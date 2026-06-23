Chuyên gia Việt: Harry Kane đưa Anh giành vé sớm, Croatia khó thắng Panama

TPO - Tuyển Anh được dự báo sẽ đánh bại Ghana với sự toả sáng của các ngôi sao như Harry Kane, trong khi Croatia sẽ gặp khó khăn trước Panama.

Kane đang chơi bùng nổ trong màu áo tuyển Anh

Ở trận ra quân, Anh đã đánh bại Croatia 4-2 một cách thuyết phục. Harry Kane bùng nổ với một cú "đúp". Theo HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc, hàng tấn công đang vận hành mượt mà là điểm mạnh của Anh.

"Tôi cảm nhận hệ thống thi đấu của Anh vận hành rất "mượt" dưới thời HLV Tuchel. Anh đã phát huy được sức mạnh cả tập thể, thay vì phụ thuộc vào cá nhân như trước. Điều này giúp họ trở nên mạnh hơn và những cá nhân như Kane càng có cơ hội toả sáng. Theo tôi Anh sẽ thắng Ghana với cách biệt 2 bàn trở lên"-ông Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Anh chơi tấn công đa dạng và sẽ khó cho Ghana ngay cả khi chủ động chơi phòng ngự bởi Harry Kane có khả năng không chiến tốt. Anh hoàn toàn có thể ghi bàn từ các tình huống cố định.

Trong khi đó theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Ghana không phải đội bóng giỏi về phòng ngự. Ngoài Kane, Anh còn nhiều ngôi sao khác đều đang phong độ cao như Bellingham, Foden, Rashford hay Palmer. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

"Tôi cho rằng Anh sẽ giành 3 điểm với thế trận áp đảo đối phương. Anh năm nay có sự cân bằng 3 tuyến, các trụ cột đều đạt phong độ cao và giàu động lực thi đấu. Theo tôi Anh sẽ sớm giành vé đi tiếp ở bảng này".

Ở trận đấu còn lại của bảng L, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng dù gặp khó khăn, Croatia có thể vượt qua Panama nhờ kinh nghiệm của những cựu binh như Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic.