Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Jordan vs Algeria (10h00 ngày 23/6): Không còn đường lùi

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 giữa Jordan và Algeria đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Sau khi cả hai đội đều phải nếm mùi thất bại ở ngày ra quân, cuộc đối đầu này được xem là cơ hội cuối cùng để một trong hai níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng.

729480420-1222753273200872-4120147723583204643-n.jpg

Algeria đang sở hữu dàn tinh binh dạn dày kinh nghiệm, nhiều người đang là trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu. Trong khi đó, phần lớn đội hình tuyển Jordan chỉ thi đấu tại giải quốc nội.

Sau khi thua trắng Argentina ở ngày ra quân, Algeria bắt buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Những ngôi sao trên hàng công như Riyad Mahrez hay Mohamed Amoura hứa hẹn sẽ mang đến sức ép khủng khiếp ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc thi đấu chủ động kiểm soát bóng sẽ giúp Algeria áp đặt được nhịp độ trận đấu lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu mở màn trước Áo. Thực tế trận đấu chỉ ra rằng hàng thủ của họ thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của hiệp hai. Jordan đang chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khi chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

xsoccer-picks-musa-al-taamari-jordan-predictions-best-bet-oddsjpegpagespeedicqjsppreum3.jpg
Al Tamari là cầu thủ duy nhất của Jordan đang chơi bóng ở châu Âu

Với đội bóng từng thua Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì họ đang hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ tầm cỡ thế giới. Jordan có thể chỉ chơi tốt ở một vài quãng thời gian nào đó chứ xuyên suốt một trận cầu, họ không đủ khả năng chặn bước tiến của đối thủ. Đó là lý do mà Áo dù chơi không quá hay vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đại diện AFC.

Jordan, cùng với Saudi Arabia và Qatar là những đội có gần như tất cả cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar là 100% 'hàng' nội địa còn Jordan chỉ có mình Al Tamari xuất ngoại sang châu Âu. Điểm chung là các đội tuyển này thường không đủ sức cản bước đối thủ và thua tan tác ở lượt trận 2. Qatar đại bại 0-6 trước Canada, Saudi Arabia gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha. Số phận của tuyển Jordan nhiều khả năng cũng tương tự.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Jordan #Algeria #World Cup 2026 #bảng J #trực tiếp bóng đá #Tin tức World Cup #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Nhật Bản #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe