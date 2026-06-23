Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Algeria ngược dòng đánh bại Jordan

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Bị đối thủ dẫn sớm nhưng Algeria ngược dòng thành công để đánh bại Jordan với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc lượt 2 bảng J, World Cup 2026.

foul Trận đấu kết thúc, Algeria ngược dòng thành công

Những phút đá bù không đem đến bất cứ hy vọng nào cho Jordan khi họ vừa yếu về trình độ vừa đuối về thể lực. Đội tuyển này thậm chí còn không thể tiếp cận vòng cấm Algeria. Jordan thua 1-2 và 99% sẽ bị loại. Trong khi đó, Algeria sẽ bước vào màn định đoạt số phận bằng trận đấu với Áo.

algeria-5645.jpg
time Sẽ có 7 phút bù giờ
report Khung thành Jordan lại bị đe dọa

89': Vẫn từ bài đá phạt góc và vẫn từ góc phải, lần này bóng được điều ra cột xa để Maza nhập thành. Cú đá của ngôi sao gốc Việt bị thủ môn Jordan dùng chân chặn lại.

goal Mành lưới Jordan rung lên lần 2

82': Amine Gouiri lẻn xuống và dứt điểm cận thành. Anh tung cú đá cực kỳ nhạy cảm, đưa bóng đập người thủ môn Jordan rồi đập hậu vệ bay vào lưới. Algeria đã cụ thể hóa sức ép.

ap26174166963267.jpg
report Algeria đang chơi tất tay

80': Dĩ nhiên là Algeria không thể chấp nhận tỷ số hòa. Họ đang tăng tốc, tìm mọi cách để ghi bàn thứ 2.

report Không được, Jordan vẫn tiềm tàng nguy hiểm

72': Mahmoud Al Mardi rê bóng qua các đối thủ trước khi có được vị trí thuận lợi để dứt điểm. Nhưng cú sút thấp từ ngay ngoài vòng cấm của anh đi thẳng vào giữa khung thành và Luca Zidane đã dễ dàng cản phá.

goal VÀO, Algeria gỡ hòa

69': Nadir Benbouali bật cao nhất trong vòng cấm để đón quả phạt góc được thực hiện hoàn hảo bởi Riyad Mahrez. Cú đánh đầu của anh chạm đất và đi vào góc trái khung thành, vượt qua thủ môn. Tỷ số là 1-1.

algeria-2.jpg
algeria-1.jpg
report Algeria đang tăng tốc

65': Maza, Mahrez và các cầu thủ áo trắng đang di chuyển tích cực, tạo khoảng trống và đường vào khung thành Jordan dường như cũng mở rộng hơn.

algeria.jpg
report Quá nguy hiểm

57': Al Tamari tiếp tục băng xuống. Anh đang định tung cú sút. Tiếc rằng tiền đạo này bị truy cản ở khoảnh khắc quyết định.

algeria-jordan-1-4514.jpg
report Maza thử vận may

54': Trong tình thế bế tắc, ngôi sao gốc Việt Maza thử sức với pha dứt điểm ở rìa vòng cấm. Bóng bay có lực nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Jordan.

report Vẫn chưa thấy tia sáng nào từ phía đại diện châu Phi

53': Algeria đang chuyền qua chuyền lại ở giữa sân. Họ chưa thể tìm ra khoảng trống từ khối đội hình của đối thủ.

algeria-jordan-1-1.jpg
report Al Tamari lại làm khổ hàng thủ Jordan

48': Al Tamari lướt đi, xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ áo trắng phải rất vất vả mới giải nguy được tình huống này

foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Nếu không muốn rơi vào cảnh không còn quyền tự quyết, Algeria phải vùng lên trong hiệp 2. Họ không được phép để thua trận đấu này.

foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu đáng quên của Algeria

45': Đội hình đắt hơn 10 lần đối thủ, kiểm soát tuyến giữa nhưng Algeria chỉ biết loay hoay với những tình huống phối hợp vô hồn, trong khi họ đã bị Jordan phản công sắc bén và sút tung lưới.

algeria-jordan-3.jpg
report Jordan vẫn thường trực tạo ra nguy hiểm cho Algeria

40': Al Tamari liên tục thoát đi, xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng anh chưa có được những pha dứt điểm tốt nhất.

algeria-jordan-1.jpg
goal VÀO, Jordan bất ngờ mở điểm

36’: Bóng được đưa vào từ cánh trái, sau đó một cầu thủ Jordan dứt điểm hỏng, vô tình tạo cơ hội cho đồng đội bên trong ghi bàn. Nizar Al Rashdan có pha vảy bóng điệu nghệ. Zidane đã chạm tay vào bóng song mành lưới Algeria vẫn rung lên.

jordan-1.jpg
jordan-2.jpg
jordan-3.jpg
report Lại là Mahrez bỏ lõ

33': Mahrez băng xuống đón đường phất bóng từ đồng đội. Anh đã đối mặt thủ môn Jordan song cú đá không thành công. Dù sao thì ở tình huống này, Mahrez cũng đã làm tốt hơn.

algeria-vs-jordan-1.jpg
report Hai bên đang tạo ra thế trận rất chặt chẽ

27': Ali Olwan sút bóng từ rìa khu vực 16m50. Bóng đi thấp về phía giữa khung thành, Luca Zidane dễ dàng hóa giải mối đe dọa. Đây là tình huống tiêu biểu cho thấy 2 bên chơi rất chặt chẽ, để lại không nhiều khoảng trống cho đối thủ.

algeria-vs-jordan-2.jpg
report Quá tiếc, Mahrez lỡ cơ hội mười mươi

20’: Mahrez được đồng đội đặt vào tư thế dứt điểm thuận lợi, song anh lại lúng túng để bóng sang bên phía chân không thuận và cuối cùng là một cú đá rất thiếu chất lượng từ ngôi sao Al Ahli.

report Vẫn khá bế tắc

18': Rayan Ait-Nouri thực hiện một đường chuyền ngang hiểm hóc vào khu vực cấm địa, nhưng Yazeed Abulaila đã cản phá thành công.

algeria-jordan-1-1.jpg
report Algeria đang thể hiện sự ăn ý

11': Họ chuyền bóng rất mượt mà, nhưng bóng chủ yếu luân chuyển ở giữa sân. Algeria chưa thể tiến vào vòng cấm đối thủ.

algeria-jordan-1-2.jpg
report Algeria đang nắm thế chủ động

7': Algeria kiểm soát tuyến giữa nhờ hàng tiền vệ linh hoạt, mềm mại trong khi Jordan như thường lệ chọn cách chơi nhẫn nhịn.

algeria-jordan-2.jpg
report Cơ hội bị Algeria bỏ phí

2': Amine Gouiri đón đường chuyền chính xác sâu trong vòng cấm và cố gắng dứt điểm qua thủ môn, nhưng cú sút lại đi chệch mục tiêu. Một cú sút hỏng đáng tiếc!

foul Trận đấu bắt đầu
report CĐV 2 đội đang háo hức mong chờ trận đấu
ap26174094561437.jpg
ap26174082572410.jpg
report Algeria sở hữu rất nhiều hảo thủ đang chinh chiến tại châu Âu

3 cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của họ hiện tại là tiền vệ trẻ Ibrahim Maza (45 triệu euro), hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri (40 triệu euro) và tiền đạo Amine Gouiri (28 triệu euro). Tổng giá trị đội hình của họ là 257 triệu euro (theo Transfermarkt). Con số này gấp gần 13 lần so với Jordan. Đại diện AFC chỉ đạt 20,3 triệu euro. Thậm chí mình Ibrahim Maza của Algeria đã gấp hơn 2 lần toàn bộ đội tuyển Jordan cộng lại.

algeria-2.jpg
report Mahrez trở lại đội hình xuất phát

Sau khi vắng mặt ở đội hình chính trong trận gặp Argentina, Riyad Mahrez đã tái xuất. Anh bám biên phải trong sơ đồ 4-3-3. Với 2 nhân tố rất kỹ thuật là Maza và Mahrez, chắc chắn hàng thủ Jordan sẽ phải rất vất vả trận này.

capture.png
report Jordan và chuỗi trận đáng quên

Mặc dù Algeria vừa phải nhận thất bại 0-3 trước sức mạnh áp đảo của đương kim vô địch Argentina, song đẳng cấp của "Những chú cáo sa mạc" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đội hình của họ sở hữu những cá nhân xuất sắc đang chinh chiến tại châu Âu, vượt trội về mặt thể lực lẫn tư duy chiến thuật.

Trong khi đó, Jordan đang chìm trong khủng hoảng phong độ với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự yếu kém của đại diện châu Á sẽ là "miếng mồi ngon" cho các tiền đạo Algeria.

jordan-8073.jpg
report Cùng cảnh tay trắng

Cả Jordan và Algeria đều đang đứng ở cuối bảng J với 0 điểm. Trong trận ra quân, Jordan đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước Áo, cầm hòa đối thủ cho đến tận phút 76 trước khi để thua chung cuộc 1-3 vì một pha phản lưới nhà và một quả phạt đền ở những phút bù giờ.

Trong khi đó, Algeria - trong lần trở lại World Cup kể từ năm 2014 - đã phải đối mặt với thử thách quá lớn mang tên Argentina (nhà đương kim vô địch thế giới) và nhận thất bại 0-3 với cú hat-trick của Lionel Messi.

jordan.jpg

729480420-1222753273200872-4120147723583204643-n.jpg

Algeria đang sở hữu dàn tinh binh dạn dày kinh nghiệm, nhiều người đang là trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu. Trong khi đó, phần lớn đội hình tuyển Jordan chỉ thi đấu tại giải quốc nội.

Sau khi thua trắng Argentina ở ngày ra quân, Algeria bắt buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Những ngôi sao trên hàng công như Riyad Mahrez hay Mohamed Amoura hứa hẹn sẽ mang đến sức ép khủng khiếp ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc thi đấu chủ động kiểm soát bóng sẽ giúp Algeria áp đặt được nhịp độ trận đấu lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu mở màn trước Áo. Thực tế trận đấu chỉ ra rằng hàng thủ của họ thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của hiệp hai. Jordan đang chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khi chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

xsoccer-picks-musa-al-taamari-jordan-predictions-best-bet-oddsjpegpagespeedicqjsppreum3.jpg
Al Tamari là cầu thủ duy nhất của Jordan đang chơi bóng ở châu Âu

Với đội bóng từng thua Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì họ đang hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ tầm cỡ thế giới. Jordan có thể chỉ chơi tốt ở một vài quãng thời gian nào đó chứ xuyên suốt một trận cầu, họ không đủ khả năng chặn bước tiến của đối thủ. Đó là lý do mà Áo dù chơi không quá hay vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đại diện AFC.

Jordan, cùng với Saudi Arabia và Qatar là những đội có gần như tất cả cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar là 100% 'hàng' nội địa còn Jordan chỉ có mình Al Tamari xuất ngoại sang châu Âu. Điểm chung là các đội tuyển này thường không đủ sức cản bước đối thủ và thua tan tác ở lượt trận 2. Qatar đại bại 0-6 trước Canada, Saudi Arabia gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha. Số phận của tuyển Jordan nhiều khả năng cũng tương tự.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Jordan #Algeria #World Cup 2026 #bảng J #trực tiếp bóng đá #Tin tức World Cup #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Nhật Bản #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe