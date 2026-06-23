Concert Thanh xuân là câu chuyện của tuổi trẻ Việt Nam

TPO - Từ ý tưởng chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Báo Tiền Phong dành gần một năm chuẩn bị cho concert Thanh xuân. Chương trình không chỉ là sự kiện âm nhạc mà còn là hành trình kể lại những khát vọng, hoài bão và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ bằng âm nhạc.

Kể câu chuyện thanh xuân bằng âm nhạc

Chia sẻ về sự ra đời của concert Thanh xuân, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết năm 2026 là dấu mốc đặc biệt của tuổi trẻ cả nước khi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Từ các cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác truyền thông và tổ chức hoạt động chào mừng đại hội, Báo Tiền Phong đề xuất ý tưởng thực hiện một sự kiện dành riêng cho giới trẻ. Từ đó, concert Thanh xuân được hình thành.

"Chúng tôi lấy tên chương trình là Thanh xuân bởi khi nói đến tuổi trẻ, nói đến đoàn viên thanh niên thì đó chính là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người", ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức concert Thanh xuân.

Theo Trưởng Ban tổ chức, toàn bộ ý tưởng chương trình được xây dựng từ cảm hứng về tuổi trẻ, với những bài hát và nghệ sĩ cùng kể lại câu chuyện thanh xuân của nhiều thế hệ.

Ban tổ chức không chỉ đặt mục tiêu tạo nên một đêm nhạc chất lượng mà còn mong muốn mang đến những cảm xúc tích cực, giúp khán giả hòa mình vào bầu không khí chung của niềm tin, khát vọng và năng lượng tuổi trẻ.

Điểm đặc biệt của concert Thanh xuân là cấu trúc gồm bốn chương, được kết nối như một hành trình trưởng thành.

"Đó là câu chuyện về một thanh xuân nhiều hoài bão, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân; một thanh xuân đầy khát vọng, niềm tin, sẵn sàng tiến về phía trước và cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân", ông nói.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy bản lĩnh, tinh thần cống hiến và năng lượng hành động trong mỗi người trẻ.

"Chúng tôi mong sau đêm nhạc, khán giả không chỉ mang về những cảm xúc đẹp mà còn có thêm động lực để học tập, nghiên cứu, lao động và hiện thực hóa những khát vọng của mình", ông chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ có tiếng biểu diễn ở concert Thanh xuân như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD...

Tiêu chí chọn nghệ sĩ

Một trong những khâu được ban tổ chức đầu tư nhiều thời gian là lựa chọn nghệ sĩ tham gia chương trình. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, đây là công việc khó bởi concert Thanh xuân hướng tới đối tượng khán giả trẻ, đồng thời mang thông điệp giáo dục và lan tỏa những giá trị tích cực.

"Chúng tôi không chỉ nhìn vào độ nổi tiếng hay thành tích hiện tại. Có những nghệ sĩ hôm nay chưa phải ngôi sao hàng đầu nhưng có tiềm năng phát triển trong tương lai", ông nói.

Bên cạnh chuyên môn, ban tổ chức còn đặt ra những tiêu chí khắt khe về hình ảnh, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức và sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Trong nhiều ca sĩ giỏi, ê-kíp lựa chọn những người phù hợp nhất với tinh thần chương trình, để tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc và có tính lan tỏa.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết ê-kíp sản xuất chương trình quy tụ đạo diễn, chuyên gia từng tham gia thực hiện các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn của quốc gia.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của đội ngũ sản xuất và tâm huyết của ban tổ chức được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm cảm xúc đa dạng cho khán giả, từ những khoảng lặng đến những khoảnh khắc bùng nổ.

Mỗi người đến với concert Thanh xuân cảm nhận được mình là một phần của bầu không khí ấy, nơi âm nhạc kết nối tất cả lại với nhau.

Nhiều bạn trẻ "săn" vé concert Thanh xuân.

Bước đi mới của Báo Tiền Phong sau 72 năm đồng hành cùng tuổi trẻ

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, concert Thanh xuân là dấu mốc đặc biệt khi tờ báo lần đầu tiên bước vào lĩnh vực tổ chức concert âm nhạc quy mô lớn. Trong 72 năm hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong đã đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Ở thể thao là các giải đấu lớn như Giải Vô địch Marathon quốc gia và nhiều sân chơi dành cho vận động viên trẻ. Trong lĩnh vực sắc đẹp là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã bước sang năm thứ 38. Ở giáo dục là Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cùng nhiều hoạt động STEM, AI, Toán học quốc tế.

Bước sang một lĩnh vực mới là âm nhạc, mong muốn của Báo Tiền Phong là tạo thêm những sân chơi văn hóa để làm giàu đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ.

Dù thừa nhận đây là lĩnh vực mới và nhiều thử thách, ban tổ chức nhận được sự đồng hành của Trung ương Đoàn, các đơn vị tài trợ, đối tác chuyên môn cùng sự quan tâm của công chúng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, thành công của concert Thanh xuân không chỉ được đo bằng số lượng khán giả hay quy mô chương trình mà còn ở khả năng khơi dậy tinh thần sáng tạo, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ.

"Chúng tôi hy vọng concert Thanh xuân sẽ không dừng lại ở một sự kiện. Sẽ có những mùa Thanh xuân tiếp theo để tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của người trẻ Việt Nam", ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.