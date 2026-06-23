Nét Huế Hà Nội giành giải Đặc biệt tại hội thi ẩm thực chay Huế mở rộng 2026

TP - Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với tác phẩm mang chủ đề “Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình”, xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo để vinh dự nhận Giải Đặc biệt – giải thưởng cao nhất của hội thi.

Ngày 26/5/2026, trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản và chuỗi hoạt động đặc sắc thuộc Festival Huế 2026, Hội thi “Ẩm thực chay Huế mở rộng 2026” đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc, quy tụ 27 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, cơ sở du lịch – ẩm thực cùng nhiều nghệ nhân tài hoa trên khắp cả nước.

Tác phẩm đoạt giải của Nét Huế

Giữa hàng chục tác phẩm giàu tính sáng tạo, Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với tác phẩm mang chủ đề “Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình”, xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo để vinh dự nhận Giải Đặc biệt – giải thưởng cao nhất của hội thi.

Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần nhân văn của nền ẩm thực chay Việt Nam.

Với chủ đề “Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình”, đội ngũ đầu bếp Nét Huế đã lựa chọn cách kể một câu chuyện rất Việt Nam thông qua những nguyên liệu mộc mạc, gần gũi nhưng được nâng tầm bằng nghệ thuật trình bày tinh tế và chiều sâu ý nghĩa.

Ngay trung tâm bàn tiệc là món Chả Cốm Hồn Việt An Nhiên, được tạo hình theo dáng chữ S của đất nước Việt Nam. Hình ảnh ấy như lời nhắc nhớ về non sông gấm vóc, về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc. Bao quanh bản đồ Việt Nam là sắc xanh của thiên nhiên, sắc hồng của hoa sen và những gam màu tươi sáng của cuộc sống, tạo nên một tổng thể hài hòa, trang trọng nhưng gần gũi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của tác phẩm là hình ảnh hoa sen xuất hiện xuyên suốt trong không gian trưng bày. Những đóa sen trắng tinh khôi được sắp đặt khéo léo bên cạnh các món ăn như một biểu tượng của sự thanh cao, giác ngộ và lòng từ bi.

Điểm đặc biệt của tác phẩm dự thi không nằm ở sự cầu kỳ mà nằm ở chiều sâu tư tưởng.

Mỗi món ăn xuất hiện trên bàn tiệc đều mang theo một thông điệp riêng: Vạn Lộc Viên Mãn là lời cầu chúc bình an, may mắn và hạnh phúc; Cơm Ngọc Bích Hương Thiền với sắc xanh tự nhiên nổi bật trên nền nấm và ngũ cốc tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời đất và thiên nhiên; Những gam màu rực rỡ của rau củ đại diện cho sức sống, sự sinh sôi và những điều tốt lành đang nảy nở trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Nga đại diện đội thi Nét Huế Hà Nội chia sẻ: “Ước muốn lớn nhất của chúng tôi không chỉ là phục vụ món ăn mà là phục vụ bằng trái tim. Chúng tôi mong những món chay dưỡng lành này sẽ gieo thêm những hạt mầm bình an đến với cộng đồng”.

Điều đặc biệt hơn cả là chia sẻ về sự gặp gỡ giữa các giá trị tinh thần, dù là người theo đạo Thiên Chúa, chị vẫn dành trọn sự tôn kính đối với mùa Phật Đản, bởi theo chị, mọi đức tin đều hướng con người đến điều thiện, lòng nhân ái và tình yêu thương. Chính sự chân thành ấy đã chạm đến cảm xúc của nhiều người tham dự.

Sau quá trình đánh giá nghiêm túc về ý tưởng, kỹ thuật chế biến, tính nghệ thuật, giá trị dinh dưỡng và thông điệp văn hóa, Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt cho tác phẩm “Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình”.

Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào của tập thể Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội mà còn là sự ghi nhận dành cho những người đang âm thầm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam.