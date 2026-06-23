Trực tiếp Jordan vs Algeria (10h00 ngày 23/6): Không còn đường lùi

TPO - Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 giữa Jordan và Algeria đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Sau khi cả hai đội đều phải nếm mùi thất bại ở ngày ra quân, cuộc đối đầu này được xem là cơ hội cuối cùng để một trong hai níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng.

Algeria đang sở hữu dàn tinh binh dạn dày kinh nghiệm, nhiều người đang là trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu. Trong khi đó, phần lớn đội hình tuyển Jordan chỉ thi đấu tại giải quốc nội.

Sau khi thua trắng Argentina ở ngày ra quân, Algeria bắt buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Những ngôi sao trên hàng công như Riyad Mahrez hay Mohamed Amoura hứa hẹn sẽ mang đến sức ép khủng khiếp ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc thi đấu chủ động kiểm soát bóng sẽ giúp Algeria áp đặt được nhịp độ trận đấu lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu mở màn trước Áo. Thực tế trận đấu chỉ ra rằng hàng thủ của họ thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của hiệp hai. Jordan đang chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khi chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Al Tamari là cầu thủ duy nhất của Jordan đang chơi bóng ở châu Âu

Với đội bóng từng thua Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì họ đang hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ tầm cỡ thế giới. Jordan có thể chỉ chơi tốt ở một vài quãng thời gian nào đó chứ xuyên suốt một trận cầu, họ không đủ khả năng chặn bước tiến của đối thủ. Đó là lý do mà Áo dù chơi không quá hay vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đại diện AFC.

Jordan, cùng với Saudi Arabia và Qatar là những đội có gần như tất cả cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar là 100% 'hàng' nội địa còn Jordan chỉ có mình Al Tamari xuất ngoại sang châu Âu. Điểm chung là các đội tuyển này thường không đủ sức cản bước đối thủ và thua tan tác ở lượt trận 2. Qatar đại bại 0-6 trước Canada, Saudi Arabia gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha. Số phận của tuyển Jordan nhiều khả năng cũng tương tự.