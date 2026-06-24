Triều Tiên sẽ đóng hai tàu chiến mới mỗi năm, xây các căn cứ hải quân mới

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa phát biểu rằng, nước này mỗi năm cần đóng mới hai tàu chiến có kích thước tương đương tàu Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Tuyên bố được ông Kim đưa ra tại lễ đưa một tàu khu trục vào biên chế, ngày 23/6, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Theo bản tin, ông Kim dự buổi lễ được tổ chức tại cảng Nampho để bắt đầu việc triển khai tàu khu trục đa năng mới Choe Hyon. Tàu khu trục này đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm tác chiến trên biển trong 14 tháng qua.

Ông Kim cũng cho biết, Triều Tiên dự kiến sớm đưa vào hoạt động một tàu khu trục 5.000 tấn khác mang tên Kang Kon, cùng các chiến hạm chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Tàu Kang Kon từng phải sửa chữa vào năm ngoái, sau khi bị lật nghiêng trong lễ hạ thủy.

Ông Kim nhấn mạnh hải quân từ lâu vẫn là lực lượng yếu nhất trong quân đội Triều Tiên, nhưng khẳng định năng lực của lực lượng này giờ đây sẽ trở thành “điều gì đó phi thường vượt ngoài sức tưởng tượng”.

“Việc xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại đã trở thành nhiệm vụ cấp bách và thiết yếu”, ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân mới tại cuộc họp hôm 22/6.

Theo nhà lãnh đạo này, thay đổi quan trọng nhất đối với hải quân sẽ là sự chuyển biến về vị thế, vai trò và phạm vi hoạt động, dù ông không nêu chi tiết.

Ông Kim cũng khẳng định quá trình “hạt nhân hóa hải quân” đang được thúc đẩy theo lộ trình riêng và sẽ góp phần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ thực thi vị thế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đó là cách duy nhất để ứng phó với tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó khăn.