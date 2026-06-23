Haaland lập cú đúp, Na Uy sớm ghi tên vào vòng trong

TPO - Na Uy vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử của mình tại World Cup khi xuất sắc đánh bại Senegal với tỷ số nghẹt thở 3-2. Trong đó Erling Haaland lập cú đúp. Kết quả này giúp họ lần đầu tiên thắng được 2 trận tại một giải lớn EURO/World Cup. Đồng thời ghi tên mình vào vòng 1/16.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Na Uy đã tràn lên tấn công mạnh mẽ và thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đại diện châu Âu được hưởng tới 4 quả phạt góc chỉ trong 4 phút đầu tiên. Từ một trong những tình huống đó, Kristoffer Ajer đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Edouard Mendy bên phía Senegal đã xuất sắc dùng chân cứu thua ngay trên vạch vôi.

Về phía Senegal, họ dần lấy lại thế trận sau quãng thời gian nghỉ uống nước. Sadio Mane đã có đường kiến tạo thuận lợi cho Nicolas Jackson trong vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì một sai lầm chết người đã xảy ra. Trung vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly bất ngờ phá bóng hỏng tai hại ngay trước vòng cấm, đưa bóng thẳng vào chân Pedersen. Cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm hạ gục Mendy. Đây cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Pedersen.

Sang hiệp 2, Erling Haaland, sau một tình huống sút trúng cột dọc ở cuối hiệp một, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Phút 48, Odegaard chọc khe đầy tinh tế để tiền đạo của Man City thoát xuống dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Senegal vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số chỉ 5 phút sau đó nhờ cú sút tung nóc lưới của Ismaila Sarr. Tuy nhiên, đúng 5 phút sau, lại là Haaland tỏa sáng. Anh dứt điểm gọn gàng tái lập khoảng cách 2 bàn. Với cú đúp này, Haaland đã có 4 bàn tại giải, sánh ngang Kylian Mbappe và bám đuổi Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Na Uy chủ động chơi phòng ngự phản công. Dù nỗ lực tấn công và có thêm một bàn thắng nữa do công của Sarr ở những phút bù giờ cuối cùng, song "Những chú sư tử Teranga" đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại 2-3 chung cuộc.

Kết quả này giúp Na Uy hiên ngang đi tiếp và sẽ tranh ngôi nhất bảng I với tuyển Pháp ở lượt cuối. Trong khi đó, Senegal vẫn có thể nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp bằng suất đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nếu họ đánh bại Iraq ở trận cầu sinh tử.