ghi bàn mới tại World Cup

Hương Ly

TPO - Với 2 pha lập công vào lưới tuyển Áo, Lionel Messi (18 bàn) vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để là chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ở phút 38, sau tình huống Enzo Fernandez bỏ bóng tinh tế và "El Pulga" dứt điểm lạnh lùng từ tuyến 2. Đến phút bù giờ cuối trận, Messi dứt điểm cận thành hoàn tất cú đúp. Siêu sao 38 tuổi lẽ ra đã lập hat-trick nếu không bỏ lỡ cơ hội sút phạt đền ở hiệp một.

Messi chạm mốc 18 bàn thắng sau 28 trận ra sân ở World Cup. "El Pulga" đã phá kỷ lục tồn tại suốt 12 năm của Klose. Ngay sau khi Messi ghi bàn, tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận tiền đạo 39 tuổi đã lập cột mốc kỷ lục mới.

Sau 2 trận tại vòng bảng World Cup 2026, Messi ghi 5 bàn. Anh vượt qua một mạch Just Fontaine, Gerd Muller, Ronaldo "béo" và Klose để thống trị danh sách ghi bàn tại World Cup. Trong tốp 10, chỉ có Messi, Mbappe và Harry Kane còn thi đấu.

Cuộc cạnh tranh giữa Messi, Mbappe và Kane sẽ còn "nóng" tại World Cup. Ở trận trước đó, Mbappe ghi 2 bàn và vượt lên áp sát Klose.

Bên cạnh kỷ lục ghi bàn, Messi đang nắm giữ loạt thành tích ấn tượng ở World Cup. Tổng số bàn thắng và kiến tạo (G/A) của Leo đã đạt con số 25, tiếp tục nới rộng kỷ lục ở World Cup. Messi đã có 8 kiến tạo, cùng Diego Maradona dẫn đầu ở hạng mục này tại World Cup.

Messi giữ kỷ lục ghi bàn vào lưới 11 đội tuyển quốc gia khác nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Siêu sao 38 tuổi là cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập hat-trick tại World Cup (38 tuổi 357 ngày).

Ngôi sao của Inter Miami đang chơi kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Ở ngay trận đầu ra quân tại World Cup 2006, Messi ghi bàn, đánh dấu lần "nổ súng" khi mới 18 tuổi 11 tháng. Sau 20 năm, phong độ của thủ quân Argentina vẫn khiến tất cả ngả mũ.

Cú đúp của Messi giúp Argentina thắng thuyết phục Áo ở lượt trận hai. Với 6 điểm sau 2 trận, nhà đương kim vô địch World Cup đã chắc chắn vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm nay.

Hương Ly
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