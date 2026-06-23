Algeria ngược dòng đánh bại Jordan

TPO - Bị đối thủ dẫn sớm nhưng Algeria ngược dòng thành công để đánh bại Jordan với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc lượt 2 bảng J, World Cup 2026.

foul Trận đấu kết thúc, Algeria ngược dòng thành công Những phút đá bù không đem đến bất cứ hy vọng nào cho Jordan khi họ vừa yếu về trình độ vừa đuối về thể lực. Đội tuyển này thậm chí còn không thể tiếp cận vòng cấm Algeria. Jordan thua 1-2 và 99% sẽ bị loại. Trong khi đó, Algeria sẽ bước vào màn định đoạt số phận bằng trận đấu với Áo. time Sẽ có 7 phút bù giờ report Khung thành Jordan lại bị đe dọa 89': Vẫn từ bài đá phạt góc và vẫn từ góc phải, lần này bóng được điều ra cột xa để Maza nhập thành. Cú đá của ngôi sao gốc Việt bị thủ môn Jordan dùng chân chặn lại. goal Mành lưới Jordan rung lên lần 2 82': Amine Gouiri lẻn xuống và dứt điểm cận thành. Anh tung cú đá cực kỳ nhạy cảm, đưa bóng đập người thủ môn Jordan rồi đập hậu vệ bay vào lưới. Algeria đã cụ thể hóa sức ép. report Algeria đang chơi tất tay 80': Dĩ nhiên là Algeria không thể chấp nhận tỷ số hòa. Họ đang tăng tốc, tìm mọi cách để ghi bàn thứ 2. report Không được, Jordan vẫn tiềm tàng nguy hiểm 72': Mahmoud Al Mardi rê bóng qua các đối thủ trước khi có được vị trí thuận lợi để dứt điểm. Nhưng cú sút thấp từ ngay ngoài vòng cấm của anh đi thẳng vào giữa khung thành và Luca Zidane đã dễ dàng cản phá. goal VÀO, Algeria gỡ hòa 69': Nadir Benbouali bật cao nhất trong vòng cấm để đón quả phạt góc được thực hiện hoàn hảo bởi Riyad Mahrez. Cú đánh đầu của anh chạm đất và đi vào góc trái khung thành, vượt qua thủ môn. Tỷ số là 1-1. report Algeria đang tăng tốc 65': Maza, Mahrez và các cầu thủ áo trắng đang di chuyển tích cực, tạo khoảng trống và đường vào khung thành Jordan dường như cũng mở rộng hơn. report Quá nguy hiểm 57': Al Tamari tiếp tục băng xuống. Anh đang định tung cú sút. Tiếc rằng tiền đạo này bị truy cản ở khoảnh khắc quyết định. report Maza thử vận may 54': Trong tình thế bế tắc, ngôi sao gốc Việt Maza thử sức với pha dứt điểm ở rìa vòng cấm. Bóng bay có lực nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Jordan. report Vẫn chưa thấy tia sáng nào từ phía đại diện châu Phi 53': Algeria đang chuyền qua chuyền lại ở giữa sân. Họ chưa thể tìm ra khoảng trống từ khối đội hình của đối thủ. report Al Tamari lại làm khổ hàng thủ Jordan 48': Al Tamari lướt đi, xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ áo trắng phải rất vất vả mới giải nguy được tình huống này foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Nếu không muốn rơi vào cảnh không còn quyền tự quyết, Algeria phải vùng lên trong hiệp 2. Họ không được phép để thua trận đấu này. foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu đáng quên của Algeria 45': Đội hình đắt hơn 10 lần đối thủ, kiểm soát tuyến giữa nhưng Algeria chỉ biết loay hoay với những tình huống phối hợp vô hồn, trong khi họ đã bị Jordan phản công sắc bén và sút tung lưới. report Jordan vẫn thường trực tạo ra nguy hiểm cho Algeria 40': Al Tamari liên tục thoát đi, xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng anh chưa có được những pha dứt điểm tốt nhất. goal VÀO, Jordan bất ngờ mở điểm 36’: Bóng được đưa vào từ cánh trái, sau đó một cầu thủ Jordan dứt điểm hỏng, vô tình tạo cơ hội cho đồng đội bên trong ghi bàn. Nizar Al Rashdan có pha vảy bóng điệu nghệ. Zidane đã chạm tay vào bóng song mành lưới Algeria vẫn rung lên. report Lại là Mahrez bỏ lõ 33': Mahrez băng xuống đón đường phất bóng từ đồng đội. Anh đã đối mặt thủ môn Jordan song cú đá không thành công. Dù sao thì ở tình huống này, Mahrez cũng đã làm tốt hơn. report Hai bên đang tạo ra thế trận rất chặt chẽ 27': Ali Olwan sút bóng từ rìa khu vực 16m50. Bóng đi thấp về phía giữa khung thành, Luca Zidane dễ dàng hóa giải mối đe dọa. Đây là tình huống tiêu biểu cho thấy 2 bên chơi rất chặt chẽ, để lại không nhiều khoảng trống cho đối thủ. report Quá tiếc, Mahrez lỡ cơ hội mười mươi 20’: Mahrez được đồng đội đặt vào tư thế dứt điểm thuận lợi, song anh lại lúng túng để bóng sang bên phía chân không thuận và cuối cùng là một cú đá rất thiếu chất lượng từ ngôi sao Al Ahli. report Vẫn khá bế tắc 18': Rayan Ait-Nouri thực hiện một đường chuyền ngang hiểm hóc vào khu vực cấm địa, nhưng Yazeed Abulaila đã cản phá thành công. report Algeria đang thể hiện sự ăn ý 11': Họ chuyền bóng rất mượt mà, nhưng bóng chủ yếu luân chuyển ở giữa sân. Algeria chưa thể tiến vào vòng cấm đối thủ. report Algeria đang nắm thế chủ động 7': Algeria kiểm soát tuyến giữa nhờ hàng tiền vệ linh hoạt, mềm mại trong khi Jordan như thường lệ chọn cách chơi nhẫn nhịn. report Cơ hội bị Algeria bỏ phí 2': Amine Gouiri đón đường chuyền chính xác sâu trong vòng cấm và cố gắng dứt điểm qua thủ môn, nhưng cú sút lại đi chệch mục tiêu. Một cú sút hỏng đáng tiếc! foul Trận đấu bắt đầu report CĐV 2 đội đang háo hức mong chờ trận đấu report Algeria sở hữu rất nhiều hảo thủ đang chinh chiến tại châu Âu 3 cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của họ hiện tại là tiền vệ trẻ Ibrahim Maza (45 triệu euro), hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri (40 triệu euro) và tiền đạo Amine Gouiri (28 triệu euro). Tổng giá trị đội hình của họ là 257 triệu euro (theo Transfermarkt). Con số này gấp gần 13 lần so với Jordan. Đại diện AFC chỉ đạt 20,3 triệu euro. Thậm chí mình Ibrahim Maza của Algeria đã gấp hơn 2 lần toàn bộ đội tuyển Jordan cộng lại. report Mahrez trở lại đội hình xuất phát Sau khi vắng mặt ở đội hình chính trong trận gặp Argentina, Riyad Mahrez đã tái xuất. Anh bám biên phải trong sơ đồ 4-3-3. Với 2 nhân tố rất kỹ thuật là Maza và Mahrez, chắc chắn hàng thủ Jordan sẽ phải rất vất vả trận này. report Jordan và chuỗi trận đáng quên Mặc dù Algeria vừa phải nhận thất bại 0-3 trước sức mạnh áp đảo của đương kim vô địch Argentina, song đẳng cấp của "Những chú cáo sa mạc" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đội hình của họ sở hữu những cá nhân xuất sắc đang chinh chiến tại châu Âu, vượt trội về mặt thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Trong khi đó, Jordan đang chìm trong khủng hoảng phong độ với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự yếu kém của đại diện châu Á sẽ là "miếng mồi ngon" cho các tiền đạo Algeria. report Cùng cảnh tay trắng Cả Jordan và Algeria đều đang đứng ở cuối bảng J với 0 điểm. Trong trận ra quân, Jordan đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước Áo, cầm hòa đối thủ cho đến tận phút 76 trước khi để thua chung cuộc 1-3 vì một pha phản lưới nhà và một quả phạt đền ở những phút bù giờ. Trong khi đó, Algeria - trong lần trở lại World Cup kể từ năm 2014 - đã phải đối mặt với thử thách quá lớn mang tên Argentina (nhà đương kim vô địch thế giới) và nhận thất bại 0-3 với cú hat-trick của Lionel Messi.

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Algeria đang sở hữu dàn tinh binh dạn dày kinh nghiệm, nhiều người đang là trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu. Trong khi đó, phần lớn đội hình tuyển Jordan chỉ thi đấu tại giải quốc nội.

Sau khi thua trắng Argentina ở ngày ra quân, Algeria bắt buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Những ngôi sao trên hàng công như Riyad Mahrez hay Mohamed Amoura hứa hẹn sẽ mang đến sức ép khủng khiếp ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc thi đấu chủ động kiểm soát bóng sẽ giúp Algeria áp đặt được nhịp độ trận đấu lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu mở màn trước Áo. Thực tế trận đấu chỉ ra rằng hàng thủ của họ thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của hiệp hai. Jordan đang chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khi chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Al Tamari là cầu thủ duy nhất của Jordan đang chơi bóng ở châu Âu

Với đội bóng từng thua Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì họ đang hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ tầm cỡ thế giới. Jordan có thể chỉ chơi tốt ở một vài quãng thời gian nào đó chứ xuyên suốt một trận cầu, họ không đủ khả năng chặn bước tiến của đối thủ. Đó là lý do mà Áo dù chơi không quá hay vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đại diện AFC.

Jordan, cùng với Saudi Arabia và Qatar là những đội có gần như tất cả cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar là 100% 'hàng' nội địa còn Jordan chỉ có mình Al Tamari xuất ngoại sang châu Âu. Điểm chung là các đội tuyển này thường không đủ sức cản bước đối thủ và thua tan tác ở lượt trận 2. Qatar đại bại 0-6 trước Canada, Saudi Arabia gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha. Số phận của tuyển Jordan nhiều khả năng cũng tương tự.