Trực tiếp Jordan vs Algeria 1-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Jordan và chuỗi trận đáng quên

Mặc dù Algeria vừa phải nhận thất bại 0-3 trước sức mạnh áp đảo của đương kim vô địch Argentina, song đẳng cấp của "Những chú cáo sa mạc" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đội hình của họ sở hữu những cá nhân xuất sắc đang chinh chiến tại châu Âu, vượt trội về mặt thể lực lẫn tư duy chiến thuật.

Trong khi đó, Jordan đang chìm trong khủng hoảng phong độ với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự yếu kém của đại diện châu Á sẽ là "miếng mồi ngon" cho các tiền đạo Algeria.