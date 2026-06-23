Messi, Mbappe và Haaland làm bùng nổ cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

TPO - Một ngày hội của các ngôi sao tấn công đã diễn ra trên đất Mỹ khi Messi, Mbappe và Haaland đều lập cú đúp, góp công đưa Argentina, Pháp và Na Uy sớm giành vé vào vòng knock-out.

Ba ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới hiện đã có tổng cộng 13 bàn thắng tại World Cup 2026, trở thành tâm điểm của cuộc đua Vua phá lưới.

Sau khi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose ở lượt trận trước, đội trưởng Argentina Lionel Messi tiếp tục ghi hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Áo để nâng tổng số pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 18.

Điều đáng nói là Messi hoàn tất cú đúp trong một trận đấu đầy cảm xúc. Siêu sao 39 tuổi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, nhưng vẫn biết cách trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn thắng giúp Argentina giành trọn ba điểm.

Bàn ấn định tỷ số ở những phút cuối được thực hiện theo phong cách quen thuộc. Anh tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán xuyên qua vòng vây hậu vệ đối phương.

Messi hiện đã ghi cả 5 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch cũng đang thể hiện sức mạnh toàn diện khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào sau hai lượt trận.

Chiến thắng trước Áo giúp Argentina trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out trước một lượt đấu. Thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Jordan để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng J.

Kylian Mbappe.

Nếu Messi tạo nên lịch sử tại Dallas thì chỉ vài giờ sau, Mbappé cũng có câu trả lời đầy mạnh mẽ. Trong trận đấu đánh dấu lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Pháp, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ghi hai bàn thắng vào lưới Iraq, góp công lớn giúp Les Bleus giành chiến thắng 3-0.

Cú đúp này giúp Mbappé nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, cân bằng thành tích của Klose và vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Với việc mới 27 tuổi, đội trưởng tuyển Pháp vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục cải thiện thành tích của mình trong những năm tới.

Không chỉ Mbappé tỏa sáng, Pháp còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Michael Olise tiếp tục ghi dấu ấn với hai đường kiến tạo, trong khi Ousmane Dembele ghi bàn còn lại để hoàn tất chiến thắng thuyết phục trước Iraq. Kết quả này cũng giúp Pháp chính thức giành vé đi tiếp.

Cuộc đua giành ngôi đầu bảng I sẽ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng khi Pháp chạm trán Na Uy trong trận cầu được xem là một trong những màn thư hùng đáng chú ý nhất vòng bảng.

Erling Haaland.



Ở trận đấu diễn ra muộn nhất trong ngày, Haaland cũng không để mình bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu sao.

Tiền đạo của Na Uy ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 trước Senegal trên sân New York New Jersey. Trước đó, Marcus Pedersen, cầu thủ vào thay Julian Ryerson bị chấn thương từ rất sớm, là người mở tỷ số cho đại diện Bắc Âu.

Haaland sau đó tận dụng triệt để những sai lầm nơi hàng phòng ngự Senegal để ghi liên tiếp 2 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh tại World Cup 2026 lên con số 4 chỉ sau hai trận.

Phong độ của tiền đạo cao 1,95 m đang ở mức đáng kinh ngạc. Anh đã ghi bàn trong 12 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển Na Uy, với tổng cộng 24 pha lập công. Lần gần nhất Haaland tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia đã cách đây gần hai năm, vào ngày 13/10/2024.

Đây mới là lần đầu tiên Haaland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Na Uy trước đó vắng mặt ở World Cup kể từ năm 1998, tức hai năm trước khi chân sút của Manchester City chào đời.

Với việc mới chuẩn bị bước sang tuổi 26 vào tháng tới, Haaland vẫn còn rất nhiều thời gian để cải thiện thành tích và hướng tới những cột mốc lịch sử trong tương lai.

Sau hai lượt trận, cuộc đua Vua phá lưới đang trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của World Cup 2026. Messi tạm dẫn đầu với 5 bàn thắng, Haaland bám sát với 4 pha lập công, còn Mbappé tiếp tục khẳng định vị thế bằng phong độ ghi bàn ổn định.

Khi ba trong số những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới cùng đạt phong độ cao và liên tục tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp, World Cup 2026 không chỉ hấp dẫn bởi cuộc đua vô địch mà còn bởi cuộc cạnh tranh cá nhân đầy cuốn hút giữa Messi, Mbappé và Haaland. Đây có thể là một trong những cuộc đua Vua phá lưới đáng nhớ nhất trong lịch sử giải đấu.