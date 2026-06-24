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Thế giới

Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu ở Crimea chỉ trong một đêm

Minh Hạnh

TPO - Các đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine tuyên bố đã tấn công hơn 60 mục tiêu ở bán đảo Crimea trong đêm.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Robert "Magyar" Brovdi - Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine - cho biết: "Đêm ngày 22, rạng sáng 23/6 là một đêm đầy biến động ở Crimea. Những 'chú chim' của USF đã gây ra một số tiếng động. Hơn 60 mục tiêu nhạy cảm của đối phương đã bị tấn công chỉ bằng máy bay không người lái tầm trung".

Theo ông Brovdi, trong số các mục tiêu bị tấn công có ba bệ phóng tên lửa hành trình, bốn hệ thống phòng không, một kho dầu ở Kerch, một trạm phân phối khí đốt, một trạm biến áp điện, các đoàn xe chở nhiên liệu và hậu cần.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết, ba máy bay không người lái trinh sát - tấn công Orion đã bị nhắm trúng ở Kerch. Những máy bay không người lái này được sử dụng làm phương tiện mang bom dẫn đường và tên lửa hành trình cỡ nhỏ.

Các bể chứa dầu tại Nhà máy Nhiệt điện Kerch cũng bị tấn công.

Hình ảnh về các cuộc tấn công. (Nguồn: Facebook)

Các mục tiêu khác bao gồm hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1 gần Baherove, bệ phóng S-300 và pháo phòng không ZU-23 ở Kurortne, cũng như trạm radar Nebo-U ở Kerch. Ngoài ra, mục tiêu còn có một trạm biến điện, trạm phân phối khí đốt, một trường huấn luyện vận hành máy bay không người lái, các phương tiện hậu cần của Nga ở Crimea cũng như ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea.

Minh Hạnh
Pravda
#Ukraine #Nga #Crimea #máy bay không người lái #drone #UAV #tên lửa

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