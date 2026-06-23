Tiền đạo Doku đón con trai đầu lòng giữa tâm bão tranh cãi tại World Cup 2026

TPO - Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) ngày 23/6 xác nhận tiền đạo Doku đã trở về London (Anh) và có mặt để đón con trai đầu lòng mang tên Praise cất tiếng khóc chào đời.

Jeremy Doku trong một pha tranh chấp trận gặp Ai Cập.

Ngôi sao đang khoác áo Manchester City trước đó không thể ra sân trong trận hòa 0-0 giữa Bỉ và Iran ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026 do gặp vấn đề về đường hô hấp.

Theo bác sĩ đội tuyển Bỉ Brahim Hacene, Doku đã được theo dõi và điều trị trong nhiều ngày trước khi được phép di chuyển bằng đường hàng không về Anh.

"Jeremy nhận được thông tin trước trận đấu với Iran rằng thời điểm vợ sinh con đã rất cận kề. Cậu ấy đã được điều trị phù hợp trong nhiều ngày và hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để bay về London. Mọi việc diễn ra thuận lợi và cả mẹ, cha lẫn em bé đều khỏe mạnh", bác sĩ Hacene cho biết.

Để đảm bảo an toàn tối đa, Doku còn được bác sĩ Brecht De Coninck tháp tùng trong suốt hành trình. Tiền đạo 24 tuổi dự kiến sẽ trở lại đại bản doanh của tuyển Bỉ tại Seattle vào tối thứ Ba.

Tuy nhiên, việc Doku muốn rời đội tuyển để chứng kiến khoảnh khắc con đầu lòng chào đời đã bất ngờ tạo nên tranh cãi tại Pháp. Trong chương trình truyền hình "L'Equipe de Choc" phát sóng hôm 20/6, bình luận viên France Pierron gây phản ứng dữ dội khi cho rằng việc sinh con là "một khoảnh khắc kinh khủng" và người cha "không có vai trò gì ở đó".

Những phát biểu này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Trước áp lực dư luận, nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp L'Equipe đã phải ra thông báo chính thức xin lỗi Doku, đồng thời khẳng định quan điểm của Pierron không đại diện cho giá trị và lập trường của tờ báo.

Trong khi đó, các đồng đội tại tuyển Bỉ hoàn toàn ủng hộ quyết định của Doku. Đội trưởng Youri Tielemans tiết lộ toàn đội đã gửi lời chúc mừng tới người đồng đội ngay sau khi nhận tin vui.

"Tôi nghĩ có con là điều tuyệt vời nhất trên đời. Việc một người cha muốn có mặt vào khoảnh khắc ấy là điều hoàn toàn bình thường. Tôi đã có ba người con và đó là những ký ức không bao giờ có thể lấy lại được. Vì thế tôi rất vui cho Jeremy", Tielemans chia sẻ.

Doku không tham gia buổi tập mở cửa cho truyền thông tại trung tâm huấn luyện của Seattle Sounders vào ngày 22/6. Tuy nhiên, việc sớm trở lại hội quân đồng nghĩa anh vẫn có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Bỉ tại World Cup 2026.