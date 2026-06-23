HLV tuyển Anh phản đối nghỉ tiếp nước giữa hiệp tại World Cup 2026

TPO - HLV tuyển Anh Thomas Tuchel cho rằng các quãng nghỉ tiếp nước được áp dụng tại World Cup 2026 khiến trận đấu mất đi sự liền mạch và nhịp điệu vốn là nét hấp dẫn đặc trưng của môn thể thao vua.

Do điều kiện thời tiết nắng nóng tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA quy định mỗi trận đấu đều có hai quãng nghỉ tiếp nước kéo dài ba phút, diễn ra vào giữa mỗi hiệp. Quy định này đang gây nhiều tranh cãi khi một bộ phận ý kiến cho rằng nó vô tình chia trận đấu thành bốn phần nhỏ, đồng thời tạo thêm thời lượng quảng cáo cho các đài truyền hình.

Phát biểu trước cuộc đối đầu với Ghana ở bảng L World Cup 2026, HLV tuyển Anh Tuchel thừa nhận ông đã thay đổi quan điểm về tác động của quy định này.

“Tôi nghĩ quãng nghỉ tiếp nước làm gián đoạn và thay đổi bản chất của một trận đấu bóng đá nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ", chiến lược gia người Đức nói.

“Trước đây tôi cũng từng trải qua những quãng nghỉ tiếp nước khi thời tiết thực sự rất nóng. Khi đó chúng ngắn hơn và chỉ xuất hiện ở một số trận đấu. Còn bây giờ, cảm giác như trận đấu bị chia thành bốn phần và điều đó ảnh hưởng đến đặc tính của bóng đá nhiều hơn tôi tưởng".

Dù không phải mọi trận đấu đều diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, FIFA vẫn áp dụng quy định này cho toàn bộ các trận đấu nhằm đảm bảo tính thống nhất. Ngay cả trận Anh gặp Ghana tại Boston cũng được áp dụng quãng nghỉ tiếp nước dù nhiệt độ dự kiến không vượt quá 20 độ C.

HLV Tuchel thừa nhận quy định mới mang lại lợi thế nhất định cho các HLV khi có thêm cơ hội truyền đạt chiến thuật cho cầu thủ. Tuy nhiên, nhà cầm quân 52 tuổi vẫn cho rằng bóng đá hấp dẫn nhất khi được diễn ra liên tục.

“Nhìn chung, tôi thích bóng đá khi trận đấu diễn ra liền mạch từ đầu đến cuối mỗi hiệp. Rất khó để tạo ra đà hưng phấn và càng khó hơn để duy trì nó. Chính dòng chảy liên tục ấy là một phần tạo nên nét đặc trưng của môn thể thao đẹp nhất thế giới. Quãng nghỉ tiếp nước đã lấy đi phần nào điều đó", HLV Tuchel nói.

Ở trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2. Hàng công của "Tam sư" chơi bùng nổ, trong đó đội trưởng Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng thuyết phục của đội nhà.

Màn trình diễn ấn tượng đó giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel bước vào lượt trận thứ hai gặp Ghana với sự tự tin cao độ và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ để sớm giành vé vào vòng knock-out.