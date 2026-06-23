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Thể thao

Màn chèo thuyền gây bão mạng của các 'chiến binh Viking' Na Uy sau trận thắng Senegal

Trọng Đạt

TPO - Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 để sớm giành vé vào vòng knock-out, các cầu thủ Na Uy đã ăn mừng đầy cảm xúc cùng người hâm mộ với màn cổ vũ đang gây sốt mang tên “Viking Row”.

Trong hai trận đầu tiên của Na Uy tại World Cup 2026, các cổ động viên nước này liên tục trình diễn “Viking Row” trên khán đài, đồng thời mang bầu không khí cuồng nhiệt ấy tới nhiều thành phố đăng cai như Boston và New York.

Màn cổ vũ mô phỏng hình ảnh những chiến binh Viking ngồi trên thuyền dài, cùng thực hiện động tác chèo thuyền theo nhịp trống, lấy cảm hứng từ “Viking Clap” từng làm nên thương hiệu của Iceland tại Euro 2016.

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Ngôi sao số một của Na Uy, Erling Haaland, thừa nhận anh bị cuốn hút bởi màn cổ vũ độc đáo này ngay từ khi thấy nó lan truyền trên mạng xã hội. “Tôi thấy nó trên mạng và nó thực sự lan truyền khắp nơi", Haaland chia sẻ với Fox Sports.

“Martin Ødegaard đã hỏi tôi trước trận đấu rằng liệu chúng tôi có nên tham gia hay không. Tôi nói: Nếu thắng thì cùng làm thôi, tại sao không chứ?", Haaland chia sẻ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland cùng các đồng đội và cả HLV Ståle Solbakken tiến tới khán đài, ngồi xuống trước các cổ động viên để hòa mình vào màn “chèo thuyền Viking” đầy phấn khích.

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Trên sân cỏ, Haaland tiếp tục là đầu tàu của Na Uy khi ghi cú đúp vào lưới Senegal, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 4. Tiền đạo 25 tuổi đang góp mặt trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày Vàng cùng Lionel Messi, Kylian Mbappé và Harry Kane.

Chiến thắng trước Senegal giúp Na Uy chắc chắn kết thúc vòng bảng trong top 2. Cuộc đối đầu với Pháp tại Foxborough (Massachusetts) vào thứ 6 tới sẽ quyết định ngôi nhất bảng I.

Haaland tỏ ra khá thoải mái khi nhắc đến thử thách mang tên Pháp. “Lúc này tôi không nghĩ quá nhiều về trận đấu đó nữa vì chúng tôi đã đi tiếp", tiền đạo Na Uy nói. “Có thể họ sẽ đánh bại chúng tôi, và cũng có thể họ sẽ vô địch luôn giải đấu này".

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Phong độ của Haaland hiện là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy. Kể từ tháng 10/2024, chân sút này đã ghi bàn trong mọi trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Chuỗi 12 trận liên tiếp nổ súng giúp anh có tới 24 bàn thắng.

“Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này", Haaland chia sẻ. “Tôi luôn yêu thích việc được khoác áo đội tuyển Na Uy kể từ ngày ra mắt vào năm 2019".

Trong khi các cầu thủ hào hứng với cơn sốt “Viking Row”, HLV Solbakken lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng thực tế hơn. “Đó là điều thú vị dành cho người hâm mộ", chiến lược gia người Na Uy nói. “Chúng tôi sẽ không còn cơ hội chèo thuyền sau khi World Cup kết thúc. Nhưng trong khuôn khổ giải đấu này, đó là một hoạt động vui vẻ và mang tính biểu tượng".

Trọng Đạt
#Na Uy #Viking Row #World Cup 2026 #Haaland #bóng đá #chiến thắng #cổ vũ

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