Mbappe rực sáng, Pháp dễ dàng hạ Iraq 3-0

TPO - Với cú đúp của Mbappe và pha lập công của Dembele, Pháp giành chiến thắng thuyết phục trước Iraq, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Bên cạnh đó, màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Les Bleus cũng tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn giữa anh và Messi, khi cả hai lần lượt ghi 16 và 18 bàn tại các kỳ World Cup.

time Hết giờ! Pháp 3-0 Iraq Với cú đúp của Mbappe và pha lập công của Dembele, Pháp giành chiến thắng thuyết phục trước Iraq, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Bên cạnh đó, màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Les Bleus cũng tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn giữa anh và Messi, khi cả hai lần lượt ghi 16 và 18 bàn tại các kỳ World Cup. report Vẫn là Mbappe Phút 90: Mbappe bứt tốc đầy mạnh mẽ và thực hiện cú sút ở góc hẹp. Bóng đi ra cạnh lưới. Sau đó anh cũng rời sân, nhường chỗ cho Marcus Thuram. report Quá đáng tiếc cho Mbappe Phút 88: Hat-trick vẫn chưa đến với Mbappe, sau khi anh thoát xuống dưới hàng phòng ngự Iraq và dứt điểm vào góc xa, nhưng thủ môn Basil đã bắt gọn. Tuy nhiên sau đó trọng tài đã căng cờ báo việt vị. substitution Pháp tiếp tục thay người Phút 83: Deschamps quyết định tung Gusto và Akliouche vào thay cho Barcola và Kounde. report Không có phạt đền! Phút 80: Mbappe đi bóng kỹ thuật nhưng bị hậu vệ Iraq cản lại. Tuy anh đã ngã nhưng trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi. Ngay sau đó, Mbappe có cơ hội khác để lập hat-trick, nhưng cú sút đi chệch cột dọc. report Iraq đã ở rất gần bàn thắng Phút 76: Từ cánh trái, bóng được treo vào khu cấm địa ĐT Pháp. Al Hamadi băng vào nhưng không thể có được cú đệm bóng chuẩn xác. report Iraq phung phí cơ hội Phút 74: Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng đến chân Sulaka nhưng cầu thủ này lại sút thẳng lên khán đài. substitution Dembele rời sân Phút 69: Ngay sau khi có bàn thắng, Dembele được rút ra. Vào thay anh là Desire Doue. Bên cạnh đó, Michael Olise cũng được thay thế bởi Rayan Cherki. Với Iraq, Marko Farji vào thay Ibrahim Bayesh. goal Pháp 3-0 Iraq Phút 67: Cuối cùng thì lưới của Iraq đã rung lên lần nữa. Olise vẫn là người kiến tạo và Dembele đã lập công sau rất nhiều nỗ lực. report Không vào!!! Phút 66: Dembele đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm và giữa các hậu vệ đối phương vẫn tung ra cú sút rất mạnh, đưa bóng đi vào cạnh lưới. report Vẫn chưa có bàn thắng thứ ba Phút 59: Olise chuyền bóng cho Dembele trong vòng cấm, nhưng cú sút rất mạnh của Quả bóng Vàng 2025 đã bị Basil cản phá xuất sắc. Cú đánh đầu bồi sau đó của Rabiot lại đi chệch khung thành. Pháp đang chơi với một đẳng cấp hoàn toàn khác. report Xà ngang cứu thua cho Iraq Phút 58: Pháp suýt ghi bàn thắng thứ ba! Đó là một pha phối hợp tuyệt vời giữa Mbappe và Olise, người tung ra cú sút hiểm hóc, đưa bóng đập vào mép trên xà ngang. goal 2-0 cho ĐT Pháp Phút 54: Cầu thủ Iraq mắc sai lầm tai hại và họ phải trả giá. Thủ môn Basil không thể khống chế đường chuyền của đồng đội và Dembele dễ dàng đoạt lấy, chuyền sang để Mbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. report Iraq chơi mạo hiểm Phút 53: Iraq chơi mạo hiểm hơn trong hiệp hai và Bayesh cố gắng rê bóng qua Kounde, nhưng trọng tài không thổi phạt khi cầu thủ người Iraq ngã xuống. time Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Sau 2 tiếng đồng hồ bị trì hoãn vì thời tiết xấu, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Iraq mới được tiếp tục. report Lại thay đổi giờ giấc Hiệp hai sẽ bắt đầu lúc 7h00. Các cầu thủ vẫn khởi động trên sân. Ngoài ra, thời gian nghỉ uống nước ở giữa hiệp sẽ bị cắt. report Trận đấu chuẩn bị diễn ra Mưa vẫn rơi nhưng các cầu thủ đã ra sân làm nóng. Hiệp hai dự kiến bắt đầu và lúc 6h50. report Hiệp hai chưa thể bắt đầu Trời mưa rất to và có sấm sét tại Philadelphia trong thời gian nghỉ giữa hiệp, điều đó có nghĩa là hiệp hai sẽ bắt đầu muộn hơn so với kế hoạch. Theo quy định, cần có khoảng thời gian 15 phút kể từ lần sét đánh cuối cùng trước khi các cầu thủ quay lại sân và khởi động trong 15 phút. Như vậy, hiệp hai trận đấu có thể bị chậm trễ khoảng 30 phút hoặc lâu hơn. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Pháp, sau pha lập công của Mbappe. Iraq đã chơi đầy cố gắng nhưng rõ ràng, rất khó để làm nên bất ngờ trước Les Bleus. report Trời đang mưa rất to Phút 42: Trời đang mưa rất to tại Philadenphia Stadium. Trước đó đã có mối lo ngại về việc cơn bão đổ bộ và trận đấu có khả năng bị hoãn vì dông sét. report Quyết định táo bạo của Mbappe Phút 39: Từ khoảng cách rất xa, Mbappe quyết định sút ngay khi phát hiện thủ môn Iraq dâng cao. Tuy nhiên bóng đi vọt xà khá xa. report Đại diện châu Á đang chơi khởi sắc hơn Phút 32: Iraq đã chơi tốt hơn sau phút nghỉ ngắn và thực hiện 2 pha dứt điểm, trong khi Pháp cầm bóng nhưng không tạo nên những tình huống đặc biệt nguy hiểm. report Cơ hội cho Iraq Phút 28: Ngay lập tức Al Hamadi đã có cơ hội lập công. Anh đánh đầu sau quả tạt của Merchas Doski, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. substitution Iraq thay người từ rất sớm Phút 26: Al Hamadi vào sân thay cho Hussein, người rời sân trong tình trạng chấn thương. report Pháp áp đảo Phút 23: Trước khi bước vào thời gian nghỉ uống nước, Pháp cầm bóng tới 67% và tung ra 5 cú dứt điểm, với 1 trong số đó trở thành bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải nói, các cơ hội của Les Bleus chưa thực sự rõ ràng và bàn mở tỷ số đến từ khoảnh khắc chói sáng cá nhân của Mbappe. report Mbappe đua tranh với Messi Phút 17: Sau khi Messi vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của World Cup với 18 bàn, Mbappe lập tức trả lời khi có bàn thứ 15. goal Mbappe mở tỷ số Phút 14: Pháp cầm bóng áp đảo và Mbappe, Olise hay Demble liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Mbappe đã ghi bàn mở tỷ số sau cú sút rất căng từ rìa vòng cấm. report Les Bleus khởi đầu mạnh mẽ Phút 8: Thêm một cơ hội cho Pháp nhưng Mbappe dứt điểm chệch cột dọc. Les Bleus khởi đầu đầy mạnh mẽ và đây chắc chắn là một đêm dài với đại diện châu Á Iraq. yellow Thẻ vàng đầu tiên được rút ra Phút 6: Al Ammari của Iraq đã phải nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với Mbappe. report Không được! Phút 2: Manu Kone đưa bóng vào từ cánh trái và Mbappe băng vào nhưng không thể tiếp cận. Trái bóng cắt qua cầu môn Iraq. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Drew Fischer (Canada) đã nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Pháp và Iraq tại sân Philadelphia. Iraq là đội giao bóng. report Lần thứ 100 của Mbappe Đây sẽ là trận đấu thứ 100 của Kylian Mbappe cho đội tuyển Pháp. Tại World Cup, chỉ có ba cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Mbappe (14 bàn), là Lionel Messi (18), Miroslav Klose (16) và Ronaldo của Brazil (15). report Đội hình ra sân của ĐT Iraq Đá chính: Basil, Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Al Ammari, Ismail, Bayesh, Iqbal, Qasem, Hussein. Dự bị: Talib, Hassan, Sulaka, Younis, Amyn, Al Hamadi, Mohanad Ali, Yousif, Hasan, Jasim, Yakob, Sher, Farji, Saadoun, Putros. report Đội hình ra sân của ĐT Pháp Đá chính: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe. Dự bị: Samba, Risser, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Doue, Lucas Hernandez, Mateta, Cherki, Akliouche, Lacroix.

Pháp đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Senegal trong trận đấu Kylian Mbappe vượt qua Olivier Giroud để trở thành tuyển thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, đồng thời cũng xô đổ kỷ lục của Just Fontaine về số bàn thắng tại World Cup.

Tuy nhiên Les Bleus vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng do Na Uy giành chiến thắng đậm hơn trước Iraq. Điều này buộc thầy trò Deschamps đặt mục tiêu bắn phá đối thủ yếu nhất bảng Iraq nhằm cạnh tranh ngôi đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó bởi hàng công của Pháp rất mạnh, được tạo nên bởi nhiều ngôi sao thượng thặng.

Ngược lại, Iraq vừa nhận tới 4 bàn thua trước Na Uy và vẫn chưa có được điểm nào tại đấu trường World Cup sau 3 trận vòng bảng toàn thua năm 1986.

Ở trận ra quân, Pháp khởi đầu khá chật vật nhưng sau khi Didier Deschamps điều chỉnh chiến thuật, cỗ máy ghi bàn hạng nặng đã lập tức khai hỏa. Hiện Les Bleus đã nổ súng 14 trận liên tiếp, trong đó có 13 trận ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Pháp cũng sở hữu chuỗi trận vô cùng ấn tượng, khi giành chiến thắng 10/12 trận đã qua (còn lại hòa 1 thua 1). Ngược lại, Iraq không thắng 3 trận gần nhất (thua 2 hòa 1).