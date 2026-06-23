HLV tuyển Áo nói gì về Messi?

TPO - HLV Ralf Rangnick khẳng định việc một cầu thủ đã gần 39 tuổi ghi 5 bàn sau 2 trận tại World Cup là sự khác biệt.

"Khi một cầu thủ 39 tuổi có thể ghi hai bàn trong một trận, và có tổng cộng 5 bàn ngay từ giai đoạn đầu của World Cup, đó chính là sự khác biệt. Chúng tôi biết cậu ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn riêng biệt. Và Lionel Messi đã chứng minh cậu ấy là một trong những người xuất sắc nhất, thậm chí là vĩ đại nhất", HLV Rangnick nói về Messi sau trận.



"Tuy nhiên, ở bàn thua thứ hai, tôi cho rằng chúng tôi đã tự 'tiếp tay' cho họ, đó là lỗi của toàn đội. Còn ở bàn mở tỷ số, giá như trọng tài thứ tư cũng làm điều tương tự như tình huống thổi penalty trước đó: ông ấy nên nhìn vào màn hình, và ông ấy sẽ thấy điều mà tất cả chúng ta đều thấy – một pha phạm lỗi rõ ràng với (Xaver) Schlager", HLV Rangnick chia sẻ tiếp.

HLV Rangnick cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của Áo. Họ chỉ thua vì cá nhân Messi thể hiện quá tốt ở trận này.

"Đó là Lionel Messi. Cậu ấy không cần quá nhiều cơ hội để thực sự định đoạt một trận đấu", HLV Rangnick nhắc lại màn trình diễn tuyệt vời của thủ quân Argentina.

Argentina tạo ra thế trận áp đảo trước Áo. Nhà đương kim vô địch thế giới cầm bóng 54%, chuyền nhiều hơn Áo 100 lần và tung 12 pha dứt điểm (gấp đôi đối thủ). Áo chỉ có một lần dứt điểm trúng đích ở trận này. Argentina sút trúng mục tiêu 3 lần và chuyển hóa thành 2 bàn thắng.

Ở bàn thắng mở tỷ số của Argentina, hàng thủ Áo vụn vỡ trước pha phối hợp của đối thủ. Enzo Fernandez đã thực hiện cú nhấc chân nhạy cảm cho Messi băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Đến bàn ấn định chiến thắng 2-0, hàng thủ Argentina chơi như mơ ngủ khi để một mình Messi quấy rối và có đến 2 cơ hội dứt điểm để ghi bàn.

Sau trận thua Argentina, Áo vẫn còn nhiều hy vọng để tiến vào vòng trong. Họ sẽ chạm trán Algeria ở lượt cuối.