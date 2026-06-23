Guinness tôn vinh hàng loạt kỷ lục của Messi

TPO - Thế giới bóng đá một lần nữa phải ngả mũ thán phục trước sự vĩ đại của Lionel Messi. Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) đã chính thức công bố và vinh danh hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Messi đã phá trong trận gặp Áo.

Rạng sáng 23/6, Messi trực tiếp ghi cả hai bàn thắng đẳng cấp vào các phút 38 và 90+5 vào lưới Áo, qua đó ấn định chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 cho đội bóng xứ sở Tango. Những bàn thắng này giúp anh sở hữu 100% pha lập công từ đầu giải của Argentina, đồng thời đưa đội nhà vào vòng 1/16.

Với bàn mở điểm, Messi đã chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong toàn bộ lịch sử các kỳ World Cup với 17 pha lập công. Anh xô đổ kỷ lục đã tồn tại hơn 1 thập kỷ.

Với bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ, ngôi sao 39 tuổi nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 18. Nó không chỉ được FIFA công nhận mà Guinness cũng ghi nhận kỷ lục này và sắp tới sẽ trao bảng vị cho Messi.

Guinness xác nhận các kỷ lục mà Messi vừa xác lập

Chưa dừng lại ở đó, tổ chức Guinness còn tiếp tục xác nhận Messi là cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập được cú đúp trong một trận đấu thuộc đấu trường World Cup. Anh làm được điều này ở độ tuổi 39. Chính xác là 38 tuổi 364 ngày (ngày 24/6 là sinh nhật thứ 39 của siêu sao Argentina).

Cùng với đó, anh cũng củng cố vững chắc kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu với 28 trận (thi đấu nhiều phút nhất: 2.489), giành chiến thắng nhiều nhất với 18 trận.

Ở một độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ đồng trang lứa đều đã lùi về hậu trường, Messi vẫn đang thống trị sân cỏ. Việc Guinness lập tức vinh danh anh ngay sau tiếng còi mãn cuộc là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thế giới đang tri ân một trong những vận động viên thể thao xuất sắc nhất mọi thời đại.