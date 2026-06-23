Trực tiếp Jordan vs Algeria 0-0 (H1): Không vào!!! Algeria lỡ cơ hội

TPO - Tiền đạo Algeria có cơ hội trong vòng cấm nhưng không kịp dứt điểm khi hàng thủ Jordan kịp lùi về hỗ trợ thủ môn Abulaila.

report Vẫn khá bế tắc 18': Rayan Ait-Nouri thực hiện một đường chuyền ngang hiểm hóc vào khu vực cấm địa, nhưng Yazeed Abulaila đã cản phá thành công. report Algeria đang thể hiện sự ăn ý 11': Họ chuyền bóng rất mượt mà, nhưng bóng chủ yếu luân chuyển ở giữa sân. Algeria chưa thể tiến vào vòng cấm đối thủ. report Algeria đang nắm thế chủ động 7': Algeria kiểm soát tuyến giữa nhờ hàng tiền vệ linh hoạt, mềm mại trong khi Jordan như thường lệ chọn cách chơi nhẫn nhịn. report Cơ hội bị Algeria bỏ phí 2': Amine Gouiri đón đường chuyền chính xác sâu trong vòng cấm và cố gắng dứt điểm qua thủ môn, nhưng cú sút lại đi chệch mục tiêu. Một cú sút hỏng đáng tiếc! foul Trận đấu bắt đầu report CĐV 2 đội đang háo hức mong chờ trận đấu report Algeria sở hữu rất nhiều hảo thủ đang chinh chiến tại châu Âu 3 cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của họ hiện tại là tiền vệ trẻ Ibrahim Maza (45 triệu euro), hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri (40 triệu euro) và tiền đạo Amine Gouiri (28 triệu euro). Tổng giá trị đội hình của họ là 257 triệu euro (theo Transfermarkt). Con số này gấp gần 13 lần so với Jordan. Đại diện AFC chỉ đạt 20,3 triệu euro. Thậm chí mình Ibrahim Maza của Algeria đã gấp hơn 2 lần toàn bộ đội tuyển Jordan cộng lại. report Mahrez trở lại đội hình xuất phát Sau khi vắng mặt ở đội hình chính trong trận gặp Argentina, Riyad Mahrez đã tái xuất. Anh bám biên phải trong sơ đồ 4-3-3. Với 2 nhân tố rất kỹ thuật là Maza và Mahrez, chắc chắn hàng thủ Jordan sẽ phải rất vất vả trận này. report Jordan và chuỗi trận đáng quên Mặc dù Algeria vừa phải nhận thất bại 0-3 trước sức mạnh áp đảo của đương kim vô địch Argentina, song đẳng cấp của "Những chú cáo sa mạc" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đội hình của họ sở hữu những cá nhân xuất sắc đang chinh chiến tại châu Âu, vượt trội về mặt thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Trong khi đó, Jordan đang chìm trong khủng hoảng phong độ với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự yếu kém của đại diện châu Á sẽ là "miếng mồi ngon" cho các tiền đạo Algeria. report Cùng cảnh tay trắng Cả Jordan và Algeria đều đang đứng ở cuối bảng J với 0 điểm. Trong trận ra quân, Jordan đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước Áo, cầm hòa đối thủ cho đến tận phút 76 trước khi để thua chung cuộc 1-3 vì một pha phản lưới nhà và một quả phạt đền ở những phút bù giờ. Trong khi đó, Algeria - trong lần trở lại World Cup kể từ năm 2014 - đã phải đối mặt với thử thách quá lớn mang tên Argentina (nhà đương kim vô địch thế giới) và nhận thất bại 0-3 với cú hat-trick của Lionel Messi.

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Algeria đang sở hữu dàn tinh binh dạn dày kinh nghiệm, nhiều người đang là trụ cột tại các câu lạc bộ châu Âu. Trong khi đó, phần lớn đội hình tuyển Jordan chỉ thi đấu tại giải quốc nội.

Sau khi thua trắng Argentina ở ngày ra quân, Algeria bắt buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Những ngôi sao trên hàng công như Riyad Mahrez hay Mohamed Amoura hứa hẹn sẽ mang đến sức ép khủng khiếp ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc thi đấu chủ động kiểm soát bóng sẽ giúp Algeria áp đặt được nhịp độ trận đấu lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu mở màn trước Áo. Thực tế trận đấu chỉ ra rằng hàng thủ của họ thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm của hiệp hai. Jordan đang chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khi chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Al Tamari là cầu thủ duy nhất của Jordan đang chơi bóng ở châu Âu

Với đội bóng từng thua Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì họ đang hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ tầm cỡ thế giới. Jordan có thể chỉ chơi tốt ở một vài quãng thời gian nào đó chứ xuyên suốt một trận cầu, họ không đủ khả năng chặn bước tiến của đối thủ. Đó là lý do mà Áo dù chơi không quá hay vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đại diện AFC.

Jordan, cùng với Saudi Arabia và Qatar là những đội có gần như tất cả cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar là 100% 'hàng' nội địa còn Jordan chỉ có mình Al Tamari xuất ngoại sang châu Âu. Điểm chung là các đội tuyển này thường không đủ sức cản bước đối thủ và thua tan tác ở lượt trận 2. Qatar đại bại 0-6 trước Canada, Saudi Arabia gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha. Số phận của tuyển Jordan nhiều khả năng cũng tương tự.