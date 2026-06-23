Nhận định Anh vs Ghana, 03h00 ngày 24/6: Định đoạt tấm vé đi tiếp

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Ghana, bảng L World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Anh và Ghana quyết tâm hướng đến chiến thắng thứ hai tại bảng L World Cup 2026 nhằm sớm định đoạt tấm vé đi tiếp.

Nhận định trước trận England vs Ghana

Tam Sư bước vào lượt trận thứ hai bảng L với tinh thần hưng phấn sau màn quật ngã Croatia 4-2 đầy kịch tính. HLV Thomas Tuchel đã gặt hái thành quả đầu tiên ở World Cup 2026 khi vận hành lối chơi tấn công rực lửa, giúp đội nhà tạo ra 20 pha dứt điểm trong vòng cấm tại trước Croatia.

Những mũi nhọn như Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford liên tục nổ súng, gánh vác hoàn hảo những sai lầm nơi hệ thống phòng ngự. Thắng lợi quan trọng này giúp "Tam sư" chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước các đối thủ thuộc top 15 trên BXH FIFA hiện tại.

Phía bên kia chiến tuyến, Ghana cũng khởi đầu trơn tru sau khi hạ gục Panama 1-0 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của tài năng trẻ Caleb Yirenkyi phút 94. Bàn thắng muộn màng giúp "Những ngôi sao đen" cắt đứt mạch 4 trận liền không thắng, đồng thời xốc lại tinh thần sau chuỗi ngày chìm vào khủng hoảng vì phòng ngự.

Chạm trán tuyển Anh ở lượt 2, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đối mặt bài kiểm tra cực đại. Ghana hiểu rằng trận thắng trước Panama, đối thủ yếu hơn họ chưa nói lên nhiều điều. Khi đối đầu "Tam sư" sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác, vì đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp, có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao vượt trội hơn cả.

Tâm điểm trận đấu sẽ đổ dồn vào Harry Kane. Trong ngày ra quân, Kane ghi cú đúp bàn thắng. Anh cùng Messi, Mbappe và Haaland tạo nên ngày thi đấu bùng nổ của các siêu sao. Đến lượt 2, Messi, Mbappe và Haaland đều đã lập cú đúp. Liệu Kane có tiếp nối để bám đuổi các đối thủ ở cuộc đua Vua phá lưới?

Siêu máy tính của Opta nhận định đội tuyển Anh nắm giữ cơ hội chiến thắng 78,8% trên tổng số 25.000 lần mô phỏng trước trận. Kịch bản dễ xảy ra tiếp theo là một kết quả hòa với tỷ lệ 13,3%, trong khi cơ hội để Ghana tạo nên cú sốc chỉ dừng lại ở con số vỏn vẹn 7,9%.

Dự đoán tỷ lệ thắng 2 đội.

Lịch sử đối đầu England vs Ghana

Lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá ghi nhận sự cân bằng thú vị khi họ mới chỉ đụng nhau một lần vào năm 2011. Ở trận giao hữu trên sân Wembley năm đó, "Tam sư" sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Andy Carroll nhưng lại để Asamoah Gyan gỡ hòa 1-1 vào đúng những phút bù giờ.

Ghana luôn biết cách phát huy lối chơi giàu tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn nhằm gây khó dễ cho các đại diện châu Âu. Cuộc tái đấu sau 15 năm hứa hẹn sẽ mang đến những màn cạnh tranh tốc độ nảy lửa khi cả hai đều sở hữu những cỗ máy tấn công chất lượng.

Thông tin lực lượng England vs Ghana

HLV Thomas Tuchel đón nhận tin vui khi bộ ba Bukayo Saka, Marcus Rashford và Declan Rice đều đã trở lại tập luyện bình thường sau những cơn đau nhẹ. Nơi hàng thủ, ban huấn luyện Anh buộc phải đưa ra quyết định quan trọng sau khi Ezri Konsa và John Stones mắc lỗi trực tiếp trước Croatia. Marc Guehi đã sẵn sàng xỏ giày vào sân từ đầu để thay thế Konsa, qua đó gia cố sự chắc chắn trước khung thành.

Đội tuyển Ghana chào đón sự trở lại mang tính bản lề của tiền vệ trụ cột Thomas Partey sau khi anh bỏ lỡ trận ra quân tại Canada vì vấn đề thị thực. Ngôi sao thuộc biên chế Villarreal dự kiến chiếm suất đá chính của Elisha Owusu để gánh vác tuyến giữa.

Ghana nhận hung tin khi thủ thành Lawrence Ati Zigi dính chấn thương và đối diện nguy cơ nghỉ thi đấu ba tuần. Trong bối cảnh đó, Benjamin Asare chuẩn bị tiếp quản vị trí người gác đền, gánh vác trọng trách ngăn chặn các chân sút đẳng cấp của Anh.

Đội hình dự kiến 2 đội.