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Ronaldo 'béo', Klose, Ibrahimovic ca ngợi Messi hết lời

Hương Ly

TPO - Các huyền thoại bóng đá, huấn luyện viên đồng loạt gửi lời chúc mừng Lionel Messi sau khi thủ quân Argentina lập kỷ lục ghi bàn mới ở World Cup.

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Rạng sáng 23/6 (giờ Hà Nội), Messi ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Áo. "El Pulga" chính thức vượt qua Miroslav Klose để lập kỷ lục ghi bàn mới tại World Cup. Cụ thể, Messi đã có 18 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với kỷ lục đã tồn tại 12 năm của cựu tiền đạo tuyển Đức.

"Tôi đã luôn nói rằng Messi đá cũng không tồi mà... Đối với tôi, Leo chính là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại! Xin chúc mừng, nhà vô địch thực thụ!", Klose nhắn nhủ đến đàn em.

Đây là chia sẻ của huyền thoại Ronaldo de Lima: "Đối với các vị thần của thế giới bóng đá, đây là một số liệu thống kê hoàn toàn phù hợp, khi mà Messi đã vượt qua tất cả cầu thủ. Nếu có bất kỳ ai xứng đáng nắm giữ danh hiệu này, tôi nghĩ Messi là người đàn ông hoàn hảo nhất để đứng ở vị trí đó".

Cựu tiền đạo Thierry Henry thốt lên trên sóng Fox Sport: "Chúng ta đang được chứng kiến một người không chỉ chơi bóng, mà anh ấy đang định đoạt lịch sử của nó. Thấy cậu ấy vẫn làm được điều này ở tuổi gần 39 không khác gì một phép màu. Leo đơn giản là khác biệt".

Huấn luyện viên Jurgen Klopp trực tiếp có mặt ở sân để xem trận Argentina thắng Áo. Sau trận, cựu HLV Liverpool tiến tới ôm lấy Messi. Và Klopp chia sẻ trên truyền thông: "Messi là duy nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ được thấy một cầu thủ như Messi thêm một lần nào nữa”.

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Messi nhảy múa trước hàng thủ Áo.

"Càng già đi thì người ta sẽ càng chậm lại, nhưng Messi lại là một thiên tài. Cậu ấy không cần dùng đến cơ bắp; cậu ấy chỉ cần dùng cái đầu để tư duy. Việc của Messi chỉ là điều khiển tất cả những người xung quanh và tự đặt mình vào những khoảng trống mà cậu ấy muốn", Ibrahimovic khen ngợi đồng đội cũ.

HLV Pochettino chỉ ra Messi đang gặp vấn đề tâm lý vì gia đình nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ: "Leo một lần nữa chứng minh tại sao cậu ấy là nhịp đập cảm xúc và kỹ thuật của Argentina. Việc vượt qua những lo lắng cá nhân để mang lại màn trình diễn lịch sử trước Áo đã chứng tỏ sức mạnh tinh thần không ai sánh kịp của cậu ấy".

Trong hiệp một, Messi bỏ lỡ một quả phạt đền. Anh ghi bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm hiểm hóc sở trường. Đến những phút bù giờ hiệp 2, Messi quấy rối khu vực cấm địa của Áo và hoàn tất cú đúp. Một lần nữa, thủ quân Argentina không cần chạy quá nhiều nhưng luôn biết cách để tỏa sáng đúng lúc.

Hương Ly
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