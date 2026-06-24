Khởi tố tài xế xe khách tông xe máy làm 2 người tử vong

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Mạnh Cường để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an thi hành các quyết định đối với Lê Mạnh Cường.

Theo kết quả điều tra, tối 14/3, Lê Mạnh Cường (SN 1996, trú xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô khách lưu thông trên Đường tỉnh 913. Khi đến đoạn qua xã Nhị Long, xe ô tô khách va chạm với xe mô tô do ông T.V.T (SN 1986) điều khiển và chở bà V.T.T.G (SN 1988, cùng trú xã Nhị Long). Tai nạn khiến ông T. và bà G. tử vong.

Nguyên nhân tai nạn trên được xác định do Lê Mạnh Cường điều khiển xe ô tô khách đi không đúng phần đường quy định. Ngoài ra, ông T.V.T điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu và trong máu có nồng độ cồn.