Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, 00h00 ngày 24/6: Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Ronaldo

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, 00h00 ngày 18/6, bảng K World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Như một định mệnh, cứ trước khi Ronaldo ra sân thì các đối thủ cạnh tranh của anh như Messi, Mbappe hay Haaland lại tỏa sáng. Vì thế, trước Uzbekistan, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào ngôi sao của Bồ Đào Nha.

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 ở bảng I. Messi cũng lại trình diễn phong độ “thần thánh” với 2 bàn vào lưới Áo, nâng tổng số pha lập công của anh ở World Cup 2026 lên 5 bàn chỉ sau 2 trận.

Một siêu sao khác, Kylian Mbappe, cũng không chịu kém cạnh. Tiền đạo người Pháp đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Iraq. Tất cả cho thấy, loạt trận rạng sáng 23/6 là một show diễn liên hoàn và rực rỡ của các siêu sao.

Ronaldo vẫn chưa có bàn thắng nào tại World Cup 2026 sau khi chơi khá nhạt nhòa trong trận ra quân.

Bối cảnh ấy khiến áp lực càng đè nặng lên một siêu sao khác: Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha của anh đã hòa CHDC Congo 1-1 ở trận ra quân, và bản thân anh thì cũng im tiếng trong trận đó. Với một cầu thủ đặc biệt khát khao ghi bàn như CR7, trận cầu tịt ngòi ấy là nỗi hổ thẹn.

Siêu sao 41 tuổi cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thiếu tầm ảnh hưởng, vì không thể kéo đội bóng tiến lên trong những thời khắc bế tắc. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đã đến lúc Bồ Đào Nha nên từ bỏ sự phụ thuộc vào cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của mình hay chưa?

Sức hút của Ronaldo lớn đến nỗi những cuộc thảo luận xoay quanh tiền đạo này đã chiếm lĩnh các cuộc tranh luận kể từ trận hòa với CHDC Congo. Đã vậy, một số ngôi sao khác của Bồ Đào Nha từ Rúben Dias đến João Neves vô tình gây ra một cơn bão trên mạng xã hội khi bình luận về vai trò của đội trưởng.

Chính vì thế, Ronaldo đang rất quyết tâm tỏa sáng để đem thắng lợi về cho đội nhà trong trận gặp Uzbekistan hôm nay. Chỉ có chiến thắng mới giúp Bồ Đào Nha xua đi kết quả nhạt nhẽo ở trận ra quân, đồng thời đem lại cho họ vị thế vững chắc trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Colombia.

Ở chiều ngược lại, một thất bại trước Bồ Đào Nha cũng sẽ đồng nghĩa với việc Uzbekistan sẽ bị loại, bởi họ đã thua Colombia ở trận mở màn. Do đó, đại diện Trung Á này cũng quyết tâm không kém Ronaldo và đồng đội. Với Uzbekistan, đây là trận chiến sinh tử và họ sẵn sàng đá đến chết chỉ để giành được 1 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng rất nhiều trong trận mở màn World Cup nhưng lại thiếu sự sắc bén trong tấn công. Những con số đã kể một câu chuyện cảnh báo quen thuộc. Theo Opta, Bồ Đào Nha thực hiện 783 đường chuyền thành công trước đội bóng châu Phi, chỉ ít hơn so với 800 đường chuyền của Tây Ban Nha, và dẫn đầu bảng xếp hạng về thời lượng kiểm soát bóng, với 75%.

Tuy vậy, tất cả những sự vượt trội đó chỉ tạo ra 7 cú sút và chỉ có một cú sút trúng đích - cú đánh đầu của Joao Neves ở phút thứ 6. Đối với một đội bóng mang nhiều kỳ vọng xoay quanh Cristiano Ronaldo và sở hữu hàng loạt phương án tấn công, vấn đề không nằm ở khâu luân chuyển bóng mà ở khu vực tấn công cuối cùng, nơi sự sáng tạo, khả năng ra quyết định và dứt điểm đều sa sút.

Số cú sút của Bồ Đào Nha nằm trong số thấp nhất ở vòng đấu mở màn, chỉ có 5 trong số 48 đội có ít cú sút hơn, trong khi Tây Ban Nha, dù bị Cape Verde cầm hòa 0-0, đã thực hiện 27 cú sút.

HLV Roberto Martinez, vì thế, hy vọng Bồ Đào Nha của ông sẽ có một màn trình diễn quyết liệt hơn trước Uzbekistan, đội đã thua Colombia 3-1 trong trận World Cup đầu tiên của họ, một trận ra mắt được đánh dấu bằng sự hồi hộp và thận trọng quá mức.

HLV trưởng đội tuyển Uzbekistan, Fabio Cannavaro, cho biết trận đấu này đã gây áp lực nặng nề lên các cầu thủ của ông. “Sau trận, tôi đã phê bình các cầu thủ rằng họ quá lo lắng. Đó là lý do tại sao cuối cùng họ lại tập trung quá nhiều vào phòng thủ”, Cannavaro nói.

Cựu danh thủ người Ý, người từng đoạt Quả bóng vàng năm 2006, tin rằng áp lực của lần đầu tiên tham dự World Cup đã qua đi và chỉ ra những cơ hội mà Uzbekistan tạo ra trong hiệp hai trận đấu với Colombia như bằng chứng cho thấy họ có thể gây khó khăn cho Bồ Đào Nha.

Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây. Nhưng Bồ Đào Nha cũng đã có không ít trải nghiệm với các đội bóng châu Á, và hầu hết đều là những trải nghiệm đẹp. Họ từng thắng Saudi Arabia ở cả 2 lần đụng độ, bất bại trước Iran (thắng 2, hòa 1) và toàn thắng trước Trung Quốc (2 lần), Qatar (2 lần). Những kết quả tốt đẹp này có thể là điểm tựa tinh thần để Bồ Đào Nha thêm vững tin vào một chiến thắng trước Uzbekistan.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trong khi Ronaldo sẽ chắc chắn tiếp tục dẫn dắt hàng công của Bồ Đào Nha như trận trước thì một vị trí phía sau anh có thể thay đổi. Đó là sự xuất hiện của Francisco Conceicao.

Cầu thủ 23 tuổi này đã mang lại sự trực diện và năng lượng cho hai cánh của Bồ Đào Nha sau khi vào sân thay Bernardo Silva. Anh có thể được sử dụng ngay từ đầu để giúp đội bóng gia tăng khả năng tấn công phủ đầu. Sát cánh với Conceicao sẽ là Bruno Fernandes và Silva, tạo thành bộ ba vệ tinh phía sau CR7.

Ở hàng thủ, Bồ Đào Nha có thể sẽ chứng kiến một điều chỉnh nhỏ. Ngôi sao đang khoác áo Man City, trung vệ Ruben Dias, sẽ trở lại hàng phòng ngự sau khi bình phục chấn thương. Dias được bố trí thay thế Tomás Araujo, người đã bị lép vế trong pha tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn thắng của CHDC Congo.

Bên phía Uzbekistan, HLV Cannavaro dĩ nhiên sẽ tung ra sân tất cả những hậu vệ tốt nhất có thể, miễn là họ còn có thể chạy được. Bởi trận cầu sinh tử này, đội bóng Trung Á không được phép thua. Vì thế, chúng ta sẽ thấy Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov và đặc biệt là ngôi sao số một của Uzbekistan, Abdukodir Khusanov xuất phát ở trung tâm hàng phòng ngự.

Đội bóng đến từ châu Á sẽ tử thủ, bởi thực ra trước một dàn tiền vệ thuộc loại top đầu thế giới của Bồ Đào Nha, họ cũng không thể dâng cao nổi. Nhưng liệu Ronaldo và đồng đội có thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lùi sâu và dày đặc ấy không? Đã đến lúc, CR7 phải lên tiếng trả lời, chứ không thể im lặng như trận trước được nữa.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Silva, Conceicao, Ronaldo

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2 - 0 Uzbekistan