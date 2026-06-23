Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng thông tin làm giả thư trúng tuyển thạc sĩ trường top đầu thế giới

TPO - Hoa hậu Bảo Ngọc đã lên tiếng trước nghi vấn chỉnh sửa, can thiệp thư thông báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Ngày 23/6, Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng về hình ảnh thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ) được cô chia sẻ trên trang cá nhân trước đó.

Bảo Ngọc khẳng định thư trúng tuyển là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Bảo Ngọc lên tiếng về thông tin làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia.

"Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc", Bảo Ngọc giải thích.

Bảo Ngọc cho biết cô ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn.

"Sau khi rà soát, Bảo Ngọc và ê-kíp đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai", cô nói.

Cô cho biết vì lý do khách quan cũng như ưu tiên cho việc thi Hoa hậu Thế giới 2026 vào tháng 8 tại Việt Nam nên đã sắp xếp để bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia vào tháng 5/2027.

Ngày 19/6, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết đã nhận thư báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ). Cô đăng kèm thư báo trúng tuyển trên trang cá nhân.

Bài đăng của Bảo Ngọc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận trên các hội nhóm. Cư dân mạng đã soi ra lỗi chính tả trong bức thư khi cụm từ "no tuition" (tạm dịch: miễn học phí) bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của Giám đốc chương trình học là Dr. Steven Cohen cũng bị viết nhầm thành Dr. Steve Cohen. Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường Đại học danh tiếng của Mỹ.

Ngoài ra, ở đầu thư ghi rõ người nhận được mời nhập học chương trình Thạc sĩ Hành chính công ngành Khoa học và Chính sách Môi trường. Tuy nhiên, ở đoạn cuối thư lại ghi người nhập học được đào tạo nâng cao về chính sách kinh tế.

Phía Bảo Ngọc sau đó có động thái chỉnh sửa bài đăng, thay bằng thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới hành trình thi Miss World của Bảo Ngọc sắp tới.

School of International and Public Affairs (SIPA) được xem là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về chính sách công và quan hệ quốc tế. Nằm trong hệ thống Ivy League, Columbia University là một trong 8 trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, nổi tiếng với bề dày lịch sử, chất lượng học thuật xuất sắc và mạng lưới cựu sinh viên có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, cao 1,85 m, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Intercontinental. Cô cũng đạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa châu Á & châu Đại Dương tại cuộc thi này.

Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào top 22 chung cuộc. Cô đã tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TPHCM. Bảo Ngọc có trình độ học vấn ấn tượng với IELTS 8.0.

Cô từng nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Năm 2026, Bảo Ngọc được bổ nhiệm thành đại diện Việt Nam ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8. Chung kết cuộc thi diễn ra ngày 5/9.